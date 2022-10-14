Мобилизованные и спецназ: что известно о потерях России в Украине к октябрю

Ольга Ившина

Би-би-си

44 минуты назад

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На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 7500 российских военных, погибших на войне в Украине. На этой неделе стало известно о первых боевых потерях среди мобилизованных россиян. Существенные потери продолжают нести самые элитные части, включая спецназ ГРУ.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 14 октября нам удалось подтвердить информацию о 7502 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь.

Но, базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Представление о том, какое количество погибших не упоминается в официальных сообщениях, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщали местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут быть около 15 000 человек.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 53 000 человек.

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Боевые и небоевые потери мобилизованных

На этой неделе российские власти впервые подтвердили гибель мобилизованных на территории Украины. Первые - тогда еще неофициальные - сообщения о боевых потерях среди призванных в рамках частичной мобилизации появились в начале недели. А в четверг правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых мобилизованных, отправленных на войну в Украине. Всего на 14 октября на основании открытых источников известно о гибели 11 мобилизованных на территории Украины.

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Большинство из них были прибыли в военкоматы 25-28 сентября и погибли в зоне боев менее чем через две недели. Получается, что перед отправкой на фронт, мобилизованные имели максимум семь-десять дней на подготовку, что, по словам специалистов, недостаточно даже для того, чтобы освежить навыки людей, имеющих опыт участия в боевых действиях.

Большинство погибших мобилизованных - это жители Урала и Сибири, но не только. Известно о гибели в Украине жителя Петербурга, адвоката Андрея Никифорова, а также начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. Оба ранее не имели боевого опыта.

В условиях, когда укомплектованность многих подразделений далека от штатной, а украинская армия владеет инициативой, у российского командования часто нет времени на подготовку резервистов - и оно, видимо, решает бросить солдат на опасные направления буквально с колёс.

Другая причина, почему бывшие запасники попадают на передовую без переподготовки - слабая учебная база, не рассчитанная на одновременное обучение такой массы мобилизованных. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на плохие условия содержания; отсутствие офицеров, инструкторов, внятного распорядка дня; бессмысленные построения и занятие шагистикой вместо нормальной боевой подготовки.

По меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.

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Новые аллеи на кладбищах

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на второе место вышел Краснодарский край (303 человека), за ним следует Бурятия (297 человек). Для сравнения: известно лишь о 29 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах, мемориалы в парках и воинских частях.

Подпись к фото, За прошедший месяц на военной аллее кладбища в Медведевке (Калининградская область) появился целый ряд новых могил

За прошедший месяц Би-би-си удалось узнать о новых захоронениях военных, появившихся на кладбищах Калининградской и Омской областей, в Подмосковье, а также в Красноярском и Приморском краях. Всего с начала войны нам удалось изучить захоронения на более чем 60 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока.

Практически на каждом из них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

За прошедший месяц на военной аллее кладбища в Медведевке (Калининградская область) появился целый ряд новых могил. Из 29 захоронений солдат и офицеров, погибших после 24 февраля 2022 года, имена 11 человек - то есть 38% - не назывались публично. На кладбище в Уссурийске тоже появились дополнительные ряды с могилами военных. Об 11 из 16 захороненных солдат и офицеров - а это 68% - не упоминали ни в официальных сводках, ни в публикациях в соцсетях.

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Отборные части

Только по подтвержденным данным, более 2200 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

В одной только операции по неудачной обороне Лимана, как стало известно Би-би-си, погибло целое отделение спецназа ГРУ из Тольятти.

Этот и другие элитные отряды российской армии и Росгвардии несут чувствительные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач. Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а отряды Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

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Гибнущие командиры

Из 7502 установленных российских военных, погибших в Украине, 1278 человек, то есть 17%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 39 полковников.

Судя по данным за восемь месяцев, наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Они гибнут в несколько раз чаще, чем их подчиненные.

Еще до начала вторжения в Украину российская армия испытывала нехватку опытных контрактников и недоукомплектованность многих военных частей. По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава.

В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных. При этом многие младшие офицеры еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

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По родам войск

К девятому месяцу войны наибольшее число потерь - 21% - приходится на пехоту.

А вот доля погибших десантников постепенно снижается. На 14 октября 16% всех установленных погибших - из ВДВ, хотя вплоть до начала августа был каждый пятый. Судя по открытым источникам, многие подразделения ВДВ понесли существенные потери убитыми и раненными, и поэтому уже не могут участвовать в передовых операциях в прежнем объеме.

Сейчас, по свидетельству источников Би-би-си на передовой, основная штурмовая нагрузка ложится на подразделения ЧВК и отряды тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами (по данным ряда правозащитников, по крайней мере в Чечне, некоторых заставляют записываться в отряды "добровольцев", угрожая серьезными проблемами для близких в случае отказа).

Перед отправкой на фронт отряды "добровольцев" часто проходят лишь 3-10 дней подготовки. Видимо, еще и поэтому такие "добровольцы" продолжают оставаться самой быстрорастущей категорией потерь.

К 14 октября подтверждена информация о гибели в Украине по меньшей мере 16 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

Первым о вербовке российских заключенных для отправки на фронт рассказал проект Gulagu.net в начале июля. Затем об этом написали журналисты нескольких изданий. По подсчетам "Медиазоны", к конце августа на войну отправили как минимум 480 заключенных.

Каким может быть общее число погибших?

Автор фото, Getty Images

С учетом информации, поступающей с российских кладбищ и мемориалов, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере в два раз меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить тех, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 7 октября власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 3285 военнослужащих, в самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что счет идет по меньшей мере на сотни человек.

Помимо этого в группах сторонников ДНР и ЛНР в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4000 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

По оценке британской разведки, к сентябрю Россия потеряла в Украине 25 тыс. военных. Генштаб Украины оценивает потери Москвы в 60 тыс. человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. В поименном списке потерь Би-би-си на тот момент было более 6200 фамилий.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, “Медиазона” и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.