"Нигде их нет. Телевизор же смотрите?" Как власти в России ищут экипировку и снаряжение для мобилизованных

Ксения Чурманова

Би-би-си

35 минут назад

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Автор фото, Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

В первые дни мобилизации соцсети заполнили свидетельства того, что призывников банально не в чем отправлять на войну. В частях выдают не все и не всем. Одевать мобилизованных стали их жены и матери за свой счет. Но найти военную форму не так просто даже при наличии денег. В некоторых регионах экипировку с трудом закупают и государственные организации.

"Так сложилось, что по мобилизации пошел мой муж, военнообязанный, с опытом боевых действий. Мы одели его полностью, но так вышло, что не все необходимое собрали. И таких, как мы, очень много, у кого-то нет возможности, но ребят бросать нельзя, они ушли нас защищать", - написала 29 сентября на своей странице "ВКонтакте" жительница Анапы Екатерина. Ее мужа отправили по мобилизации в село Молькино в Краснодарском крае (там находится база российских вооруженных сил и тренировочная база наемников из "ЧВК Вагнера").

"К нам приехал губернатор [Воронежской области Александр] Гусев и даже не соизволил к нам подойти и спросить, как мы. Вся одежда на парнях - разгрузки, берцы, вся эта тряхомудия - это все, что купили наши родственники. Воронеж мы сдадим", - говорили на видео мобилизованные в Воронежской области и саркастически благодарили губернатора "за кидалово".

Вал подобных сообщений не прекращался с весны - форму, трусы, носки, бронежилеты и медикаменты контрактники и их семьи собирали по всей стране. Все обмундирование было дефицитным и до 21 сентября, а объявленная Владимиром Путиным мобилизация еще сильнее подстегнула спрос.

В некоторых регионах экипировку в начале октября бросились закупать не только родственники, но и госструктуры - остатки им распродают небольшие компании-посредники, которые пытаются найти новых поставщиков и жалуются на рост цен. Производства, чтобы заработать, в свою очередь переключаются на многомиллионные госзаказы.

Би-би-си изучила госконтракты и поговорила с подрядчиками, чтобы понять, что, у кого и в каком количестве в регионах пытаются закупить для мобилизованных.

"Организации с большими деньгами их ищут"

28 сентября в Йошкар-Оле провожали первую группу мобилизованных. На стадионе перед трибуной призывников выступал карт (это жрец в религии марийцев). Он пожелал им вернуться живыми и раздал каждому по оберегу. Вдобавок к этому мобилизованным выдали только сухпайки.

Призванные на войну жители республики грузились в автобус кто с чем: одни с рюкзаками или хозяйственными клетчатыми баулами, у других за спиной были еще и спальные мешки. Их советовал взять с собой местный военком. "Кружки, ложки, медикаменты, спальные мешки", - перечислял он то, что может понадобиться "на первое время".

Все это, по замыслу властей, семьи мобилизованных, видимо, должны были собрать самостоятельно. Городу же удалось закупить обмундирование только к началу октября, следует из данных госзакупок. В этом признавался и мэр Йошкар-Олы. "Про земляков, которые отправились раньше, мы не забыли. Сейчас идет закупка теплых вещей, спальников, и они также будут отправлены для наших бойцов", - отчитывался глава города.

Только 3 октября - спустя почти две недели после начала мобилизации - правительство приняло постановление, в котором дало регионам право закупать снаряжение и экипировку для военных по заявкам минобороны. В тот же день йошкар-олинский Центр социального обслуживания населения заключил без конкурса несколько контрактов на поставку экипировки для военнослужащих, призванных по мобилизации.

Подрядчики должны предоставить Центру соцобслуживания 1776 пар сапог, в том числе рассчитанных на температуру до минус 45 градусов, 1318 комплектов белья с начесом, 1700 подшлемников (балаклав), спальные мешки, шапки, перчатки и носки из ангоры. Позже центр закупил еще влагозащитные костюмы, бензиновые генераторы, шведские квадрокоптеры DJI Mavic 3, рации и рюкзаки.

