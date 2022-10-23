"Люди боятся говорить открыто". "Аль-Джазиру" обвиняют в домогательствах и притеснениях сотрудников

Суранджана Тевари

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Barry Iverson / Alamy Stock Photo Подпись к фото, Камал Сантамария проработал в "Аль-Джазире" 16 лет

Когда ветеран тележурналистики Камал Сантамария перестал работать на международного новостного вещателя "Аль-Джазиру" и перешел в общественную телекомпанию Новой Зеландии TVNZ, его проводили торжественным твитом о 16 годах рабочих заслуг. Однако следующий этап его карьеры закончился, не успев толком начаться. На новом месте он смог удержаться всего 32 дня.

Удивление сменилось шоком, когда на поверхность всплыли обвинения против Сантамарии в неподобающем поведении на работе. После этого начали делиться своими историями и бывшие коллеги журналиста по "Аль-Джазире".

Би-би-си провела журналистское расследование жалоб на Сантамарию среди его коллег по каналу "Аль-Джазира". Мы взяли интервью у нескольких нынешних и бывших сотрудников компании и задокументировали доказательства, включая сообщения в мессенджерах и имейлы неподобающего характера.

Выяснилось, что Сантамарию обвиняют в сексуальных домогательствах, которые происходили в штаб-квартире телеканала в Дохе. Некоторые сотрудники отметили, что он не единственный позволял себе подобное поведение.

Собеседники Би-би-си также обвинили "Аль-Джазиру" в создании токсичной рабочей обстановки, когда начальство в основном игнорировало жалобы на домогательства, сексизм, расизм и травлю.

Все говорившие с Би-би-си просили не называть их настоящих имен из опасений за свою карьеру. Все имена в материале были изменены.

Камал Сантамария не ответил на запросы Би-би-си напрямую. Но он опубликовал заявление, в котором отреагировал на предыдущие обвинения в свой адрес. По его словам, часть из них - правда, часть вырвана из контекста, а часть - "совершенное вранье и переписывание истории".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Что касается обвинений, прозвучавших в ходе расследования Би-би-си, он признал, что имело место "поведение, которое могло кого угодно заставить почувствовать себя некомфортно", и извинился за это. Он также сказал, что те вещи, которые он раньше расценивал как флирт, чрезмерное дружелюбие, небольшое подтрунивание или просто поведение, приемлемое в рамках сложившейся культуры новостной редакции, на самом деле таковыми не являлись.

Би-би-си отправила телекомпании "Аль-Джазира" список из 22 случаев неподобающего поведения, которое она обнаружила, но вещатель не прокомментировал каждое из них отдельно, а только заявил, что "считает своих сотрудников по всему миру основой и фундаментом организации, а их самочувствие и безопасность - приоритетом".

"Как международная организация, в которой работают граждане более чем 95 государств, мы постоянно пытаемся создать здровую и конструктивную рабочую атмосферу для всех", - сказано в заявлении.

Собеседники Би-би-си также отметили, что в такой стране как Катар, известной нарушениями прав человека и гендерным неравенством, говорить о токсичной рабочей обстановке особенно сложно. Многие в связи с этим обратили внимание на разительное отличие между тем, как Сантамария покинул "Аль-Джазиру" (с твитом об удачной карьере), и его стремительным уходом с телекомпании TVNZ вслед за обвинениями в неподобающем поведении.

"Доступен для обнимашек"

Камал Сантамария начал свою карьеру телерепортером в Новой Зеландии. На "Аль-Джазиру" он пришел в 2005 году, и был там ведущим англоязычного канала со штаб-квартирой в Дохе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Аль-Джазира" спонсируется властями Катара

Он быстро взбирался по карьерной лестнице, освещая события мирового значения, как, например, президентские выборы в США в 2020 году, и выступая в роли ведущего в основных передачах.

Знакомые называли его веселым общительным человеком и изумительным ведущим.

Тори была начинающим продюсером на "Аль-Джазире", когда, по ее словам, он стал оказывать ей навязчивые знаки внимания. Она рассказывает, что Сантамария стал присылать ей сообщения через "Твиттер", сообщая, что он "доступен для обнимашек" или спрашивая, почему она не позвала его с собой в отпуск.

Журналисты Би-би-си видели доказательства подобных фривольных сообщений, которые ведущий посылал своим коллегам через "Твиттер" и WhatsApp, а также по внутренней электронной почте компании.

"Дальше начались прикосновения в офисе, - вспоминает Тори. - Рука на плече, странные объятия, и потом самое ужасное - поцелуи в щеку. Такое случалось не раз, и я шла в туалет смывать его слюну со своего лица".

Тори говорит, что обсуждала поведение Сантамарии с по крайней мере одним коллегой и одним из менеджеров среднего уровня, которые подтвердили Би-би-си, что такие разговоры действительно имели место.

