Может ли Украина ответить на российские удары по городам такими же ударами по территории РФ?

59 минут назад

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Автор фото, Yevgeny Silantiev/TASS Подпись к фото, Белгород, июль 2022 года

С началом новой волны массированных ракетных ударов России по украинским городам в российских приграничных регионах в течение недели регулярно происходили ЧП: гремели взрывы, вспыхивали пожары, активно работала ПВО. Местные власти говорят об обстрелах со стороны ВСУ, украинские власти в большинстве случаев заявляют, что в инцидентах виновата сама Россия.

Какие технические возможности есть у Украины, чтобы наносить регулярные удары по российской территории? Насколько Украина готова проводить такие атаки? И насколько вообще в интересах Киева переносить вполне активные боевые действия на территорию России в ее международно признанных границах?

Массированные ракетные обстрелы украинской территории со стороны России с 10 октября сопровождаются новостями о все более активных "прилетах" в российских приграничных регионах. В некоторых случаях речь идет о работе ПВО, которая что-то сбивает. Украинские власти часто утверждают, что сбивает она российские же ракеты, выпущенные по Украине - например, по Харькову.

Об этом, в частности, писал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя попадание ракеты в жилой дом в Белгороде.

Российские власти утверждают, что это обстрелы ВСУ.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал в своем телеграм-канале о разрушениях в жилом многоквартирном доме в областном центре в результате попадания в него части ракеты.

В тот же день он сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в городе Шебекино и о подрыве склада с боеприпасами.

14 октября глава региона написал, что российскими силами ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского городского округа Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги. В тот же день после обстрела Белгорода загорелась электрическая подстанция, а на следующий - нефтебаза.

Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Это фото пожара опубликовал губернатор Белгородской области

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19 октября губернатор Гладков сообщил про "сильный обстрел ВСУ", под который попало село Шебекино. Трое человек пострадали. Гладков попросил жителей района, которые живут в обстрелянном районе, "временно покинуть территорию".

В тот же день губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал у себя в телеграм-канале, что над городом (в районе аэродрома Бельбек) ПВО сбила БПЛА. Его обломки упали на жилой дом в частном секторе - но никто, по словам Развожаева, не пострадал.

Российский президент Путин, объявляя 19 октября о введении военного положения в аннексированных регионах Украины, сказал: "Продолжаются обстрелы. Засылают на нашу территорию диверсионные группы". И заявил, что украинской стороной якобы готовились атаки на энергетические и транспортные объекты в регионах России, в том числе "объекты ядерной энергетики".

Согласно указам Путина, в ряде регионов России вводятся "четыре уровня ограничений". Например, "средний уровень реагирования" вводится в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Среди мер предусмотрено временное отселение жителей в безопасные районы.

Официальный Киев никогда не признавал своей прямой ответственности за инциденты на территории России.

Симптоматичным в этом плане было заявление секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова, который в апреле, после того как первые "странные" взрывы прогремели в Белгороде, а в соцсетях появились кадры пролета над городом предположительно украинских военных вертолетов, в интервью Би-би-си сказал: "А мы тут при чем?... [Украина ли это], я не знаю. Пройдет время - все станет на свои места. Может, это какие-то сознательные люди на территории Белгородской области взяли в военторге два вертолета и решили на них прокатиться".

Российские города под угрозой?

По словам военного обозревателя Юрия Федорова, если говорить о технической стороне дела, у Украины есть нужное вооружение, в том числе системы залпового огня - HIMARS и их аналоги. Они могут наносить удары на расстояние до 80 км.

Теоретически их целями могут быть военные или инфраструктурные объекты России, находящиеся на расстоянии 50-60-70 км от линии границы или от линии разграничения между оккупированной частью и подконтрольными Киеву территориями.

Российский эксперт, который пожелал сохранить анонимность, сказал Би-би-си, что самые вероятные варианты удара со стороны Украины - это либо атаки средствами малой дальности в приграничных областях, по периметру, то есть от аннексированного Крыма до Брянска, либо диверсии в глубине территории.

"Соответственно, наибольшая вероятность - это, конечно, Брянск, Курск, Белгород и Крым, поскольку они в непосредственной близости", - рассуждает эксперт. В зоне риска, по его словам, находится и Краснодарский край.