Автор фото, Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, На войну мобилизованных россиян собирают их семьи. Но найти обмундирование в некоторых регионах невозможно

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Один из контрактов на 1 млн рублей получила местная компания "Фортуна-К". Она должна была до 10 октября снабдить военных сотнями комплектов утепленного и облегченного белья, носками и перчатками, при этом в закупке было всего 20 спальных мешков.

Оказалось, что 20 спальников - это остатки, которые властям удалось выкупить у "Фортуны-К". О том, что найти товары для мобилизованных сейчас сложно, в "Фортуне-К" рассказали корреспонденту Би-би-си, который позвонил в компанию, представившись потенциальным покупателем спальников.

"Спальников у меня сейчас нет. Все скупили. Три дня назад был остаток - 20, нам сказали: "Мы у вас их забираем. Организация государственная. Забираем по договору", - объяснил представитель компании.

"Девушка, поверьте мне, организации с большими деньгами ищут, их цена не интересует. Нигде нет, потому что мобилизация по всей стране началась. Все покупают. Телевизор же смотрите?" - добавил он.

Он считает, что дефицит военного обмундирования - это общая для страны проблема. "Вот, допустим, администрация Московской области - она тоже закупает и обеспечивает призывников этими всеми наименованиями, про которые вы говорите. Потребность на эти вещи сейчас высока, а их в наличии нету, - сказал представитель "Фортуны-К". - Я сам не знаю, где закупать, если честно. И цены поднялись, и не могу найти. И сроки не говорят - когда смогут мне отправить".

Двадцати спальных мешков властям Йошкар-Олы не хватило - позже еще 602 штуки Центру соцобслуживания удалось закупить у трех других подрядчиков - на сумму более 1,9 млн рублей.

"Сразу вам где большую партию отошьют?"

Заказать спальные мешки корреспонденту Би-би-си не удалось и в другой йошкар-олинской компании "Формекс-М", получившей контракт Центра соцобслуживания на поставку шапок, перчаток, носков и термоизоляционных ковриков. Оказалось, что в дефиците там не только спальники.

- Спальных мешков нет. Тактических перчаток нет. Наколенников нет. Балаклав нет, - перечисляла представительница компании "потенциальному покупателю". - Привезли только сегодня термобелье за 2700.

- А почему ничего нет?

- Почему? - удивилась вопросу собеседница корреспондента. - Потому что все идут.

- Все раскупили?

- Да, вы же не единственные. После 21-го [сентября] ничего нет. По всей России такая ситуация.

- А спальники, берцы у вас когда будут?

- Не обещаю даже. Отшивается все в Москве - фабрики шьют. Но пока ничего нет. Надо же наладить процесс. Сразу вам где большую партию отошьют? У них все, что на складах было, все распродали. Новое отшивают, но не на столько [заказов]. Все одеваются и все хотят. Все, что было у нас в наличии, все разобрали.

- В городе вроде призвали не так много людей.

- Вы думаете? - рассмеялась в ответ представительница компании. - А по районам? А по Марий Эл?

- Когда вам снова позвонить [спросить про наличие]?

- Все, что успевают заказывать, то и везут. Мы даты даже не знаем.

Автор фото, Valentin Yegorshin/TASS Подпись к фото, Мобилизация идет по всей стране с 21 сентября. Экипировку в магазинах в некоторых городах разобрали в первые же дни

Спальные мешки нашлись в одном из йошкар-олинских магазинов спецодежды - там корреспонденту Би-би-си предложили 14 спальников на температуру до +5 и три штуки на температуру до -5.

- Это какие-то легкие?

- Да, но берут для мобилизованных тоже, потому что нигде нет ничего уже, - объяснила сотрудница магазина.

