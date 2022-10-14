Запад построит Украине новую систему ПВО. Как она будет работать?

Олег Черныш, Павел Аксенов

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракета AMRAAM, которая используется в ЗРК NASAMS

Российские удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры изменили планы Запада по поставкам вооружений в Украину. На первый план вышли системы противовоздушной обороны.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин провели пресс-конференцию в Брюсселе, где в среду встречались союзники Украины в формате "Рамштайн", и объявили после ее окончания, что в Украине будет создаваться новая система противовоздушной обороны.

Марк Милли сказал, что ПВО, которая будет построена в Украине усилиями западных стран, будет эшелонированной и поможет оборонять с воздуха важные объекты, какие именно, он не уточнил.

"Что, по нашему мнению, может быть ей [Украине] предоставлено, это интегрированная система противовоздушной обороны. [...] Это системы малой дальности и малой высотности, затем средневысотные средней дальности, и, наконец, дальние и высотные системы. Сочетание всех этих систем воспрепятствует доступ в украинское воздушное пространство российским самолетам, вертолетам и ракетам", - сказал он.

То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что иностранные ЗРК плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективней.

Как сказал генерал, какие бы системы ни были в результате поставлены Украине, они будут объединены в одну общую структуру, в которой будет обеспечен обмен информацией.

Автор фото, Diehl.com Подпись к фото, Украина станет первой постсоветской страной, у которой на вооружении появится IRIS-T

"Задача будет состоять в том, чтобы собрать их вместе, развернуть, обучить [персонал], потому что все эти системы - разные, нужно убедиться, что они могут быть соединены с командными системами и системами связи, убедиться, что радары могут обмениваться данными друг с другом, чтобы они могли обнаруживать цели на встречных курсах. Так что это довольно сложно с технической точки зрения. Это достижимо, и это то, к чему мы стремимся", - сказал он.

Первый и самый лучший

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь", - сообщил утром 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников.

Накануне в немецкие СМИ проникла информация, что первый комплект этого новейшего оружия уже пересек границу Польши и Украины.

Путь немецкого IRIS-T в Украину занял почти пять месяцев. Еще в начале июня канцлер Олаф Шольц заявил о готовности поставить Киеву первую из четырех обещанных систем ЗРК.

Автор фото, Kongsberg Подпись к фото, Система NASAMS использует авиационную ракету AMRAAM

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Эта система фактически получит "боевое крещение" в Украине. Переданный Киеву комплекс первоначально строился для Египта, сообщает немецкая пресса.

"Он настолько новый, что мы одни из первых, кто берет его себе на вооружение, потому что в странах НАТО и даже в самой Германии его нет на вооружении", - объяснил представитель зенитно-ракетных войск из командования Воздушных сил Украины Денис Смажный.

Смажный имеет в виду ЗРК IRIS-T SLM, которые получит Украина. Это модификация ракеты с наземной пусковой установкой. Существуют варианты ближнего радиуса - IRIS-T SLS, среднего - IRIS-T SLM и дальноего - IRIS-T SLX. Хотя ЗРК ближнего радиуса уже используются в Швеции, их заказала Норвегия.

Переданная Киеву система IRIS-T SLM - это высокомобильный, вездеходный комплекс средней дальности. Он обеспечивает защиту объекта на 360 градусов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Это средство ПВО имеет дальность действия 40 километров и высотность до 20 километров. Если учесть, что пусковая установка может находиться в 20 километрах от центра управления, то фактически одна батарея (три пусковые установки) этих ЗРК может защитить 100 километров фронта или большой город.

В командовании украинских ВВС говорят, что эта система "на голову выше" всех имеющихся ЗРК.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Марк Милли заявил, что в Украине нужно построить эшелонированную систему ПВО

Основной бонус - очень чувствительный радар, который может без проблем засекать летящие на низкой высоте крылатые ракеты.

Кроме того, одно из преимуществ - возможность одновременно отслеживать и уничтожать сразу несколько целей. Одна пусковая установка выпускает восемь ракет, соответственно батарея из трех IRIS-T, которую уже передали ВСУ, может одновременно поразить 24 цели.

В целом Германия обещает предоставить Украине четыре системы IRIS-T. Одна уже прибыла на место, три других еще предстоит построить. То есть эта задача будет выполнена как минимум в следующем году.

Украинские военные уже прошли обучение в Германии, а значит, система ПВО может быть развернута в Украине и поставлена ​​на боевое дежурство в сжатые сроки.