Автор фото, Yevgeny Silantiev/TASS Подпись к фото, Жилые дома в Белгороде время от времени страдают то ли от обстрелов, то ли от падения обломков ракет

С другой стороны, в июле министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заявил, что при отправке в Украину систем HIMARS ее западные партнеры поставили Киеву условие: воздержаться от использования этого вооружения по объектам на территории Российской Федерации.

"Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это - письмом на имя моего коллеги, руководителя Пентагона (Ллойда Остина - Ред.), - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - заявил тогда Алексей Резников.

Крым, а тем более аннексированные Россией в сентябре регионы, Киев территорией РФ, разумеется, не считает.

Другие происшествия на объектах в России и в Крыму

Какие технические возможности для ударов есть у Украины?

Сейчас на вооружении ВСУ имеются высокоточные ракеты GMLRS производства американской компании Lockheed Martin дальностью 70 километров.

У Украины есть и свои тактические ракеты "Ольха-М", созданные для одноименного комплекса - модернизированной системы залпового огня "Смерч". В открытых источниках сообщалось о разработке в рамках этой программы серии высокоточных ракет с дальностью полета свыше 100 километров.

Подтверждений этой информации нет, технические характеристики и все сведения об испытаниях и количестве поступивших на вооружение ВСУ ракет "Ольха-М" держатся в секрете.

Российское министерство обороны регулярно отчитывается о поражении ракет "Ольха" силами ПВО. Последний такой отчет был опубликован 14 октября. Подтвердить достоверность докладов минобороны России не представляется возможным.

На вооружении ВСУ также остаются пусковые установки советского оперативно-тактического комплекса "Точка У". Это довольно старое оружие - комплекс в базовом варианте стоит на вооружении с 1975 года, а модернизированная "Точка У" - с 1989 года.

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS Подпись к фото, Аэродром Бельбек в Севастополе после реконструкции в 2021 году

Максимальная дальность полета ракет "Точка У" - 120 километров, причем, добавляет в разговоре с Би-би-си украинский военный эксперт Михаил Жирохов, "это табличные данные, на самом деле она стреляет на значительно меньшие расстояния". Особой точностью эти ракеты не отличаются - их круговое вероятное отклонение при пуске на расстояние свыше 70 км составляет 200 метров и более, хотя на демонстрационных испытаниях этот показатель удавалось уменьшить до 50 метров. Невысокая точность частично компенсируется мощью заряда - вес боевой части ракеты составляет почти полтонны.

Украина уже несколько месяцев просит США поставить ей оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, которые можно использовать по одной вместо блока из шести ракет GMLRS. Это высокоточная ракета с дальностью до 300 километров и массой боевой части более 220 килограммов, которая использует для наведения на цель GPS-навигацию. До сих пор официальной информации о поставках таких ракет в Украину не было.

Тем не менее, возможность предоставления таких ракет Украине уже довольно давно обсуждается в украинских военных и политических кругах. Одно из распространяемых в СМИ объяснений, почему этого до сих пор не было сделано, гласит: Соединенные Штаты опасаются, что Киев применит их по целям на территории России, и это выведет конфликт на нежелаемый для Вашингтона уровень эскалации.

У эксперта Михаила Жирохова другая точка зрения на причину проблем с поставками таких ракет в Украину.

"Думаю, проблема не в этом. Американцы могут предоставить их с условием того, что они будут контролировать каждый их пуск, это вполне реализуемо. Я подозреваю, что в арсеналах США этих ракет не так уж и много. А на фоне проблем, которые сейчас возникли с Китаем, опустошать склады или отдавать две трети от их общего количества - нам же их нужно не 10 и не 20, - чревато", - говорит он.

В то же время имеются основания считать, что в определенных кругах в Украине даже предоставление ей ATACMS не считается верхом желаний. Это дал понять в программной статье, датированной сентябрем, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Главной особенностью военного противостояния между Украиной и Россией, размышляет он, является разительное отличие между воюющими сторонами в способностях наносить друг другу удары с дальних и сверхдальних дистанций: дальность полета российских крылатых ракет составляет около 2000 км, украинские ракеты летят максимум на 100.

"Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами… Конечно, невозможно единовременно лишить противника такого существенного преимущества. Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность", - написал Залужный.

По его мнению, Украина должна проводить "правильную работу" со своими партнерами с тем, чтобы они предоставили ей такие сверхдальние вооружения, ведь "наличие даже самой угрозы использования ВСУ средств поражения соответствующей дальности будет заставлять РФ по-другому рассматривать и природу, и течение, и результат нашего противостояния".