"Это неприемлемо, когда мужчину-профессионала, работающего в серьезной новостной редакции, нужно больше одного раза просить не посылать своей коллеге сообщения о том, как сексуально она выглядит, не упоминать ее "сиськи" и не предлагать "обнимашки", даже если он думает, что они с ней "друзья", - подчеркивает Тори. Как рассказали Би-би-си другие сотрудники канала, Сантамария действительно отпускал замечания о груди его соведущей.

Несколько нынешних и бывших коллег Сантамарии отметили, что он позволял себе неподобающее поведение и при свидетелях. Такое было чаще одного раза, сказали они.

Один из сотрудников-мужчин, который работал с Сантамирией на "Аль-Джазире", сообщил, что тот однажды без спроса поцеловал его в губы прямо в редакции. По словам сотрудника, это видел редактор новостей, который сейчас занимает высокий пост в организации.

Другая сотрудница, работавшая тогда на младшей должности, рассказала, как Сантамария поцеловал ее в шею - на глазах многочисленных коллег.

"Я почувствовала такой стыд, такой ужас! Я волновалась, что люди вокруг подумают, что у нас с ним роман или что я пытаюсь с ним заигрывать. Я тогда только начинала заводить друзей и не знала никого из начальства, с кем могла бы это обсудить", - сказала журналистка.

Многие из сотрудников "Аль-Джазиры", поговоривших с Би-би-си, назвали поведение Сантамарии разнузданным. При этом, по их словам, они не жаловались начальству, потому что считали, что он звезда всей компании, а они только начинали карьеру в офисе на на Ближнем Востоке.

Фиона, работавшая на "Аль-Джазире" фрилансером четыре года, рассказывает, что Сантамария пытался обнимать ее в редакции, отпускал комментарии сексуального характера и посылал ей неподобающие сообщения. Она называет это поведение типичным случаем "груминга" - обхаживания с целью склонения к сексу.

Она не написала официальную жалобу, но рассказала о происходящем менеджеру среднего уровня, на что тот отреагировал: "А, он что, до сих пор этим занимается?" Фиону спросили, хочет ли она пожаловаться через отдел кадров, но она решила этого не делать, так как ее контракт был краткосрочным. Тогда ей посоветовали просто игнорировать Сантамарию.

После этого ведущий перестал с ней разговаривать, добавляет Фиона, но она предупредила о его поведении сотрудников.

Когда в начале этого года обвинения в адрес Сантамарии прозвучали публично, Фиона говорит, что у нее случилась паническая атака. "Я про него говорила шесть лет назад, и ничего не было сделано, - говорит она. - Скольким еще людям он устроил то же самое?"

"Я опасалась за свою карьеру"

Фиона, и не только она, задаются вопросом, почему после их жалоб на Сантамарию "Аль-Джазира" так и не изучила все обстоятельства дела, в то время как TVNZ провела независимое расследование и пересмотрела контракт ведущего, как только стало известно об обвинениях в его адрес. TVNZ пришла к выводу, что процесс найма ключевых телеведущих был недостаточно тщательным, и глава отдела новостей компании, который взял на работу Сантамарию, подал в отставку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Аль-Джазира" вещает из Дохи с 1996 года

Теперь, возможно, настал час расплаты и в "Аль-Джазире", где, как выяснила Би-би-си, всплывают новые обвинения, которые касаются уже не только Сантамарии и отдела новостей.

Так, одна из бывших продюсеров утверждает, что, помимо Сантамарии, ее домогались по крайней мере еще двое мужчин. Один из них был ее непосредственным руководителем, другой начальник зазывал ее к себе домой, когда там не было его жены.

"Я очень боялась, что если слишком резко положу конец их приставаниям, это будет стоить мне карьеры", - признается она.

В другом отделе компании сразу несколько мужчин и женщин обвинили менеджера среднего звена в неприемлемом поведении. "Он говорил самые неприличные вещи, - рассказал один из сотрудников. - Мужчин он мог спросить, когда они заведут вторую жену или потеряли ли они уже девственность. Он говорил о сексе во время Рамадана, а женщин в хиджабе спрашивал, какого цвета у них волосы"

В результате по меньшей мере один человек не вынес этого и был вынужден уволиться. Сам менеджер, в отношении которого были выдвинуты обвинения, уволился из компании через несколько месяцев после того, как о них стало известно.

"В оцепенении"

"Люди рассержены по поводу многих вещей, но при этом они боятся говорить открыто - как в самой компании, так и в Катаре в целом",- говорит бывший сотрудник компании по имени Дэвид, уволившийся, по его словам, из-за притеснений и травли.

По его словам, он и ряд его коллег неоднократно подвергались публичному унижению со стороны одной из коллег. Дэвид утверждает, что все в их команде, в том числе и старшие продюсеры, были в ужасе от нее и ее грубых манер. Но мало кто рисковал жаловаться, потому что она была приближена к руководству.