Жгуты от "хороших людей"

Спальные мешки входят в так называемый "Минимальный набор имущества, необходимый для убытия в военную командировку". Его опубликовали в конце сентября в чате "Жены мобилизованных Санкт-Петербург". На это первым обратило внимание издание "Бумага".

В списке помимо очевидного - термобелья, камуфляжных костюмов и сапог - есть еще, например, батарейки, пуэрбанки и газовые горелки. В аптечке также советуют иметь два кровоостанавливающих жгута.

В начале октября орловский областной центр социальной защиты закупил 1750 резиновых жгутов Эсмарха - это самый популярный вид жгутов. Контракт заключили без конкурса с орловским заводом резиновых изделий "Объединение Альфапластик".

В компании корреспонденту Би-би-си сообщили, что срок ожидания жгутов составляет от одного месяца - у компании много заказов. "Побыстрее никак, потому что и добровольцы, и церкви, и минобороны, и кто только у нас не заказывает. Из-за этого создаются очереди, - сказала представительница отдела продаж предприятия. - Церкви тоже для военных заказывают. Знаете, сколько таких, хороших людей".

В "Инстаграме" завода с 25 февраля, второго дня войны России против Украины, висит пост с фразой "Мы за мир" и призывом заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

В том же количестве - 1750 штук - орловские власти заказали для мобилизованных комплекты термобелья, перчатки, камуфляжные костюмы, сапоги и мультитулы (складные инструменты). Отдельный контракт заключили на поставку зимних и демисезонных носков - по 3500-3520 пар более чем на 400 тысяч рублей.

Но стандартным набором там не ограничились и закупили еще 5,2 тысячи китайских батареек, 1750 одноразовых бритвенных станков, полотенец, ручных фонарей и рюкзаков, потратив на это более 9 млн рублей. Общая сумма контрактов, заключенных в регионе, - около 24,4 млн рублей.

На войне в Украине российские военные используют жгуты не по инструкции. В конце сентября британская разведка утверждала, что россияне, получившие современные кровоостанавливающие жгуты не используют застежки-липучки, чтобы закрепить их на своем снаряжении, вместо этого они закрепляют их с помощью стяжек для кабелей - вероятно, жгутов в подразделениях мало и российские военные опасаются, что их могут украсть. Но это создает серьезную проблему - раненый может потерять много крови, пока отсоединяет жгут от хомута.

То, что в стране не налажено производство экипировки, судя по всему, разрешили говорить даже пропагандистам. 12 октября глава RT Маргарита Симоньян негодовала в "Твиттере": компания, которая может произвести до 1 млн жгутов для российской армии за 1-2 месяца, должна ждать сертификации изделия, которая займет 2-3 года.

"Боты газуют на СВО"

В Ставропольском крае действует та же схема с мобилизацией, что и в Марий Эл: сначала власти отправляют призывников в части, а потом начинают закупать для них экипировку.

10 октября, спустя двадцать дней после начала мобилизации, в регионе объявил, что призывникам выдадут спальники, коврики и резиновые сапоги.

Для этого 23 и 28 сентября комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества без конкурса заключил контракты на 12 и 19,7 млн рублей на поставку экипировки.

Автор фото, Dmitry Akhmadullin/TASS Подпись к фото, Мобилизованные в Ставропольском крае

По тысяче спальников, карематов (ковриков из теплоизолирующего материала) и около двух тысяч пар сапог нашлись у двух предпринимателей из города Михайловск - в получасе езды от Ставрополя. В одном из документов уточняется, что поставщик в присутствии заказчика должен сам выдать товар мобилизованным или представителю воинской части.

Контракт на 19,7 млн рублей - тоже без конкурса - получил член михайловского станичного казачьего общества Александр Титов. Сам он себя называет родовым казаком. "Как только ажиотаж начался, я показал [комитету] позиции, которые я могу [поставить]. Не мусорные позиции, а те, которые пригодятся. Являюсь экспертом в военно-вещевом вопросе, поэтому могу разъяснить, показать", - сказал Титов Би-би-си.

