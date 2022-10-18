Суд в Петербурге отказал в альтернативной службе мобилизованному пацифисту

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Суд в Петербурге признал законной мобилизацию пацифиста Кирилла Березина. Он отказался брать в руки оружие, хотя его успели отправить в военную часть, и попросил суд заменить ему военную службу альтернативной гражданской (АГС). Право на АГС по убеждениям с 1993 года гарантирует Конституция России, что неоднократно подтверждал и Конституционный суд.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, это первое в городе решение суда по иску мобилизованного.

Березин служил в армии восемь лет назад. Получив сейчас повестку, он заявил о пацифистских убеждениях, но его мобилизовали. 10 октября об этом сообщил правозащитный телеграм-канал "Движения сознательных отказчиков", разместив видеообращение подруги Березина.

Находясь в военной части в Белгороде, Березин отказался надеть военную форму и участвовать в учениях, подал командиру рапорт об отказе проходить службу с оружием и выполнять присягу, а также иск в суд, писала "Медиазона" (включена в России в реестр СМИ-"иноагентов").

Как объяснял телеграм-канал "Призыв к совести", за сознательный отказ от военной службы до рассмотрения таких исков суды могут принять обеспечительные меры и приостановить мобилизацию пацифиста.

Адвокат Никифор Иванов, защищавший в суде права истца, сказал Би-би-си, что суд отказался вызвать Березина из военной части для участия в деле, но защита продолжит добиваться этого до апелляции.

Правозащитникам известно уже несколько случаев приостановки призыва на время рассмотрения иска. Кроме того, были случаи, когда мобилизованного пацифиста после заявления о готовности пройти АГС отправляли домой из военкомата, ссылаясь на отсутствие потребности государства в таких "альтернативно служащих".

Возвращали пацифистов и из воинской части - такую историю рассказывала Би-би-си.

Госдума во вторник собиралась принять во втором чтении законопроект о порядке продолжения прохождения АГС призывниками-срочниками в период мобилизации. Это подтверждает, что такое возможно, но требует устранения пробелов в законодательстве. Однако рассмотрение законопроекта было отложено.

Право на АГС гарантировано Конституцией России независимо от того, урегулирован ли порядок прохождения такой службы законом. Би-би-си подробно объясняла это здесь.