Министр финансов Британии Кваси Квартенг уволен на фоне сильного волнения на рынках

час назад

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Автор фото, Bloomberg

Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг был вынужден оставить свой пост на фоне резкой критики экономической политики правительства, которая привела к потрясениям на финансовых рынках.

Некоторое время в резиденции британского премьера отказывались комментировать, было ли это добровольной отставкой или увольнением. Но Квартенг сам подтвердил прессе, что уволен.

Известно, что Квартенгу пришлось прервать визит в Вашингтон, где он проводил переговоры с Международным валютным фондом.

В пятницу он прибыл в резиденцию премьер-министра, после чего было сообщено, что он больше не выполняет обязанности канцлера казначейства.

На фоне этих новостей стоимость фунта стерлингов за последние полчаса резко упала. Британская валюта опустилась ниже 1,12 доллара, торгуясь на 1,3% ниже, чем накануне.

В ближайшее время ожидается выступление премьер-министра Лиз Трасс, в ходе которого она, скорее всего, объявит, от какой части промежуточного бюджета правительство решило отказаться, чтобы успокоить ситуацию на рынках.

Детали плана Трасс пока неизвестны, но, по мнению финансовых обозревателей, речь идет о некоторых изменениях в налоговой политике.

Ранее Трасс и Квартенг оказались под сильным давлением. От них требовали отменить некоторые из предложенных ими мер по снижению налогов, которые должны были финансироваться за счет крупных государственных займов.

Квартенг стал вторым канцлером Великобритании с самым коротким сроком службы на этом посту.

Он уступает только Иэну Маклауду, который умер от сердечного приступа через 30 дней после вступления в должность в 1970 году.