На странице своего магазина спецодежды во "ВКонтакте" Титов пишет патриотические посты вперемешку с информацией про берцы, автоматы и бронежилеты: "Боты Prabos газуют на СВО", "Мы с Вами с самого начала и до полной нашей Победы", "Заканчиваем упаковку одного из подразделений. Полный фарш". Судя по постам и фотографиям, экипировку Титов поставляет и для наемников из "ЧВК Вагнера".

Автор фото, vk.com Подпись к фото, Скриншот одного из постов в группе магазина во "ВКонтакте"

Спальники, закупленные по контракту, уходят в подразделения Ставропольского края, говорит Титов. Какие именно части и в каком количестве будут оснащены, он уточнять отказался: "Хотелось бы больше, конечно, [отправить спальников], но больше, к сожалению, у нас в России нет. Проблема в том, что спальные зимние мешки вообще не нужны были, от слова "совсем", в армии объема хватало, но мобилизация немножко скорректировала вопросы в другую сторону".

Торговлей обмундированием для участников войны в Украине занимаются и другие российские военно-патриотические организации, например Центр тактической и огневой подготовки "Партизан". Им руководит один из лидеров националистического Русского имперского движения и командир добровольческого отряда "Имперский легион" Денис Гариев, который воюет в Украине (США внесли движение и Гариева в список международных террористических организаций).

Вскоре после начала войны в Украине в телеграм-канале магазина "Партизан" опубликовали список снаряжения "добровольца" с заголовком "Собираясь на войну" - собраться предлагали в их магазине.

Одна из компаний Гариева до войны получала госзаказы на сумму более 10 млн рублей от структур ФСБ, МВД и других силовиков, например, на поставку папок для личных дел и проверочных мероприятий, а также мишеней.

Крестик вместо "броника"

Родственники мобилизованных рассказывали, что в военных частях не хватает одежды нестандартных размеров. Например, белгородцу Даниилу (имя изменено) с экипировкой, выданной в военной части в Курской области, повезло - ему все подошло. Но "более крупным мужчинам и тем, кто поменьше, одежды не хватает", рассказывала Би-би-си его жена.

На это же в начале октября жаловались мобилизованные в Красноармейском районе Краснодарского края - им выдали бронежилеты одного размера. "Кого не устраивает, идите без брони. Мы все голые идем. У нас в основном контингент такой - ребята от 40 лет, все с пузиком. Такой комплект [защиты] - это на человека ростом метр шестьдесят, при весе - килограммов 50-60. Я его одеваю - он мне как топик, бронежилет этот. Вот мы завтра уезжаем, у нас нету ***** [ничего]", - говорит на видео мобилизованный.

В "минимальном наборе имущества, необходимого для убытия в военную командировку", который опубликовали жены мобилизованных из Петербурга, напротив бронежилетов и бронешлемов стоит пометка "желательно".

Для многих российских семей стоимость бронежилета - неподъемная сумма. Рассуждая о ценах, в чате жен мобилизованных из Петербурга пишут: "Крестик им тогда вместо броника придется давать".

Би-би-си не удалось найти контракты на поставку бронежилетов именно для мобилизованных. Возможно, их закупали другим способом.

Регулярно бронежилеты до войны заказывали российские силовые ведомства. Силовиков защитой снабжает АО "Научно-производственное предприятие КлАСС". В январе Росгвардия заключила с компанией три контракта на сумму в полмиллиарда рублей на поставку в 2022-2023 годах 8,2 тысячи бронежилетов стоимостью от 33,2 до 132,9 тысячи рублей за штуку. Цена зависит от типа жилета и уровня защиты, который обеспечивают вставные пластины из металла или керамики.

Компания также получала контракты на поставку бронежилетов, защитных шлемов, очков и щитов МВД, ФСИН и московской войсковой части № 95006. После начала войны единственный контракт с компанией заключила администрация губернатора Белгородской области - туда она поставила 10 защитных шлемов.

