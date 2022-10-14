Массовые протесты в Иране: кратко о причинах и последствиях

2 часа назад

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Автор фото, Twitter Подпись к фото, Протесты, спровоцированные смертью 22-летней иранки, распространились на десятки городов страны

Массовые протесты в Иране продолжатся уже несколько недель. Люди протестуют против репрессий и насилия со стороны властей в отношении мирных граждан.

Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей страны.

Что спровоцировало протесты?

Все началось из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана иранской полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба.

Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице.

Полиция утверждает, что молодая женщина умерла из-за внезапной остановки сердца и что никакого избиения не было. В подтверждение своей версии власти опубликовали видео, на котором Махса падает без чувств. Но это не убедило общественность, а, напротив, спровоцировало волну ярости.

Правозащитники заявили, что пленка была смонтирована, из нее убрали все предшествующие события, а момент, когда Махса лишилась чувств, и есть начало комы.

Родители девушки подтвердили, что у нее никогда не было проблем с сердцем. А по словам врачей больницы, куда ее доставили из полицейского участка, она поступила к ним уже без признаков жизни.

Первые протесты начались во время похорон Махсы Амини в ее родном городе Секкез.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Махса Амини стала символом восстаний против режима в Иране

Некоторые женщины начали снимать с себя хиджабы в знак солидарности и скандировать "Смерть диктатору!". Под диктатором подразумевается верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

С тех пор протесты распространились по всей стране. Люди выходят на улицу с самыми разными требованиями: от предоставления больших свобод женщинам до свержения правительства.

Какую роль играют женщины?

На различных роликах в социальных сетях видно, как иранки сжигают свои хиджабы и публично стригут волосы под выкрики "Женщина, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору!"

Случаи, когда женщины в Иране выступали против ношения хиджаба, отмечались и раньше, но были единичными, и виновниц наказывали самым жестоким образом. Таких масштабных женских протестов, как сейчас, в Иране не было никогда.

Беспрецедентным стало участие в акциях школьниц, которые снимают головные уборы не только внутри школ, но и на улицах.

Мужчины и юноши-подростки также примкнули к протестам во многих городах, выражая полную поддержку требованиям соотечественниц.

Как реагируют власти?

Официально они преуменьшают массовость и значение протестов и пытаются подавить их силой.

В СМИ власти пытаются представить происходящее как нечто, срежиссированное извне, а не возникшее из реальных желаний иранцев.

Аятолла Хаменеи обвинил в организации беспорядков Соединенные Штаты и Израиль, которых Тегеран называет заклятыми врагами Ирана.

Сколько человек погибло?

Би-би-си и многим другим западным СМИ запрещено работать внутри Ирана. Информация о происходящем в стране поступает в основном через социальные сети, но журналистам трудно проверить ее по независимым каналам.

Пользователи соцсетей, активисты и правозащитные организации по мере сил рассказывают о ситуации, несмотря на то, что власти пытаются мешать работе интернета и телефонных линий.

По данным одной из иранских правозащитных организаций, базирующейся в Норвегии, за время протестов полицией и службами безопасности был убит по меньшей мере 201 человек, из них 23 - дети.

Силовики отрицают убийства мирных демонстрантов, но есть кадры, на которых видно, как они стреляют на улицах боевыми патронами.

Чем отличаются эти протесты от предыдущих?

В 2009 году миллионы иранцев вышли на улицы после президентских выборов, результаты которых многие посчитали подтасованными. Однако акции прошли только в крупных городах страны, с участием в основном только представителей среднего класса.

Экономический спад спровоцировал массовые протесты в 2017 и 2019 годах. Акции проходили по всей стране, но в них преимущественно участвовал рабочий класс.