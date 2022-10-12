Спаривающиеся пчелы, небесные фламинго и другие победители конкурса фотографий дикой природы

Джонатан Амос

научный обозреватель Би-би-си

час назад

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Автор фото, Karine Aigner/WPY Подпись к фото, "Большой ажиотаж": фото-победитель Карин Айгнер потребовала нескольких недель съемок

Самцы кактусовых пчел облепляют самку. Но кто из них окажется тем счастливчиком, который сможет с ней спариться? Этот замечательный снимок, сделанный Карин Айгнер, стал победителем конкурса Wildlife Photographer Of The Year в этом году.

С одной стороны, это довольно техничное изображение. Для того чтобы попасть в самую гущу событий, пришлось использовать макрообъектив. "Мне пришлось провести довольно много времени лежа на животе в грязи", - говорит Карин.

Американка стала лишь пятой женщиной, выигравшей главный приз за 58-летнюю историю конкурса WPY.

"Не то чтобы я специально это искала. Я уже много лет работаю на ранчо в Южном Техасе, и просто случайно оказалась в этом месте. Я увидела все эти маленькие "вулканы" в земле - отдельные норы, вырытые самками для создания гнезд", - рассказала она Би-би-си.

Кактусовые пчелы, как следует из названия, живут на кактусовых растениях и вокруг них. Самки собирают пыльцу, которую превращают в маленькие шарики и хранят в камерах в почве. В этих шариках развиваются личинки, которые затем выбираются на поверхность и продолжают репродуктивный цикл.

"Картина потрясающая, в ней столько энергии! Это настоящий "поведенческий" снимок. За это я и люблю беспозвоночных, - сказала Роз Кидман Кокс, председатель жюри WPY. - Важна и композиция. Что делает фотографию завершенной, так это пчелы, прилетающие сбоку. Они-то дают вам "саундтрек".

Автор фото, Katanyou Wuttichaitanakorn/WPY Подпись к фото, Красота уса: Катанью Вуттичайтанакорн выходила на лодке более 20 раз, чтобы сделать этот снимок

Молодым фотографом года дикой природы в 2022 году стал Катаньоу Вуттичайтанакорн из Таиланда.

Победившая работа 16-летнего фотографа - это снятая крупным планом голова полосатика Брайда и китовых пластин в его пасти, которые используются для фильтрации пищи. На их фоне видны сардины, пытающиеся спастись от кита. "Каким-то образом сардина запрыгнула в лодку, - вспоминает Катаньоу. - Мне повезло. Я подобрался в лодке поближе, а кит оставался над водой около минуты".

WPY - один из самых престижных конкурсов в мировой фотографии.

Конкурс был основан в 1964 году журналом BBC Wildlife Magazine, а сейчас его организатором является лондонский Музей естественной истории. В этом году на конкурс было подано 38 575 работ из 93 стран.

Ниже представлены некоторые из победителей в разных категориях.

"Смерть Ндакаси", Брент Стиртон, Южная Африка

Автор фото, Brent Stirton/WPY

Брент Стиртон - известный фотожурналист. На его фотографии запечатлены последние моменты жизни Ндакаси, горной гориллы, которая была спасена в двухмесячном возрасте. Ее стаю убили браконьеры из мафии, занимающейся нелегальным производством древесного угля в национальном парке Вирунга в Конго. Ндакаси находится на руках у своего спасителя и опекуна Андре Баума.

"Небесные фламинго", Дзюндзи Такасаго, Япония

Автор фото, Junji Takasago/WPY

Эти фламинго изображены высоко в Андах на крупнейшем в мире солончаке Уюни. Здесь также находится один из крупнейших в Боливии литиевых рудников, что ставит под угрозу будущее фламинго. Чтобы сделать этот снимок, японскому фотографу Дзюндзи Такасаго пришлось перенести высотную болезнь, но его усилия принесли ему победу в категории "Природный артистизм".

"Умирающее озеро", Даниэль Нуньес, Гватемала

Автор фото, Daniel Núñez/WPY

Даниэль Нуньес использовал дрон, чтобы запечатлеть контраст между лесом и водорослями на краю гватемальского озера Аматитлан. Цианобактерии в воде размножаются из-за присутствия загрязняющих веществ, таких как сточные воды, сбрасываемые из города Гватемала. Снимок победил в категории "Водно-болотные угодья".

"Падающая звезда", Тони Ву, США/Япония

Автор фото, Tony Wu/WPY

Тони Ву запечатлел эту сцену у берегов Японии. На ней изображена гигантская морская звезда в момент нереста. Иглокожие двигают конечностями и раскачивают свое тело, возможно, чтобы направить икринки и сперму в подводное течение, где они смогут оплодотвориться. Снимок победил в номинации "Подводная съемка".

"Охотник за летучими мышами", Фернандо Константино Мартинес Бельмар, Мексика

Автор фото, Fernando Constantino Martínez Belmar/WPY

Фернандо Константино Мартинес Бельмар сделал этот снимок в месте, известном как Пещера висячих змей в Мексике. В сумерках тысячи летучих мышей покидают пещеру в поисках насекомых. Когда они улетают, со стен пещеры спускаются и свисают полозы, пытаясь добыть себе пищу. Снимок победил в номинации "Поведение: Амфибии и рептилии".

"Медвежий дом", Дмитрий Кох, Россия

Автор фото, Dmitry Kokh/WPY

Дмитрий Кох сделал этот снимок на острове Колючин, который находится в Чукотском море в Арктике. Белые медведи - и на переднем плане, и в тумане, висящем над заброшенными зданиями. Дмитрий, яхтсмен, укрывался на острове от шторма. Он использовал небольшой дрон, чтобы подобраться к хищникам. Снимок победил в категории "Дикая природа в городе".