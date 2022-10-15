Бахмут: участок фронта, где Россия все еще атакует
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На исходе восьмого месяца войны российские вооруженные силы оказались в роли обороняющейся и отступающей армии на северо-восточном и юго-западном участках фронта. Но есть участок, где они продолжают атаковать. Это - Бахмут.
Город вздрагивает от разрывов снарядов. Артогбстрел идет уже несколько месяцев, день и ночь.
Большинство из 70 тысяч жителей Бахмута бежали. Остались в основном старики. Воды в городе нет, электричества - тоже.
Кучка местных жителей, выстроившись в очередь, ждет очередной эвакуации. Людей вывозят на микроавтобусе волонтеры, бесстрашно челноча между фронтовым городом и тылом.
Одна из эвакуируемых - Елена. Ей почти 70 лет.
"Люди очень устали", - говорит она под грохот очередных разрывов. Очень тяжело, говорит Елена, жить, когда готовить приходится на костре и таскать воду ведрами.
"Будь проклят тот, кто начал эту войну! Будь он стократ проклят!" - вздыхает Елена.
Залезая в автобус, она складывает ладони, благодаря волонтеров и судьбу за то, что наконец сможет выбраться отсюда.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Бахмут - это одно из немногих мест, где россияне не отступают и не обороняются, а, наоборот, атакуют. Продвижение вперед идет очень медленно и дорого обходится, но все-таки это - продвижение.
В начале июля в том, что россияне сконцентировали усилия на Бахмуте, была какая-то логика. Перед этим они взяли Северодонецк и Лисичанск, и Бахмут должен был стать следующим ключевым городом, а дальше российская армия пошла бы на Краматорск и Славянск.
Но это было до сентябрьского молниеносного наступления украинцев в Харьковской области. Угроза с севера для Краматорска и Славянска была ликвидирована, обычная артиллерия россиян до них теперь не достает, и в целом российская армия была вынуждена перейти из наступления в оборону.
Пресс-атташе оперативного командования "Восток" украинской армии, полковник Сергей Череватый сомневается, что у России найдутся силы и техника, чтобы в конце концов взять Бахмут. Многое, по его словам, зависит от того, сколько живой силы и какого качества Россия сможет мобилизовать.
"Пока мы видим, что качество низкое, и им не хватает оружия", - утверждает полковник Череватый. По его словам, Россия отправляет на фронт танки Т-62 1960-х годов выпуска, потому что большая часть ее новой техники уже уничтожена.
Правда, пригороды Бахмута штурмует в основном не армия, а частная военная компания "Группа Вагнера".
Так все-таки, смогут ли россияне взять Бахмут? И если да, то что дальше?
"Когда мы отступали из Лисичанска, мы измотали врага", - говорит полковник Череватый. Он предполагает, что с Бахмутом может быть то же самое.