"Мы все пребываем в состоянии оцепенения", - признается один из нынешних сотрудников компании. - И бывшие, и нынешние сотрудники постоянно говорят о коллективной травме".

Как утверждает Лиам, который работает в отделе новостей " Аль-Джазиры" в Дохе, некоторые сотрудники годами подвергаются домогательствам и притеснениям.

Но дело не ограничивается Катаром. Как стало известно Би-би-си, случаи домогательств имеют место и в новостном отделе компании в Лондоне. А в другом бюро "Аль-Джазиры" по меньше мере два человека подтвердили случай, когда шеф бюро так толкнул молодую корреспондентку, что она упала.

"Камал был лишь катализатором всего этого", - считает Дэвид.

По словам нынешних сотрудников компании, после разбирательств в TVNZ руководство "Аль-Джазиры" провело ряд встреч с отделом кадров, но Лиам называет это фарсом, добавляя, что о расследовании не было и речи.

Все, с кем говорила Би-би-си, отмечали, что испытывают страх, поскольку вся их жизнь связана с работой. Дело в том, что по условиям найма в Катаре рабочая виза, школьное образование для детей, жилье и прочее привязаны к компании, в которой вы трудоустроены, объясняет Марти Флакс из аналитического Центра стратегических и международных исследований.

Поэтому уйти из компании, даже если вас там притесняют, очень непросто, продолжает эксперт. По его словам, то же самое происходит и с жалобами - их часто не подают потому, что добиться справедливости или компенсации очень трудно.

"Аль-Джазира" называет себя независимой, но компанию финансирует эмир Катара, и ее журналисты не рассказывают о всех аспектах жизни государства. В Катаре также действуют законы, ограничивающие свободу слова.

"Все знали о Камале"

Сотрудники компании очень сомневаются в том, что нынешние обвинения каким-то образом изменят ситуацию в "Аль-Джазире", где руководство многие годы старательно закрывало глаза на эту проблему.

"Руководство и отдел кадров, конечно же, знали о Камале Сантамарии", - говорит бывший редактор отдела новостей "Аль-Джазиры" в Дохе Кейти Тернер, которая никогда не становилась жертвой домогательств, но при этом открыто говорит о том, чему сама была свидетелем.

Она утверждает, что во время разговора с отделом кадров, когда она уходила с работы, всплыла история с домогательствами. И когда она сделала паузу, прежде чем назвать фамилию Сантамарии, начальник отдела спросил ее, не идет ли речь о каком-то другом начальнике. "И в тот момент я поняла, что проблема была куда шире", - признается она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Катар давно уже критикуют за несоблюдение прав человека и дискриминацию по половому прзнаку

Би-би-си ознакомилась с электронным письмом от 2016 года, в котором упоминались сексуальные домогательства, агрессивное поведение, непотизм и прочие нарушения. Оно было отправлено редактору отдела новостей, который сейчас занимает один из руководящих постов в телекомпании.

В ответ тот написал, что передаст жалобу по инстанциям, добавив: "надеюсь, это дойдет до шейха", имея в виду высшее руководство организации. Но при этом по меньшей мере 10 сотрудников компании подтвердили Би-би-си, что глава отдела новостей прекрасно знал о происходящем, и тем не менее не отстранял Сантамарию от эфира.

По словам сотрудников, с которыми мы говорили, руководство компании не имело средств борьбы с теми, кто третировал людей, а у отдела кадров не было четких инструкций на этот счет.

Как утверждает Дэвид, когда он заявил о притеснениях и домогательствах в отделе новостей, ему объяснили, что руководство изучило его жалобу и перевело виновного в другой отдел, правда, на ту же должность. "И только когда я подал заявление об увольнении, во время разговора с отделом кадров понял, что они никак не были вовлечены в этот процесс", - говорит он.

В ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию Аль-Джазира заявила: "Наша политика по борьбе с домогательствами ясна, всеобъемлюща и доступна для всех сотрудников. Как видно из нескольких недавних случаев, каждая официальная жалоба со стороны наших сотрудников воспринимается очень серьезно - и после тщательного расследования поступивших претензий принимаются соответствующие меры по исправлению положения".

Жертвы же говорят о том, что такая политика не соблюдается, в компании процветает "культура вседозволенности", а люди, возомнившие, что для них закон не писан, не наказываются. По их словам, особенно горько это наблюдать в 2022 году, когда во всем мире продолжается движение #MeToo, о котором сама "Аль-Джазира" так много сообщала.

"В 2022 году обозначился предел тому, что может безнаказанно позволить себе высшее руководство, - отметил один из действующих сотрудников компании, - но в "Аль-Джазире" такого предела, похоже, нет".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: