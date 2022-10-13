"Как мясо - в штурмовую группу". Истории челябинцев, погибших сразу после мобилизации

Илья Барабанов, Екатерина Седлярова

Би-би-си

2 часа назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мобилизованных челябинцев отправили в захваченную Россией Херсонскую область, где сейчас идет контрнаступление украинских военных

В четверг власти России впервые сообщили о гибели на фронте тех, кто был мобилизован и тут же отправлен воевать в Украину. Военный комиссариат Челябинской области подтвердил гибель пяти жителей Южного Урала. От близких и родных погибших Би-би-си стало известно, что сразу после мобилизации их кинули на передовую в Херсонской области - без какой-либо подготовки.

Би-би-си удалось установить имена троих из пяти погибших - это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.

Уже 3 октября они оказались под Луганском, оттуда их перебросили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения о гибели мобилизованных.

Знакомый одного из погибших переслал Би-би-си запись телефонного разговора, на котором челябинский мобилизованный, находящийся теперь в госпитале в Севастополе, рассказывает другому, только готовящемуся отправиться на фронт, обстоятельства гибели пятерых челябинцев: "Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо - в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы".

"Они [украинцы] в двухстах метрах от нас были в посадке и начали нас штурмовать, - рассказывает раненый. - Дроны один за одним кидают подствольники. Меня "затрехсотило" [ранило]. Мы еще час отстреливались, а они уже метрах в 50-ти. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался - не знаю".

По словам этого военнослужащего, Тимур Ахметшин находился в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее "просто ровняли с землей": "На носилках его несли, он задвухсотился [погиб]".

О своем командовании военнослужащие отзываются так, что это не поддается цитированию, утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.

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Тимур Ахметшин служил по контракту около 10 лет назад, рассказывают его друзья, после развода с женой он один воспитывал сына, которому сейчас семь лет, у него остались брат и мама.

В другом разговоре, запись которого есть в распоряжении Би-би-си, еще один мобилизованный из Коркинского района рассказывает об обстоятельствах гибели Ахметшина. "Седьмого числа с утра пошли в наступление. Предупредили, что будет артобстрел. В 7 мы как упали на землю, так и провалялись до 10 или 11, - рассказывает мобилизованный другу. - Он ко мне подполз: "Илюха, держись, все нормально, вернемся, водки попьем". Ну я: "Базара нет, попьем обязательно".

"У нас впереди пацанчик лежал, в него с минометки прилетело и сразу задвухсотило, - продолжает рассказ этот мобилизованный. - Нам сказали отступать, все растерялись. Кто куда, кто с кем. Движуха началась, мясорубка. В обед уже пацаны доложили, что наш Тимурка задвухсотился".

Подпись к фото, На присланной Би-би-си фотографии крайний справа - южноуралец Тимур Ахметшин (затем погибший), а в середине - Дмитрий Меньшенин (впоследствии раненый)

На уточняющий вопрос, видел ли он сам тело погибшего, военнослужащий рассказывает: "Я пошел в ту сторону. Думаю, надо по своим узнать, кто где находится. Иду, пацаны тащат на носилках. Меня хоть и контузило, все равно я не *** (идиот), узнал. Так все чистенько было, ни крови, ничего не было. Куда, как прилетело. Может, в окоп. Или с сердцем что. У людей сердца отказывали. И от волны могло *** (убить)".

Из Новой Каховки в Херсонской области всех российских раненых оперативно перевезли вертолетами в Севастополь. Среди них были Дмитрий Меньшенин, Рауль Ишмуратов, Максим Молчанов и Денис Амосов. По словам друзей военных, их обещают перевезти оттуда в Новороссийск.

Погибших должны привезти в Челябинск в ближайшие дни. "Тела погибших привезут завтра или послезавтра. Ждем звонка военкома", - сказала Би-би-си подруга одного из них.

"Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", - заявили 13 октября в пресс-службе правительства Челябинской области. Там пообещали, что родным и близким погибших окажут всю необходимую помощь, а родственникам в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам перечислят по 1 миллиону рублей.

После начала мобилизации российские власти неоднократно заявляли, что призываться на войну с Украиной будут лишь люди с боевым опытом, после мобилизации они будут проходить подготовку и слаживание, так что на фронте мобилизованные должны были оказаться лишь через месяц-два после начала мобилизационной кампании. Но на практике мобилизованные уже через несколько дней после призыва оказывались на передовой и там гибли.

Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также то, как это переживают их семьи и друзья.