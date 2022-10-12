Спаривающиеся пчелы, небесные фламинго и другие победители конкурса фотографий дикой природы
- Джонатан Амос
- научный обозреватель Би-би-си
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Самцы кактусовых пчел облепляют самку. Но кто из них окажется тем счастливчиком, который сможет с ней спариться? Этот замечательный снимок, сделанный Карин Айгнер, стал победителем конкурса Wildlife Photographer Of The Year в этом году.
С одной стороны, это довольно техничное изображение. Для того чтобы попасть в самую гущу событий, пришлось использовать макрообъектив. "Мне пришлось провести довольно много времени лежа на животе в грязи", - говорит Карин.
Американка стала лишь пятой женщиной, выигравшей главный приз за 58-летнюю историю конкурса WPY.
"Не то чтобы я специально это искала. Я уже много лет работаю на ранчо в Южном Техасе, и просто случайно оказалась в этом месте. Я увидела все эти маленькие "вулканы" в земле - отдельные норы, вырытые самками для создания гнезд", - рассказала она Би-би-си.
Кактусовые пчелы, как следует из названия, живут на кактусовых растениях и вокруг них. Самки собирают пыльцу, которую превращают в маленькие шарики и хранят в камерах в почве. В этих шариках развиваются личинки, которые затем выбираются на поверхность и продолжают репродуктивный цикл.
"Картина потрясающая, в ней столько энергии! Это настоящий "поведенческий" снимок. За это я и люблю беспозвоночных, - сказала Роз Кидман Кокс, председатель жюри WPY. - Важна и композиция. Что делает фотографию завершенной, так это пчелы, прилетающие сбоку. Они-то дают вам "саундтрек".
Молодым фотографом года дикой природы в 2022 году стал Катаньоу Вуттичайтанакорн из Таиланда.
Победившая работа 16-летнего фотографа - это снятая крупным планом голова полосатика Брайда и китовых пластин в его пасти, которые используются для фильтрации пищи. На их фоне видны сардины, пытающиеся спастись от кита. "Каким-то образом сардина запрыгнула в лодку, - вспоминает Катаньоу. - Мне повезло. Я подобрался в лодке поближе, а кит оставался над водой около минуты".
WPY - один из самых престижных конкурсов в мировой фотографии.
Конкурс был основан в 1964 году журналом BBC Wildlife Magazine, а сейчас его организатором является лондонский Музей естественной истории. В этом году на конкурс было подано 38 575 работ из 93 стран.
Ниже представлены некоторые из победителей в разных категориях.
"Смерть Ндакаси", Брент Стиртон, Южная Африка
Брент Стиртон - известный фотожурналист. На его фотографии запечатлены последние моменты жизни Ндакаси, горной гориллы, которая была спасена в двухмесячном возрасте. Ее стаю убили браконьеры из мафии, занимающейся нелегальным производством древесного угля в национальном парке Вирунга в Конго. Ндакаси находится на руках у своего спасителя и опекуна Андре Баума.
"Небесные фламинго", Дзюндзи Такасаго, Япония
Эти фламинго изображены высоко в Андах на крупнейшем в мире солончаке Уюни. Здесь также находится один из крупнейших в Боливии литиевых рудников, что ставит под угрозу будущее фламинго. Чтобы сделать этот снимок, японскому фотографу Дзюндзи Такасаго пришлось перенести высотную болезнь, но его усилия принесли ему победу в категории "Природный артистизм".
"Умирающее озеро", Даниэль Нуньес, Гватемала
Даниэль Нуньес использовал дрон, чтобы запечатлеть контраст между лесом и водорослями на краю гватемальского озера Аматитлан. Цианобактерии в воде размножаются из-за присутствия загрязняющих веществ, таких как сточные воды, сбрасываемые из города Гватемала. Снимок победил в категории "Водно-болотные угодья".
"Падающая звезда", Тони Ву, США/Япония
Тони Ву запечатлел эту сцену у берегов Японии. На ней изображена гигантская морская звезда в момент нереста. Иглокожие двигают конечностями и раскачивают свое тело, возможно, чтобы направить икринки и сперму в подводное течение, где они смогут оплодотвориться. Снимок победил в номинации "Подводная съемка".
"Охотник за летучими мышами", Фернандо Константино Мартинес Бельмар, Мексика
Фернандо Константино Мартинес Бельмар сделал этот снимок в месте, известном как Пещера висячих змей в Мексике. В сумерках тысячи летучих мышей покидают пещеру в поисках насекомых. Когда они улетают, со стен пещеры спускаются и свисают полозы, пытаясь добыть себе пищу. Снимок победил в номинации "Поведение: Амфибии и рептилии".
"Медвежий дом", Дмитрий Кох, Россия
Дмитрий Кох сделал этот снимок на острове Колючин, который находится в Чукотском море в Арктике. Белые медведи - и на переднем плане, и в тумане, висящем над заброшенными зданиями. Дмитрий, яхтсмен, укрывался на острове от шторма. Он использовал небольшой дрон, чтобы подобраться к хищникам. Снимок победил в категории "Дикая природа в городе".
Ежегодная выставка WPY открывается в Музее естественной истории в Лондоне в пятницу. Как и в прошлые годы, она также отправится в турне по Великобритании и 10 странам мира. Заявки на участие в следующем, 59-м, конкурсе "Фотограф года дикой природы" будут приниматься с понедельника.