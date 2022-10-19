"Непростые решения" по Херсону. Что имел в виду новый командующий Суровикин

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

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Автор фото, EPA

Заявление генерала армии Сергея Суровикина, недавно назначенного командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, о том, что в отношении Херсона не исключены "непростые решения", одними было воспринято как подготовка к отступлению из Херсона и со всего правого берега Днепра, другими - как решимость оборонять правобережье до последнего.

Действия российских войск в Херсоне будут зависеть от военно-тактической ситуации, которая "уже на сегодняшний день весьма непростая", заявил Суровикин во вторник вечером. Его выступление показал телеканал "Россия 24". Это первое публичное заявление генерала после назначения его 8 октября командующим группировкой российских войск в Украине.

Для жителей Херсона сложилась опасная обстановка - Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС повреждены реактивными снарядами "Хаймарс", движение по ним остановлено, доставка продуктов затруднена, есть проблемы с водой и электричеством, заявил Суровикин.

"В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сказал генерал.

Примерно в это же время глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации населения из четырех районов на правом берегу Днепра. По словам Сальдо, это решение связано с предстоящим широкомасштабным наступлением ВСУ, угрозой разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления обширной территории области.

На левый берег Днепра планируется переместить до 60 тысяч жителей Херсонской области, на это уйдет порядка шести дней, заявил Сальдо в среду.

В начале октября украинские части прорвали российскую оборону на правом берегу Днепра и стали продвигаться в направлении Берислава и дамбы на Каховской ГЭС. Угроза окружения российских войск, дислоцированных в Херсоне, стала реальной.

Херсон - проблема для обеих сторон

В районе Херсона, который российская армия захватила без боя в самом начале вторжения в Украину, сосредоточена крупная группировка - по данным открытых источников, 15-20 тысяч военнослужащих.

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В данный момент российская оборона правобережья растянута по огромной дуге - от Днепровского залива на берегу Черного моря к западу от Херсона до небольшого села Мыловое на берегу Днепра.

На равнинной и почти безлесной местности тяжело как обороняться, так и наступать, но если ошибка в наступлении чревата только потерями, то ошибка в обороне может обернуться катастрофой.

России очень не хотелось бы потерять Херсон - единственный областной центр Украины, который ей удалось захватить с начала вторжения. Однако если ВСУ удастся пробиться к Бериславу и блокировать херсонскую группировку, судьба ее, скорее всего, будет печальна - без снабжения она долго не продержится. Впрочем, ее и сейчас снабжать очень трудно, чего не стал скрывать генерал Суровикин.

С другой стороны, украинская армия, похоже, не горит желанием осаждать Херсон и брать его штурмом - уличные бои в довольно крупном городе будут кровопролитными.

Как сообщало "Радио Свобода" (внесено в России в реестр СМИ-"иноагентов"), российские войска возвели две понтонные переправы через реку Ингулец в Херсонской области. На снимках, сделанных 11 октября спутником Planet Labs, видно, что одну из них построили рядом с Дарьевским мостом, а вторую - более чем в 100 метрах от переправы, которую ВСУ уничтожили ранее.

Автор фото, Radio Liberty

Как ни странно, ВСУ не бомбят эти временные переправы, хотя стационарный мост через Ингулец они легко вывели из строя еще в августе. Словно подают сигнал: хотите уйти - мы не против.

Желание призвать к ответу

Российская армия терпит неудачи в Украине. После тяжелых поражений под Харьковом и Лиманом, а затем и неудач на южном фронте в рядах приверженцев войны с Украиной царит подавленное настроение.

Не забыты и разгромленные колонны на первом этапе войны, отступление от Киева, Чернигова и Сум, потопленные российские корабли, включая флагман Черноморского флота крейсер "Москва", оставление острова Змеиный. А теперь - подрыв Крымского моста, непрекращающиеся атаки и продвижение ВСУ на разных участках фронта, обстрелы инфраструктурных объектов уже на российской территории.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Только за первую неделю октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов на территории Херсонской области

Объявленная в России мобилизация хотя и дает определенные надежды сторонникам партии войны, но не повышает рейтинг власти - успехов на фронте нет, люди продолжают гибнуть, недовольство накапливается. Неравномерный характер "частичной мобилизации" может вызвать раскол в российском обществе, констатировали в свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Дошло до того, что в компетентности российских военачальников открыто усомнились люди, располагающие собственными войсками - глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. А следом и пророссийские блогеры, военные корреспонденты и пропагандисты с федеральных телеканалов.

Генерал армии Суровикин, назначенный командующим объединенной группировкой войск в Украине 8 октября, стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения. Зачем?

Что пишут "патриотические" блогеры

Суровикин на телеэкране выглядел не лучшим образом - смотрел в сторону от камеры и, по всей видимости, читал с экрана заранее написанный текст без отступлений и импровизаций (это было заметно не только по движениям глаз, но и по содержанию произносимого).

Но это неважно - в конце концов, он боевой генерал, а не пресс-секретарь. Важны слова, которые он произнес.

Поначалу казалось, что ничего нового: "противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть", "украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя", "мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата".

Возможно, если бы Суровикин не сказал откровенно о тяжелом положении российской армии под Херсоном, его выступление не произвело бы особого впечатления. Но он сказал - и привел в уныние многих апологетов войны в Украине. "Все пропало, война проиграна", - пишут они.

Однако у некоторых прокремлевских блогеров первая реакция на выступление Суровикина оказалась позитивной. Они оценили честность сказанного.

"Обстановка тяжелая, и впервые честно об этом заявляет сам руководитель операции, а не [представитель министерства обороны] Игорь Конашенков или какой-то собирательный образ генштаба, - пишет репортер ВГТРК Александр Сладков. - Честность и ответственность всегда хороша".

"Что будет с Херсоном? Покажет обстановка. Территорию всегда можно вернуть, погибших солдат - никогда", - патетически рассуждает Сладков.

"Суровикин, наверное, один из первых генералов в нашей новой истории, который после рассказа о плохих новостях стал практически народным героем, - не унывает телеграм-канал WarGonzo. - Посудите, насколько тотален, на самом деле, у современного общества запрос на правду".

А другие и вовсе восприняли слова генерала не как сигнал к отступлению, а как подготовку к чему-то очень серьезному.

"Я лично фразу Суровикина о военно-тактической ситуации, которая непростая и о том, что не исключается принятие непростых решений, подумал совсем о другом, - пишет автор телеграм-канала Zаписки Vетерана. - Например, о том, что придется принимать непростое решение о применении чего-то очень мощного. Ну, как говорится, поживем - увидим".

Милитаристский телеграм-канал с миллионной аудиторией "Рыбарь" считает, что "с населением наконец-то по-взрослому поговорили". "Уже сейчас есть понимание, что соотношение один к пяти, которое сложилось на Херсонском направлении, может развернуться не в сторону российских войск. Что планируются разные сценарии - в том числе и самые худшие", - пишет он.