Универсальные NASAMS

В ближайшее время в Украину будут поставлены и норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS. О готовности предоставить ВСУ эти новейшие установки сообщалось еще в начале лета.

Этот зенитно-ракетный комплекс - разработка двух мировых гигантов оборонной промышленности: норвежской технологической группы Kongsberg и американской компании Raytheon.

Главное его предназначение - сбивать цели на короткой и средней дистанции, в радиусе до 25-40 километров в зависимости от модификации.

Разрабатывать комплекс начали в 1990-х годах, первое поколение NASAMS запустили в эксплуатацию в 1998-м, после чего последовало еще две модернизации. Последняя - NASAMS III - в 2019 году.

По предварительным данным, Украина может в ближайшее время получить две батареи NASAMS. В каждой могут быть по девять пусковых установок, каждая из которых одновременно выпускает по шесть ракет. То есть один залп двух таких батарей может поразить сразу 108 целей.

Но главное в этом ЗРК - ракета, которую он использует. Речь идет о ракете AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей, модернизированной для запусков с земли.

Важное достоинство этих ракет в том, что у западных стран есть большие их запасы.

Так, министерство обороны Великобритании уже объявило о поставках ВСУ партии AMRAAM.

Кроме того, ведутся работы по модернизации этих ракет для увеличения их дальности до 120 километров.

Комплекс NASAMS давно и успешно используется США и другими странами НАТО, в частности для защиты правительственных зданий.

"Если IRIS-T только выходит на рынок и пытается себя зарекомендовать, то NASAMS - это уже авторитет, наработавший багаж доказательств своей эффективности и надежности", - объясняет специалист Денис Смажный, который в составе делегации ВСУ ездил в Германию и США на переговоры о поставках этих комплексов ПВО.

Отсутствующее звено

Один из основных моментов в построении современной системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины - необходимость получения дальнобойных зенитно-ракетных комплексов.

На это обратил внимание и президент Владимир Зеленский, выступая перед руководителями стран "Большой семерки" на экстренном заседании 11 октября.

Он отметил важность получения зенитно-ракетных комплексов среднего и дальнего радиуса действия. "Это позволит создать эшелонированную систему обороны", - пояснил глава государства.

Автор фото, Diehl.com Подпись к фото, Итальянско-французская система SAMP-T

В связи с этим Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе правительства Италии Марио Драги с просьбой предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Это современная противовоздушная система, разработанная в начале 2000-х годов итальянско-французским консорциумом Eurosam.

Этот ЗРК, пусковая установка которого размещается на грузовике Renault, предназначен для защиты от самолетов противника и баллистических ракет. Дальность поражения - до 100 километров.

"Мы очень ожидаем поставку систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - подчеркнул Зеленский.

Эта система ПВО в новейшей своей модификации может эффективно противодействовать крылатым и баллистическим ракетам, а также беспилотникам при разных погодных условиях.

SAMP-T может поражать одновременно 16 различных воздушных целей. Две пусковые установки способны вести огонь в очень высоком темпе, выпуская весь боезапас ​​за 10 секунд.

Правда, перспективы получения именно этой системы ПВО пока туманны. Ни Италия, ни Франция пока не ответили на просьбу Зеленского.

Хотя Эммануэль Макрон накануне заявил, что передаст Киеву зенитно-ракетные комплексы, местные СМИ узнали, что речь идет о системах Crotale малого радиуса действия (дальность стрельбы до 10 километров), а не дальнобойные средства поражения.

Кроме того, стало известно, что Украина получит старую, но достаточно надежную американскую зенитно-ракетную систему HAWK. Она была выведена из эксплуатации в США еще в 1990-х, но до сих пор находится на вооружении многих стран.

Одна из них, Испания, передаст Киеву свои четыре системы. ЗРК HAWK может уничтожать цели на дальности до 50 километров и высоте до 20 километров.

Во время последнего "Рамштайна" председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли вспомнил и о более известных средствах ПВО - комплексах Patriot.

"В мире есть и другие системы, которые, знаете ли, доступны. Многие страны имеют Patriot".

Это американский ЗРК среднего и дальнего радиуса действия. Он был разработан еще в 1980-х годах, но с тех пор несколько раз модернизировался, и теперь в зависимости от типа ракеты он способен поражать цели на расстоянии до 160 километров и на высоте до 24 километров.