Впрочем, пока что не было никакой информации даже о гипотетическом начале переговоров по этому поводу между Киевом и странами, способными предоставить ей такого рода вооружения.

Какие еще технические средства есть у Киева?

17 августа произошла серия взрывов на территории аннексированного Крыма. В одном случае - на военном аэродроме Бельбек, по утверждению местной российской администрации, атака совершена при помощи дрона. Доказательств того, что дроны прилетели с территории Украины, нет.

Киев не взял на себя ответственность за удар по аэродрому "Бельбек" и за другие происшествия. Как сказал в переписке с Русской службой Би-би-си директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман, не стоит искать в этом дополнительные смыслы.

"Я бы не стал обращать внимание на то, за какие из этих ударов Украина берет или не берет на себя ответственность. Очевидно, что были украинские удары по российской территории, включая воздушные атаки, дроны, вертолеты и так далее", - считает он.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тушение Керченского моста 8 октября 2022 года

Россия в последнее время всё активнее применяет в Украине сравнительно недорогие небольшие беспилотники. В частности, речь идет о дронах "Герань-2" ("Шахед-136") иранского производства - они наносят удары и по объектам украинской инфраструктуры, и по отдельным целям, которые Россия называет военными.

17 октября после очередной атаки на Киев мэр города Виталий Кличко опубликовал фото дронов, которые использовались для нападения - на этих снимках также была "Герань-2".

У Украины тоже могут быть подобные системы, причем необязательно изначально сконструированные с расчетом на самоподрыв, но способные превратиться в барражирующий боеприпас после небольшой доработки.

Такие боеприпасы можно использовать массово, что сильно осложняет работу ПВО. Их дальность позволяет наносить удары на большую глубину обороны противника.

Может ли Украина причинить вред российским объектам другими способами?

Громкое происшествие, которое ставит вопрос о том, насколько возможны диверсии на территории России - это разрушение Крымского (Керченского) моста, которое произошло 8 октября. После этого российские военные и начали массированные обстрелы городов по всей Украине с интенсивностью, которой не было с самого начала войны.

Однозначного ответа о том, кто организовал взрыв на Крымском мосту, до сих пор нет.

Российское ФСБ называет разрушение моста терактом и считает организатором Главное управление разведки минобороны Украины. В российской спецслужбе утверждают, что им удалось установить по меньшей мере 12 человек, причастных к взрыву на мосту.

Украина отрицает причастность к взрыву. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк, утром после взрыва философски писавший в "Твиттере" о "возвращении всего украденного" и "разрушении всего незаконного", позже возложил ответственность на российских силовиков, которые в своих внутренних конфликтах "вышли из-под контроля".

Схожую точку зрения выразил в четверг и президент Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV News - по его мнению, взрыв на мосту мог стать результатом внутренней борьбы между российскими военными и спеслужбами.

"Мы этого [взрыва] точно не заказывали, насколько я знаю. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них является главным", - сказал Зеленский.

Еще одним происшествием, после которого заговорили о действии диверсионных групп на территории России, стало убийство Дарьи Дугиной - дочери ультраправого прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина. ФСБ заявила, что к нему причастны украинские спецслужбы.

В начале октября газета New York Times сообщала со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, подрыв автомобиля Дарьи Дугиной был санкционирован представителями правительства Украины.

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Прощание с Дарьей Дугиной в Москве.

С начала войны российские спецслужбы регулярно заявляли о выявлении "украинских диверсионных групп", либо групп, которые координируются из Украины.

Так, в середине августа ФСБ обвинила "украинские диверсионные группы" в подрыве шести опор ЛЭП в Курской области.

А Владимир Путин на заседании Совбеза 10 октября заявил, что в стране произошел "ряд терактов" и попыток терактов на объектах электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры. По его словам, в том числе пытались подорвать один из участков трубопровода "Турецкий поток".

Путин обвинил в попытках диверсии Украину, заявив, что "все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов". Упомянул он и выход из строя подводных газопроводов "Северный поток".

"Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", - сказал тогда Путин.

Доказательств причастности украинских спецслужб к происшествиям на трубопроводах нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк еще 27 сентября назвал утечку газа из "Северного потока" "спланированным Россией терактом и актом агрессии против ЕС". "Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой, - заявил он.

Технически можно себе представить диверсию или теракт на любом объекте в России, от Москвы до Владивостока, говорит российский военный эксперт, который попросил об анонимности из соображений безопасности.

