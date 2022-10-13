В США судят россиянина Игоря Данченко, давшего материалы для "досье Стила" на Трампа

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Александрии, штат Вирджиния, в двух шагах от Вашингтона, начался процесс над выходцем из Перми Игорем Данченко, который был главным источником данных для давно дискредитированного собрания небылиц о Дональде Трампе, известного как "досье Стила" - по имени его составителя, бывшего британского разведчика Кристофера Стила.

44-летний подсудимый, имеющий российское гражданство и американский вид на жительство, обвиняется во лжи ФБР - что сам он категорически отрицает. В случае неблагоприятного для него исхода процесса, проходяшего в федеральном суде Восточного округа Вирджинии, по каждому из пяти пунктов обвинения Данченко грозит до пяти лет лишения свободы.

По мнению многих наблюдателей, у обвиняемого, несколько лет подрабатывавшего платным осведомителем ФБР, а до того бывшего объекта его контрразведовательного расследования, есть неплохие шансы на благоприятный исход дела.

Гора, родившая мышь

Дело против Данченко открыл в прошлом году спецпрокуророр Джон Данэм. Он был назначен три года назад, еще при Трампе, для расследования генезиса операции ФБР с лихим кодовым названием "Ураган перекрестного огня". Сама же операция началась летом 2016 года с целью разобраться в предполагаемом сговоре трампистов с Кремлем.

Операция тянулась около трех лет, легла в основу бесчисленных статей и телепередач, не говоря уже о целой полке книг - но доказательств сговора так и не обнаружила.

Судя по всему, гора Данэма также вот-вот породит мышь. Трамп и его сторонники возлагали на него большие надежды, ожидая, что спецпрокурор вскроет тайный заговор, который вынашивало против нового (а теперь уже бывшего) президента США руководство ФБР и других американских силовых ведомств.

Но Данэм, чья миссия уже явно подходит к концу, разочаровал "болельщиков" Трампа. Они сетуют, что спецпрокурор смотрел на силовиков не как на заговорщиков, а как на жертв обмана, и возбудил всего три сравнительно пустяковых дела, одно из которых уже закончилось в мае оправдательным вердиктом присяжных.

Первый фигурант, привлеченный Данэмом, бывший юрист ФБР Кевин Кляйнсмит, не стал дожидаться суда, признал себя виновным в подделке служебного имейла и был приговорен к году условно. Его адвокатская лицензия уже восстановлена.

Вторым был юрист Майкл Сассманн, обвинявшийся в попытке обманом всучить ФБР ложную версию о тайном канале связи между московским "Альфа-банком" и "Организацией Трампа". Дело слушалось в Вашингтоне, где Трамп получил на выборах ничтожное меньшинство голосов, и злые языки с самого начала пророчили, что тамошние присяжные Сассманна не осудят. Так и вышло.

Жители близких к столице районов Вирджинии, среди которых набирали присяжных на процесс Данченко, по своему мировоззрению близки к вашингтонцам и тоже могут быть благосклонны к человеку, поставлявшему Стилу компромат на Трампа.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Компромат на Трампа" получил имя "досье Стила" - по имени бывшего британского разведчика Кристофера Стила

Председательствующий на процессе федеральный судья Энтони Тренга был назначен президентом-республиканцем Бушем-младшим, но на досудебных слушаниях гораздо чаще принимал точку зрения защитников Данченко, чем команды спецпрокурора Данэма.

В первых числах октября Тренга снова огорошил обвинителей отказом приобщить к делу целый ряд лакомых деталей, на которое те расчитывали. В частности, судья запретил прокурорам обсуждать самую скабрезную деталь из "досье Стила", касающуюся мнимых шашней Трампа с пятью московскими проститутками в отеле "Ritz Carlton" и их видеозаписи, которую россияне якобы приберегают с намерением его шантажировать. Судья объяснил свое решение тем, что этот эпизод лишь запутает присяжных и настроит их против подсудимого.

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Данченко инкриминируются всего две неправды, якобы сказанные им следователям ФБР на первых допросах, имевших место в январе 2017 года.

Во-первых, он утверждал, что источником сенсационных утверждений "досье" о сговоре Трампа с Кремлем был уроженец Беларуси, а ныне американский гражданин Сергей Миллиан - в прошлом президент малоизвестной Российско-американской торговой палаты.

По словам Данченко, он услышал эти утверждения от человека, который позвонил ему анонимно, но он решил, что это был Миллиан. ФБР выяснило, что Данченко не был знаком с Миллианом и ни разу с ним не разговаривал.

Адвокат Данченко Дэнни Онорато заявил присяжным в своем вступительном слове, что его подзащитный был 100-процентно правдив на допросах - и, в частности, действительно верил, что звонит ему именно Миллиан.

Во-вторых, подсудимый по какой-то причине якобы скрывал от ФБР, что источником ряда других утверждений "досье" был Чарльз Долан - активист Демократической партии США и опытный пиарщик, работавший, в числе прочего, и на власти в России.

В обвинительном документе приводится пассаж из протокола допроса Данченко, в котором следователь спрашивает его о Долане, а Данченко отвечает, что никогда не говорил с ним о "досье".

В своем вступительном слове адвокат Данченко заявил, что тот опять же сказал правду: на эту тему они с Доланом действительно не говорили, а лишь обменивались смс.