Еще год назад украинские чиновники, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Алексей Резников публично лоббировали поставки этого ЗРК в Украину. Однако процесс не двигался с места.

Непублично одной из причин называли очень высокую стоимость комплекса и его сложность в эксплуатации.

Как справляется Украина?

"У нас есть 10% от того, что нам нужно", - заявил президент Зеленский 13 октября, говоря о потребностях украинской противовоздушной обороны.

Сейчас Украина пытается решать эту проблему прежде всего старыми советскими зенитно-ракетными комплексами. В первую очередь, С-300 и Бук-М1. Им помогают западные и советские переносные ЗРК, как, например, Stinger и "Игла", а также истребительная авиация, которой остро не хватает.

Все это помогает сдерживать российские ВВС в течение восьми месяцев. И зачастую довольно успешно.

Например, в последние месяцы российские самолеты действуют лишь в тактической, реже - оперативной глубине украинской обороны, но стратегически важные объекты Россия предпочитает атаковать издалека крылатыми ракетами, не рискуя жизнью своих военных летчиков.

Что касается противодействия российским ракетам, то, например, во время массированных атак 10-11 октября украинская ПВО сбила, как был открыто заявлено, около 60% российских ракет (65 из 108).

Правда, эффективность поражения ракет средствами ПВО зависит от характеристик ракеты, в частности, от скорости и высоты полета.

Лучше всего украинские военные справляются с крылатыми ракетами "Калибр", Х-101 и X-555, а также с авиационными Х-59. Они летят на дозвуковой скорости - примерно 750-850 км/ч.

Сложнее сбить противокорабельную ракету "Оникс", летящую на скорости в два маха, то есть примерно 2,4 тысячи километров в час, или "Искандер", чья скорость выше семи тысяч километров в час.

Представитель зенитно-ракетных войск ВСУ подполковник Денис Смажный заявил, что от баллистических ракет, например "Искандера" и "Кинжала", не защитят даже предоставленные Украине IRIS-T и NASAMS.

Такая ракета в отличие от крылатой, фактически летящей параллельно поверхности земли, поднимается на очень большую высоту и оттуда почти вертикально падает на цель с огромной скоростью. Так что поразить ее в полете не так-то просто.

"Не смогут (защитить). Как сказал один эксперт, баллистическая ракета уже падает и как мы можем заставить упасть то, что уже падает?" - сказал специалист. Он отметил, что лучшей защитой от таких ракет сейчас является "бетон", то есть укрытие.

Он также обратил внимание на существенную разницу в весе ракет IRIS-T (130 килограммов) и баллистических "Искандеров", где только боевая часть весит до 700 килограммов.

Однако уменьшить преимущество российских ракет могла бы интегрированная система сочетания разных ЗРК. Это именно то, над чем сейчас работают украинские власти и их западные союзники.

Как объединить советское и западное оружие?

Об этом, в частности, публично заявил и американский генерал Милли.

"Что просит Украина и что может быть поставлено, это интегрированная ракетная оборонная система. Она не сможет закрыть все воздушное пространство Украины, она нужна для того, чтобы защитить приоритетные цели, важные для Украины", - отметил он.

Речь идет об эшелонированной трехуровневой системе противовоздушной и противоракетной обороны: ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Но не получится ли "винегрет" при создании украинской системы ПВО, где должны соединиться 50-летние советские системы и новейшие западные? Смогут ли они работать вместе в одном контуре?

В командовании Воздушных сил ВСУ уверяют, что смогут.

"У каждого западного ЗРК есть своя РЛС, плюс, возможно, будет работать и двойная система - наша радиолокационная обстановка будет им преподноситься так же", - сказал Би-би-си спикер командования Юрий Игнат.

По его словам, будет работать комбинированная система обнаружения целей. Он приводит пример удачного сочетания западной и советской авиации в Польше и Румынии, где на вооружении стоят и американские F-16 и F-15, и советские МиГи.

В украинских ВВС рассказали, что системы ПВО IRIS-T и NASAMS могут работать вместе и будут связаны в единую информационную сеть - это позволит при фиксировании цели одним комплексом сбить его с помощью другого.

"Будет постепенная интеграция, мы не можем сразу взять и заменить всю систему, потому что у нашей страны очень большая территория. Мы можем усилить определенные направления тем, что сейчас нам дадут", - говорит он.

Однако в будущем советские комплексы ПВО должны быть полностью заменены западными, считает Юрий Игнат. В том числе и потому, что к советским заканчиваются ракеты.