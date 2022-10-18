Крушение российского бомбардировщика в Ейске. Что известно сутки спустя

12 минут назад

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Автор фото, STRINGER/AFP via Getty Images

Вечером 17 октября около жилых домов в Ейске - городе на берегу Азовского моря в Краснодарском крае - упал военный самолет. Во время падения самолет "ударился о дом", в результате чего начался пожар, сообщили в МЧС. Погибли 14 человек, еще 19 пострадали. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о произошедшем спустя сутки.

Как падал самолет?

По версии российского Следственного комитета, военный самолет Су-34 потерпел крушение в результате технической неисправности. Следователи изъяли образцы топлива и бортовые самописцы. Были допрошены летчики, успевшие катапультироваться, и сотрудники военного аэродрома. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" (351 УК РФ).

На одном из появившихся после крушения видео снят лежащий на земле летчик, у которого очевидцы спросили, сбили ли его самолет. Он ответил: "Нет".

"Я видела, как самолет летел над моим домом и от него сыпались искры. Летел очень низко и довольно тихо", - рассказала Би-би-си местная жительница Ирина.

"Появился самолет, думаю - а чего так низко летит. И такой свист был, как будто на повышенных оборотах турбины работают. Смотрю - а он падает. Это полторы-две секунды было", - описал происходившее очевидец изданию "161.ru".

Официальный канал минобороны России "Звезда" сообщил, что самолет потерпел крушение при наборе высоты. Летчики доложили, что причиной стало возгорание одного из двигателей самолета. По официальным данным, Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

На первых видео крушения и пожара, которые снимали очевидцы, были слышны звуки взрывов, будто от разрыва боеприпасов. Но местные власти и МЧС говорят, что самолет не нес боекомплект. "Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы разрушена", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во время падения самолет задел жилую девятиэтажку на Коммунистической улице. В доме начался пожар, который привел к обрушению нескольких этажей. На фотографиях местного издания "161.ru" видны обломки самолета, застрявшие в доме: шасси на балконе и кусок крыла, торчащий из стены.

Погибшие и пострадавшие

Спасательные работы на месте катастрофы завершены. Погибли 14 человек, трое из них - дети. Трое погибших, вероятно, пытались спастись от пожара, выпрыгнув с верхних этажей. Еще 19 человек получили ранения, четверо из них - в реанимации. Повреждения получили 72 квартиры. Власти региона оплатят похороны погибших, а пострадавшие получат материальную помощь, заявил краснодарский губернатор. Родственники погибших получат по миллиону рублей.

С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур. На месте крушения жители организовали стихийный мемориал.

Всего в пострадавшем доме были прописаны 675 человек.

Автор фото, STRINGER/AFP via Getty Images

Что будет с самой жилой многоэтажкой, пока неизвестно. Губернатор Кондратьев заявил, что дом может быть восстановлен в течение месяца, но окончательно решение на этот счет еще не принято. Разбор завалов все еще продолжается. Спасатели начали пускать людей в некоторые подъезды, чтобы они могли забрать вещи и документы.

Другие здания рядом повреждений не получили.

"Редчайший случай"

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Крушение Су-34 в Ейске стало десятой известной небоевой потерей самолета с начала российского вторжения в Украину, подсчитало издание The Bell. Более половины этих потерь, по сообщениям властей, произошли в ходе учебных полетов.

Бывший глава Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания Владимир Попов в интервью "Фонтанке" назвал случившееся в Ейске "редчайшим случаем". По его словам, пилотов специально обучают тому, что катапультироваться нужно только после того, как приняты все меры, чтобы не повредить находящимся на земле.

"Если самолет или вертолет оказывается в такой аварийной ситуации и пилот видит, что он не дотянет до полосы, он знает о том, какие площади допустимы для оставления самолета. Если есть хоть малейшая возможность уйти от населенного пункта, хоть деревни, да даже от какой-нибудь птицефабрики, - мы должны обеспечить безопасность тех, кто находится под нами", - сказал Попов.

В России известны всего несколько случаев, когда самолеты падали на жилые дома. Один произошел в 1976 году в Новосибирске, когда пилот угнал "кукурузник" Ан-2 и намеренно протаранил пятиэтажку. Причиной действий пилота называют месть жене. Погибли шесть человек.

В 1997 году в Иркутске потерпел крушение пассажирский Ан-124. Спустя буквально секунды после взлета у самолета отказали три из четырех двигателей, и он упал на жилые дома. Погибли 72 человека.