Бронежилеты компания Александра Титова из Ставропольского края, получившая миллионный контракт, покупала в том числе у новосибирского производителя Fillin. Директор компании Евгений Решетников в начале октября назвал происходящее "катастрофическим ажиотажем". По его словам, бронежилеты начали раскупать еще в феврале, но тогда клиентами были в основном военные, а теперь появилось больше гражданских. Все свои запасы компания распродала и теперь у нее очередь на изготовление бронежилетов до весны следующего года.

5 октября у компании появились чехлы для шеи, плеч и паха, о чем она сообщила на своей странице "ВКонтакте" - правда, чехлы были без баллистических пакетов, то есть вообще без защиты. Тем не менее через 40 минут все чехлы для паха разобрали.

Как борются с дефицитом

Проблемы с экипировкой были и до мобилизации - абсолютно во всех регулярных воинских частях и тех, которые принимали участие в так называемой СВО, но сейчас это проявилось в гораздо больших объемах, говорит аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

"Были случаи [до мобилизации], когда палатками была укомплектована только одна батальонная тактическая группа, например, из двух, которые заходили. Стандартно - отсутствие приборов ночного видения в большом количестве, не говоря уже о беспилотниках", - замечает Михайлов.

Одна из причин такого дефицита - разграбление военного имущества. То, что российские военные годами разворовывали имущество, подтверждают и судебные решения, которые изучила Би-би-си. "При Шойгу это усилилось - стали воровать массово не только прапорщики, но и генералы", - говорит Михайлов.

Чтобы побороть дефицит, в российских регионах к производству экипировки стали привлекать крупные предприятия, малый бизнес и даже колонии.

20 сентября одна из госструктур Забайкальского края заключила контракт с лечебным исправительным учреждением УФСИН на пошив 326 спальных мешков. До этого заключенные там шили только мужские костюмы, халаты, рубашки и постельное белье, следует из данных госконтрактов.

В Хабаровском крае решили запастись куда большими объемами. В конце сентября местная предпринимательница Ольга Аюханова получила контракт стоимостью 44,7 млн рублей на пошив 9418 спальных мешков. В компании Аюхановой Би-би-си сказали, что почти выполнили этот заказ.

"У нас есть связь с министерством промышленности - там есть специалист, она позвонила и сказала в течение 20 минут сделать расчет по ценам", - рассказала Би-би-си коммерческий директор компании Светлана Макшанова о том, как они получили этот контракт.

Таких объемов у них раньше не было. Единственный крупный госзаказ - на 168 тысяч рублей - компания получила в пандемию - на пошив 4,2 тысячи масок.

Компании на две недели пришлось перестроить производство под спальные мешки: 40 человек отшивали их без выходных. Порядка 34 тысяч метров ткани понадобилось только на оболочку, плюс - утеплитель, подкладка и куча фурнитуры. Сырье собирали у разных поставщиков, многие из которых подняли цены. Компания сомневалась, стоит ли брать такой заказ, но в итоге решилась - ради репутации в регионе.

Отшитые спальники не попадут в хабаровские в магазины, говорит Макшанова, хотя там тоже ничего нет (люди бросились покупать экипировку еще до получения повестки, считает предпринимательница). Компания поставит все 9,4 тысячи спальников Управлению по делам гражданской обороны и ЧС. Куда оттуда отправят спальники, Макшанова не знает, но уверена, что они пошиты для мобилизованных.

В розницу купить экипировку может быть сложно именно поэтому - производства переключились на госзаказы. Но какие воинские части будут снабжены, а какие нет, неясно.

Некоторые попытки собрать мужей на фронт в условиях дефицита в итоге производят впечатление жестов отчаяния: в Саратовской области, например, женщины режут жгуты из автомобильных камер для шин.

Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также то, как это переживают их семьи и друзья.