Побратим из Перми

На родине Данченко закончил юрфак Пермского университета, а, переехав в Америку, учился на кафедре политологии в Луисвильском университете в Кентукки. Луисвиль является побратимом Перми, и в те годы "вся Пермь здесь ошивалась", говорит давно живущая там бывшая москвичка Елена Иванова, с чьей подругой учился Данченко.

Бывший пермяк несколько лет проработал аналитиком в либеральном аналитическом центре Brookings Institution, коллега по которому Фиона Хилл, впоследствии дававшая показания против Трампа в рамках его первого, "украинского" импичмента, познакомила Данченко с Доланом. Она также представила Данченко Кристоферу Стилу, который нанял его собирать компромата на Трампа.

Вместе с другим коллегой по Brookings Institution, Клиффом Гэдди, Данченко раздобыл 218-страничный экземпляр ранее недоступной диссертации Владимира Путина, которую тот защитил в 70-х в санкт-петербургском Горном университете накануне перехода в КГБ.

Данченко мимолетно прославился среди знатоков путинианы в марте 2006 года, после того как они с Гэдди представили миру образчики путинского плагиата, выявленного ими в диссертации будущего российского президента, посвященной животрепещущей теме: "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".

Объект контрразведки и платный осведомитель ФБР

С 2009 по 2011 год Данченко был объектом контрразведывательного расследования ФБР, которое подозревало его в связях с российской разведкой. Об этом было известно и ранее, но в рассекреченном недавно ходатайстве спецпрокурора сообщаются дополнительное детали расследования и указана причина, по которой ФБР его свернуло.

Как говорится в ходатайстве Дарэма, в 2008 году, когда Данченко работал аналитиком в Brookings Institution, он поинтересовался у двоих сослуживцев, не согласится ли один из них в будущем продавать ему секретную информацию. Как сообщил ФБР этот сослуживец Данченко, закодированный в судебных документах как "Сотрудник №1", Данченко ожидал, что тот получит должность в администрации Барака Обамы, где будет иметь доступ к секретной информации.

Конкретно, Данченко сказал "Сотруднику №1", что знает людей, которые будут платить ему за закрытую информацию. Его собеседник сообщил об этом знакомому чиновнику, а тот поставил в известность ФБР, которое открыло в отношении Данченко "предварительное расследование".

В полномасштабное оно превратилось после того, как обнаружилось, что Данченко связан с двумя объектами контрразведывательных следствий ФБР и имел контакты с российским посольством и двумя лицами, известными агентам Бюро как российские разведчики.

Данченко также поведал некоему российскому разведчику, что интересуется устройством на дипслужбу РФ, говорится в судебных документах.

ФБР закрыло это расследование, так как у него появилась ошибочная информация о том, что Данченко бежал за границу.

Судья позволил обвинению упомянуть присяжным сам факт этого расследования, но без всяких подробностей.

Из того же рассекреченного прокурорского ходатайства стало известно, что с марта 2017 по декабрь 2020 года Данченко был платным осведомителем ФБР. Критики этого ведомства немедленно предположили, что Данченко завербовали не просто так, а с тем, чтобы изолировать его от республиканцев, которые контролировали конгресс в первую половину правления Трампа и заваливали силовиков требованиями предоставить им закрытую информацию.

Согласно этой гипотезе, наградив Данченко статусом тайного агента, ФБР лишило республиканцев доступа к нему и возможности его допрашивать.

Миллион долларов за подтверждение собственной информации

Первым свидетелем обвинения был ответственный сотрудник ФБР Брайан Отен, который сообщил суду, что это ведомство довольно рано потеряло веру в "досье", но тем не менее не раз опиралось на него, прося у секретного вашингтонского суда ордеры на негласную слежку за советником трамповского штаба Картером Пейджем.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В 2020 году Пейдж судился с министерством юстиции США, ФБР и лично экс-директором бюро Джеймсом Коми, обвиняя их в незаконной слежке, но безуспешно

Самое сенсационное откровение Отена касалось его поездки в Британию, где они с коллегами встретились в октябре 2016 года со Стилом и предложили заплатить ему "до миллиона долларов", если он сможет подтвердить утверждения своего досье. Стил так этого и не сделал, так что денег ему не дали.

Впрочем, он уже заработал примерно такую же сумму за составление "досье", оплаченного сторонниками Хиллари Клинтон в США.

Отставной старший следователь ФБР Бассем Юсеф заявил во вторник консервативной журналистке Наталии Миттелстадт, что за 30 лет службы он ни разу не слышал, чтобы "кто-то предлагал источнику миллион долларов за подтверждение его собственной информации".

"Очевидно, ФБР было не в состоянии подтвердить эту информацию через какой-то другой источник, - продолжал Юсеф, - поэтому они пошли на то, чтобы предложить "взятку" Стилу для подтверждения своей собственной информации, хотя ФБР знало, что она ошибочная и ненадежная".

По словам Отена, ФБР связалось с другими силовыми ведомствами США, но те тоже не имели подтверждений выдумкам "досье".

Ожидается, что процесс над Данченко продлится около недели. Прокуратура собирается допросить сотрудника ФБР, который курировал Данченко в бытность того осведомителем, и вышеуказанного Чарльза Долана.