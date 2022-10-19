"Непростые решения" по Херсону. Что имел в виду новый командующий Суровикин
- Илья Абишев
- Би-би-си
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Заявление генерала армии Сергея Суровикина, недавно назначенного командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, о том, что в отношении Херсона не исключены "непростые решения", одними было воспринято как подготовка к отступлению из Херсона и со всего правого берега Днепра, другими - как решимость оборонять правобережье до последнего.
Действия российских войск в Херсоне будут зависеть от военно-тактической ситуации, которая "уже на сегодняшний день весьма непростая", заявил Суровикин во вторник вечером. Его выступление показал телеканал "Россия 24". Это первое публичное заявление генерала после назначения его 8 октября командующим группировкой российских войск в Украине.
Для жителей Херсона сложилась опасная обстановка - Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС повреждены реактивными снарядами "Хаймарс", движение по ним остановлено, доставка продуктов затруднена, есть проблемы с водой и электричеством, заявил Суровикин.
"В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сказал генерал.
Примерно в это же время глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации населения из четырех районов на правом берегу Днепра. По словам Сальдо, это решение связано с предстоящим широкомасштабным наступлением ВСУ, угрозой разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления обширной территории области.
На левый берег Днепра планируется переместить до 60 тысяч жителей Херсонской области, на это уйдет порядка шести дней, заявил Сальдо в среду.
В начале октября украинские части прорвали российскую оборону на правом берегу Днепра и стали продвигаться в направлении Берислава и дамбы на Каховской ГЭС. Угроза окружения российских войск, дислоцированных в Херсоне, стала реальной.
Херсон - проблема для обеих сторон
В районе Херсона, который российская армия захватила без боя в самом начале вторжения в Украину, сосредоточена крупная группировка - по данным открытых источников, 15-20 тысяч военнослужащих.
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Конец истории Подкаст
В данный момент российская оборона правобережья растянута по огромной дуге - от Днепровского залива на берегу Черного моря к западу от Херсона до небольшого села Мыловое на берегу Днепра.
На равнинной и почти безлесной местности тяжело как обороняться, так и наступать, но если ошибка в наступлении чревата только потерями, то ошибка в обороне может обернуться катастрофой.
России очень не хотелось бы потерять Херсон - единственный областной центр Украины, который ей удалось захватить с начала вторжения. Однако если ВСУ удастся пробиться к Бериславу и блокировать херсонскую группировку, судьба ее, скорее всего, будет печальна - без снабжения она долго не продержится. Впрочем, ее и сейчас снабжать очень трудно, чего не стал скрывать генерал Суровикин.
С другой стороны, украинская армия, похоже, не горит желанием осаждать Херсон и брать его штурмом - уличные бои в довольно крупном городе будут кровопролитными.
Как сообщало "Радио Свобода" (внесено в России в реестр СМИ-"иноагентов"), российские войска возвели две понтонные переправы через реку Ингулец в Херсонской области. На снимках, сделанных 11 октября спутником Planet Labs, видно, что одну из них построили рядом с Дарьевским мостом, а вторую - более чем в 100 метрах от переправы, которую ВСУ уничтожили ранее.
Как ни странно, ВСУ не бомбят эти временные переправы, хотя стационарный мост через Ингулец они легко вывели из строя еще в августе. Словно подают сигнал: хотите уйти - мы не против.
Желание призвать к ответу
Российская армия терпит неудачи в Украине. После тяжелых поражений под Харьковом и Лиманом, а затем и неудач на южном фронте в рядах приверженцев войны с Украиной царит подавленное настроение.
Не забыты и разгромленные колонны на первом этапе войны, отступление от Киева, Чернигова и Сум, потопленные российские корабли, включая флагман Черноморского флота крейсер "Москва", оставление острова Змеиный. А теперь - подрыв Крымского моста, непрекращающиеся атаки и продвижение ВСУ на разных участках фронта, обстрелы инфраструктурных объектов уже на российской территории.
Объявленная в России мобилизация хотя и дает определенные надежды сторонникам партии войны, но не повышает рейтинг власти - успехов на фронте нет, люди продолжают гибнуть, недовольство накапливается. Неравномерный характер "частичной мобилизации" может вызвать раскол в российском обществе, констатировали в свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Дошло до того, что в компетентности российских военачальников открыто усомнились люди, располагающие собственными войсками - глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. А следом и пророссийские блогеры, военные корреспонденты и пропагандисты с федеральных телеканалов.
Генерал армии Суровикин, назначенный командующим объединенной группировкой войск в Украине 8 октября, стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения. Зачем?
Что пишут "патриотические" блогеры
Суровикин на телеэкране выглядел не лучшим образом - смотрел в сторону от камеры и, по всей видимости, читал с экрана заранее написанный текст без отступлений и импровизаций (это было заметно не только по движениям глаз, но и по содержанию произносимого).
Но это неважно - в конце концов, он боевой генерал, а не пресс-секретарь. Важны слова, которые он произнес.
Поначалу казалось, что ничего нового: "противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть", "украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя", "мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата".
Возможно, если бы Суровикин не сказал откровенно о тяжелом положении российской армии под Херсоном, его выступление не произвело бы особого впечатления. Но он сказал - и привел в уныние многих апологетов войны в Украине. "Все пропало, война проиграна", - пишут они.
Однако у некоторых прокремлевских блогеров первая реакция на выступление Суровикина оказалась позитивной. Они оценили честность сказанного.
"Обстановка тяжелая, и впервые честно об этом заявляет сам руководитель операции, а не [представитель министерства обороны] Игорь Конашенков или какой-то собирательный образ генштаба, - пишет репортер ВГТРК Александр Сладков. - Честность и ответственность всегда хороша".
"Что будет с Херсоном? Покажет обстановка. Территорию всегда можно вернуть, погибших солдат - никогда", - патетически рассуждает Сладков.
"Суровикин, наверное, один из первых генералов в нашей новой истории, который после рассказа о плохих новостях стал практически народным героем, - не унывает телеграм-канал WarGonzo. - Посудите, насколько тотален, на самом деле, у современного общества запрос на правду".
А другие и вовсе восприняли слова генерала не как сигнал к отступлению, а как подготовку к чему-то очень серьезному.
"Я лично фразу Суровикина о военно-тактической ситуации, которая непростая и о том, что не исключается принятие непростых решений, подумал совсем о другом, - пишет автор телеграм-канала Zаписки Vетерана. - Например, о том, что придется принимать непростое решение о применении чего-то очень мощного. Ну, как говорится, поживем - увидим".
Милитаристский телеграм-канал с миллионной аудиторией "Рыбарь" считает, что "с населением наконец-то по-взрослому поговорили". "Уже сейчас есть понимание, что соотношение один к пяти, которое сложилось на Херсонском направлении, может развернуться не в сторону российских войск. Что планируются разные сценарии - в том числе и самые худшие", - пишет он.
Украинские военные и политики пока не комментировали выступление генерала Суровикина.
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