При этом разовые акции такого рода не приносят успеха, отмечает он. "Если вдруг в России начнется серия терактов на инфраструктуре, диверсий, что угодно, одни назовут их терактами, другие - диверсиями, в зависимости от политических убеждений, то здесь "выгодоприобретатель" будет один - во всяком случае, пока война продолжается", - говорит собеседник Би-би-си.

По словам военного эксперта Юрия Федорова, если предположить, что взрыв на Керченском мосту был делом рук службы безопасности Украины или военной разведки, то, значит, у Украины есть достаточно разветвленная и эффективная разведывательная сеть на территории России.

Почему Украина не наносит массированные удары, если у нее есть такая возможность?

Власти Украины признают удары только по Крыму и по тем территориям, которые находились в составе Украины по состоянию на 1991 год, напоминает Юрий Федоров.

"Оккупированные или аннексированные территории считаются легитимными целями, объекты на этих территориях являются легитимными целями для ударов со стороны Вооруженных сил Украины. И это признают, насколько я понимаю, и европейские союзники Украины, и, в общем, никто не возражает, кроме России", - отмечает Юрий Федоров.

Видимо, подобной позиции придерживаются и США. Так, после взрывов на Керченском мосту эксперты американского Института изучения войны отмечали, что "украинский удар по логистическим объектам в Крыму, являющемся суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами в отношении использования Украиной поставленного Западом оружия", так как Крым относится к территориям, захваченным Россией после 2014 года.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставленное США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем", - говорилось в отчете Института.

Мнение союзников, в частности, стран, которые поставляют Украине оружие, является для нее серьезным политическим фактором. Правда, это зависит от конкретной страны - таких союзников более 30.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Встреча президентов Украины и США в сентябре 2021 года. Это было время, когда Владимир Зеленский появлялся на встречах на высшем уровне не в камуфляже, как сейчас...

Отдельные заявления, которые звучат из Киева, можно истолковать как желание отомстить России за удары по мирным городам.

"Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились - на улицах и в бункерах, на море и на суше", - написал 10 октября в "Твиттере" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Но не все в Украине считают практически полезным симметричный ответ на российскую агрессию. "Вопрос, будет ли ответ Украины на такие атаки (ракетные удары России по городам Украины - Би-би-си), думаю, некорректен. Если мы будем говорить такими категориями - мы будем скатываться в русскую парадигму о том, что противник должен быть наказан. Не думаю, что военное командование Украины будет совершать какие-то действия по принципу "око за око", - говорит Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве.

С ним согласен украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

"Поскольку мы ведем оборонительную войну, удары по гражданской инфраструктуре России не имеют никакого военного значения. Имеют значение только удары по военной инфраструктуре: по пунктам управления дронами, по скоплениям войск, - убежден он. - Кроме того, такие удары просто не поймут наши западные союзники, а это может сократить или вовсе свести на нет поставки Киеву вооружений или финансовой помощи. Западное общество воспринимает Украину как страну, которая борется против России, за освобождение своих территорий, а уничтожение гражданских объектов - это не борьба за собственные территории".

Российский военный эксперт, который попросил об анонимности, тоже отмечает, что существенный ограничивающий фактор для Украины с политической точки зрения - это то, что обращение к диверсионно-разведывательным методам, даже по сравнению с более "традиционными" ответами, может повредить имиджу страны.

"Я думаю, что Украина вынуждена учитывать, что применение таких атак может сильно испортить отношение к ней на Западе и в других странах, и это, наверное, является наиболее существенным ограничением - не считая риска, собственно, российского ответа", - говорит он.

Тем не менее, судя по подготовительным мерам, власти России рассматривают и сценарий, при котором пострадать от тех или иных ударов может территория России, не граничащая с Украиной.

Так, уже после ударов по Керченскому мосту правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единой и постоянно функционирующей системы оповещения населения о нападении. Согласно пояснительной записке, "принятие законопроекта позволит обеспечить … оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах".

Издание "Важные истории" (объявлено властями России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией") сообщало, что подвалы нескольких домов в Москве планируют переоборудовать под бомбоубежища. Впрочем, подготовка укрытий на случай обстрелов началась в России еще весной.

Заявление Владимира Путина 19 октября о "четырех уровнях ограничений" для регионов - в том числе и тех, которые не граничат с Украиной - только подтверждает существование у российских властей опасений относительно ответных украинских ударов.

Как отмечает Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера (США), взрывы на территории России - в частности, в Белгородской области, скорее всего, будут продолжаться.