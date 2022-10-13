Amnesty обвиняет Латвию в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На границе Латвии и Беларуси уже год строятся заграждения

Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что власти Латвии жестокими мерами выдворяли мигрантов из страны, а некоторых даже пытали.

В новом докладе правозащитной группы речь идет преимущественно о гражданах Ирака, пытавшихся пересечь латвийско-белорусскую границу.

Власти в Риге отрицают, что к перебежчикам применялась чрезмерная сила, и утверждают, что реагировали на "незаконное пересечение границы".

Летом прошлого года тысячи граждан Ирака и Сирии устремились в ЕС из Беларуси. Большинство пытались пересечь границу с Польшей, некоторые - с Литвой и Латвией. Движение началось после того как Александр Лукашенко пообещал наводнить Европу мигрантами, реагируя таким образом на западные санкции. Именно эти заявления дали повод властям Латвии, Литвы и Польши назвать потоки мигрантов гибридными атаками со стороны белорусского режима.

Рига отреагировала введением в приграничных районах режима ЧП. Помимо прочего, этот режим предполагал остановку действия нормы местного законодательства, согласно которой мигранты имели право подать прошение о предоставлении убежища непосредственно на КПП.

Другими словами, в понимании местных властей мигранты теряли всякие законные основания пересекать границу. Из потенциальных беженцев (подающих на убежище) они автоматически превращались в нелегалов.

А это, в свою очередь, развязывало руки пограничникам - благодаря введенному 14 месяцев назад (и так до сих пор не отмененному) режиму ЧП они получали право насильно разворачивать людей на границе, а в случае сопротивления - обращаться с ними как с преступниками.

Авторы доклада считают, что власти Латвии нарушили права людей на предоставление убежища, незаконно выдворяли их из страны, необоснованно применяли к ним физическую силу, насильно удерживали в секретных лагерях, а некоторых даже пытали.

Согласно докладу, латвийские власти допустили многочисленные и шокирующие нарушения прав человека по отношению к мигрантам с Ближнего Востока. Что особенно резко контрастирует с тем, как радушно они принимали (и принимают) беженцев из Украины.

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Выходец из Ирака по имени Адиль рассказал правозащитникам, что ему и его товарищам-мигрантам приходилось спать в лесу, прямо на снегу.

"Мы разжигали костер, чтобы согреться. Там были волки, медведи, но поскольку у нас был огонь... они [боялись], - цитирует его слова отчет. - Так мы и выжили, но они [латвийские власти] не предоставили нам теплой одежды для такой погоды".

"Латвийские власти бросили мужчин, женщин и детей на произвол судьбы при низких температурах, часто в лесах или в палатках", - утверждает глава представительства Amnesty в европейских институтах Ева Гедди.

Amnesty утверждает, что мигрантов, в том числе и детей, удерживали где-то в латвийских лесах (точное местоположение лагерей не раскрывается), а затем возвращали обратно в Беларусь.

"Власти насильно выдворили этих людей обратно в Беларусь, где у них нет шансов найти защиту. Эти действия не имеют ничего общего с охраной границ и являются наглым нарушением международного права и законодательства ЕС", - добавила она.

В частности, в документе приводятся показания гражданина Ирака по имени Заки, который утверждает, что за три месяца на границе между Латвией и Беларусью его разворачивали более 150 раз (иногда по восемь раз в день).

Многих из них, по их словам, избивали и пытали электрошокером, в том числе по гениталиям. Некоторые были "добровольно" отправлены на родину, из которой бежали изначально.

Представители латвийских властей неоднократно комментировал обвинения правозащитников. К примеру, начальник латвийской погранохраны Гунтис Пуятс еще в августе заявил Латвийскому телевидению, что правозащитники ссылаются на свидетельства мигрантов, а собственно доказательств у них нет.

Латвийский омбудсмен Юрис Янсонс также в августе заявил, что обвинения правозащитников можно назвать лживыми, а у пограничников даже нет электрошокера.

Кристапс Эклонс, министр внутренних дел Латвии, также выступил в защиту действий пограничников. Его комментарии приводятся в докладе Amnesty.

"Приказ [о чрезвычайном положении] был принят для обеспечения внутренней безопасности государства", - настаивает глава латвийского МВД.

Эклонс отдельно уточнил, что власти изучили жалобы мигрантов и провели внутреннее расследование, но не нашли доказательств применения представителями властей "физической силы и специальных средств"

Сразу после публикации доклада на обвинения отреагировало латвийское МВД. Согласно официальному заявлению ведомства, ни один человек из числа пытающихся пересечь латвийскую границу из Беларуси не жаловался на жестокое обращение.

Более того, с начала действия ЧП в Латвию по гуманитарным соображениям впустили 195 человек из числа тех, кто пытался пересечь границу с Беларусью, еще десятки граждан Ирака, Афганистана и других стран попали в страну через другие пункты пересечения границы, включая Рижский аэропорт.