Высокоточное оружие на исходе? Какими ракетами Россия обстреливает Украину

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия ракетных ударов по Киеву

В начале недели Россия нанесла серию ударов по территории Украины, при этом основным оружием стали относительно недорогие дроны-камикадзе, которые, как утверждают в Киеве, были поставлены Ираном. Эксперты по безопасности утверждают, что российские запасы современных высокоточных ракет весьма ограничены.

Какие ракеты использовала Россия?

На прошлой неделе, после взрыва на Крымском мосту, Россия нанесла массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Это вызвало вопросы о типе применяемого оружия.

Эксперты в области обороны отмечают, что использование Россией ракет класса "земля-воздух" для поражения наземных целей свидетельствует о нехватке более подходящих боеприпасов.

"Самое заметное в [последних атаках] - это более широкое использование разнообразных ракет против наземных целей, - говорит Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военно-космическим вопросам Международного института стратегических исследований. - Крылатые ракеты для ударов по наземным целям - вот где, на наш взгляд, есть проблемы. По крайней мере, в некоторых местах, запасы если и не закончились, то на исходе".

Анализ: иранские дроны как новая угроза для Украины и симптом нехватки ракет

Павел Аксенов, Русская служба Би-би-си

Еще одним признаком того, что Россия пытается найти замену своим крылатым ракетам, стало то, как часто в Украине применяются беспилотники иранского производства.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Иранский дрон в небе над Киевом 17 октября

С середины сентября в небе над Украиной появились дроны "Герань-2", а в последнее время их меньший вариант "Герань-1". Так в России называют БПЛА иранского производства, соответственно, "Шахед-136" и "Шахед-131". Это недорогие и сравнительно простые аппараты, которые способны, тем не менее, пролетать значительные расстояния и поражать крупные и уязвимые стационарные цели.

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Иран затрачивал большие усилия на производство беспилотных систем с конца 1980-х годов, но с появлением на рынке в более-менее свободном доступе деталей для производства дронов и навигационных систем иранские беспилотники превратились из диверсионных средств для поражения отдельных объектов в настоящее стратегическое оружие.

Как и всякое новое оружие на войне, они не столкнулись с активным противодействием. Хотя ВСУ и заявляет о том, что сбивает больше половины "Шахедов", эти беспилотники всё ещё довольно трудно перехватить - они не очень хорошо видны радарам, их довольно трудно поразить.

В условиях, когда России явно не хватает дорогих крылатых и баллистических ракет сложно отказаться от такого простого и доступного средства.

Правда, действие обычно рождает противодействие, и скорее всего над задачей по нейтрализации угрозы дронов сейчас трудится много специалистов. Дешевое решение не так уж часто бывает сверхэффективным, и скорее всего с ними научатся бороться.

Но пока этого не произошло, вероятно, ракет в украинском небе будет меньше, а дронов больше.

В начале войны Россия использовала большое количество высокоточных управляемых ракет для поражения наземных целей на территории Украины, но летом число ударов уменьшилось, и некоторые представители западных оборонных ведомств полагают, что запасы российского высокоточного оружия за время войны значительно истощились.

На этой неделе Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи (GCHQ), сказал: "Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что запасы и боеприпасы заканчиваются".

Можно ли это доказать?

Число ракет, которые есть у России, - это тщательно охраняемый секрет, и мы не знаем, на каких материалах основывают свои оценки западные спецслужбы. Однако кадры, появившиеся после последних ракетных обстрелов, дают некоторые подсказки.

На некоторых из фотографий последствий ударов, размещенных в интернете, видны обломки, напоминающие ракеты С-300. Судя по таким сообщениям в социальных сетях, С-300 были перепрофилированы Россией для поражения наземных целей:

Российская ракета С-300 упала на офисное здание в Харькове. 45-летний мужчина был ранен осколками после того, как Россия запустила пять ракет С-300 из Белгорода. Они поразили офисные, жилые, деловые и школьные помещения.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 изначально предназначен для поражения воздушных целей.

Мы внимательно изучили фотографии в интернете и смогли подтвердить, что на трех снимках последствий обстрелов в Украине есть обломки, соответствующие ракетам класса "земля-воздух" С-300. Следует помнить, что и Россия, и Украина обладают этим оружием и обвиняют друг друга в ответственности за его применение.

Мы сопоставили надписи, которые видны на боковой стороне обломков, с изображениями С-300, и маркировка совпадала. Размеры ракеты также сопоставимы.

Некоторые эксперты считают, что Россия использует эти боеприпасы, потому что у нее не хватает более точных ракет.

"Они использовали довольно много ракет дальнего радиуса действия, чтобы поразить цели в Киеве, Львове и других городах. Я уверена, что они проверили свои запасы, оценили возможности нарастить производство... и поняли, что лучший способ добиться результата - это перепрофилировать такие ракеты, как С-300", - говорит Луиза Джонс из компании McKenzie Intelligence Services, занимающейся анализом разведданных.

Использование Россией боеприпасов класса "земля-воздух" для поражения наземных целей может также объясняться оперативными ограничениями, с которыми столкнулись над Украиной российские военно-воздушные силы. С самого начала вторжения российская авиация не смогла добиться превосходства в воздухе.

Могут ли это быть украинские ракеты?

Украинцы также используют С-300 по прямому назначению - чтобы сбивать российские ракеты. Москва утверждает, что они падают на землю, нанося сопутствующий ущерб и вызывая жертвы среди гражданского населения.

Евгений Попов, зампред комитета Госдумы по информационным технологиям, заявил Би-би-си, что ущерб, нанесенный гражданским районам, таким как детские площадки, - это "работа [украинских] противоракетных систем".

По словам экспертов в области вооружений, очень трудно определить происхождение ракеты по ее обломкам.

"Осколочно-фугасная боеголовка, подобная тем, что стоят на большинстве таких ракет, как С-300, в любом случае создаст похожие обломки... так что я думаю, что дать ответ здесь довольно трудно", - говорит Сидхарт Каушал, научный сотрудник аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Иэн Уильямс, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований говорит, что не видел никаких доказательств того, что украинские системы дали сбой во время недавних атак.

Поскольку необходимо учитывать множество переменных, по имеющимся изображениям обломков трудно сделать окончательные выводы. Но Уильямс считает маловероятным размещение украинских систем ПВО в центрах городов: "Обычно они дислоцируются на окраинах места, которое вы хотите защитить. Любые падающие [украинские] противоракетные средства вряд ли будут приземляться в городских районах".

Какое еще оружие использует Россия?

Россия начала войну в феврале этого года со шквала ракетных ударов. К 7 марта Пентагон подсчитал, что за первые 11 дней конфликта россияне выпустили около 600 ракет.

Атаки продолжались с земли, моря и воздуха, причем последние - в основном с безопасной российской территории.

Среди типов российского оружия - баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также крылатые ракеты "Калибр", которые запускаются с кораблей и подводных лодок, размещенных в Черном море.

Россияне также применяли крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, а также ракеты "Точка-У", унесшие жизни более 50 человек на железнодорожном вокзале Краматорска в апреле.

Би-би-си изучила обстрел торгового центра в городе Кременчуг Полтавской области в конце июня, в результате которого погибло не менее 20 человек, и установила, что для него использовались ракеты Х-22 или их более современный вариант - Х-32.