Год топливных протестов. Демонстрации из-за повышения стоимости жизни охватили более 90 стран мира

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие в Эквадоре вышли на улицы из-за роста стоимости жизни

Растущая стоимость жизни выводит людей на уличные протесты по всему миру. Би-би-си составила карту всех зарегистрированных демонстраций в связи с ростом цен на топливо с января 2021 года. На фоне войны в Украине и последствий пандемии в этом году их стало значительно больше.

Стоимость топлива сказывается на многих аспектах повседневной жизни - это и поездки на личном транспорте, и транспортировка товаров, и отопление и электричество в вашем доме.

По всему миру демонстранты призывают к переменам. Они требуют сделать бензин более доступным - или просто доступным, поскольку топливо купить можно не везде.

Демонстрации приобретали разные формы - от мирных сидячих протестов до столкновений с полицией и нападений на правительственные учреждения.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

Протесты и рост цен на топливо

16-летнюю Хадиджу Ба застрелили прямо на крыльце ее дома.

Несколько дней подряд Хадиджа наблюдала за растущими толпами демонстрантов, собиравшимися прямо у ее дома в восточной части столицы Сьерра-Леоне Фритауна. Но 10 августа протесты переросли в насилие.

Во время столкновения вооруженной полиции с демонстрантами в Хадиджу попала шальная пуля. Она умерла практически мгновенно.

Ее мать, Мария Сесай, все еще пытается смириться со смертью дочери. "Мне так тяжело, - говорит ее мать. - Я прилагала столько усилий, чтобы вырастить дочь. Но теперь она умерла. Мне очень больно".

Подпись к фото, Родители Хадиджи, Мария (слева) и Абдул

Подобного насилия в этой маленькой западноафриканской стране не было уже много лет. Демонстранты вышли на улицы, протестуя против рекордных цен на топливо.

В августе в результате ожесточенных столкновений в столице погибли 25 человек, в том числе пять полицейских.

С марта цена на топливо в стране выросла почти вдвое - с 12 тыс. леонов ($0,86) за литр до рекордно высокого уровня в 22 тыс. леонов ($1,58) в июле.

В июле центральный банк ввел новые деноминированные банкноты (от денежного номинала отняли сразу три нуля , то есть 1 тыс. стала единицей), чтобы восстановить доверие к пострадавшей от инфляции валюте.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протестующие на улицах Фритауна 10 августа

В конце концов, насилие удалось усмирить после того, как власти объявили комендантский час по всему городу. Интернет также был отключен, чтобы помешать протестующим общаться и организовывать новые митинги.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био позже заявил, что на самом деле протестующие собирались свергнуть его правительство. Однако многие жители рассказали Би-би-си, что они вышли на улицы, протестуя против роста цен на топливо и продукты питания.

Протесты в Сьерра-Леоне - далеко не уникальный случай.

Глобальный бензиновый кризис

Анализируя сведения о демонстрациях по всему миру, которые систематизировал Проект данных о местоположении и событиях в вооруженных конфликтах (ACLED), Би-би-си выяснила, что с января по сентябрь этого года более чем в 90 странах и территориях прошли протесты против роста цен на топливо.

Треть из них - это страны, где в 2021 году вообще не было протестов по этому поводу. Например, в Испании только в марте 2022-го прошло 335 разных митингов, хотя в прошлом году здесь не было никаких акций из-за топлива.

Протесты против повышения цен на топливо с 1 января 2022 года

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За последние девять месяцев протесты против роста цен на топливо прошли на всех континентах, кроме Антарктиды.

В Индонезии в этом году было более 600 протестов из-за бензина, в то время как в 2021 году - всего 19. В Италии за первые восемь месяцев 2022 года их было более 200 по сравнению с двумя в прошлом году. А в Эквадоре только за июнь акции протеста из-за топлива происходили более тысячи раз.

В январе Казахстан охватили массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, быстро переросшие в выступления против правительства в целом. В стране было введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку.

В июле полиция Ганы применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, протестовавших против повышения цен на газ.

В апреле правительство Перу пришлось направить армию на крупные магистрали страны: демонстранты перегородили шоссе, протестуя против роста цен на продукты питания и топливо. В Перу наблюдается самый высокий уровень инфляции за четверть века.

В июне в столице Гвинеи один человек был убит во время протестов против повышения цен на топливо. Горожане забаррикадировали улицы и подожгли шины в знак протеста против повышения цен на бензин на 20%.

На первомайских митингах в Афинах тысячи рабочих протестовали против роста цен на энергоносители и продукты питания. К тому моменту инфляция в Греции выросла до 8,9%, достигнув самого высокого уровня за 27 лет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Экономический кризис и протесты в разных странах

Для Генри Уилкинсона из компании Dragonfly, занимающейся вопросами безопасности и разведки, самым удивительным фактором стала география протестов.

"На этот раз необычным является то, что протесты проходят в местах, обычно к этому не склонных. Война в Украине оказала огромное непропорциональное воздействие. Разрешение конфликта значительно облегчило бы глобальный кризис", - считает он.

Почему растут цены

Война в Украине - лишь один из многих факторов, вызывающих рост цен на топливо в мире.

В начале пандемии нефть была дешевле, потому что многие предприятия временно закрылись и спрос на энергию упал. Но когда жизнь нормализовалась и потребность в энергии возросла, поставщики не могут удовлетворить растущий спрос, и цены на топливо растут.

Курс доллара США находится на рекордно высоком уровне по отношению к другим основным валютам: фунту, евро, юаню и иене. Контракты на нефть заключаются и оплачиваются в долларах. Поэтому слабая по отношению к доллару местная валюта еще больше удорожает топливо.

Вдобавок украинско-российский конфликт привел к запрету многими странами импорта российской нефти. Это означает, что спрос на нефть других производителей вырос - и это тоже отразилось на ценах.

Скачок цен на энергоносители вынудил Всемирный банк летом пересмотреть свой прогноз глобального экономического роста: как ожидается, в этом году он замедлится до 2,9%, то есть будет примерно вдвое меньше, чем в 2021 году. Президент банка Дэвид Малпасс предупредил, что "многим странам будет трудно избежать рецессии".

От экономического коллапса к политическому

Из всех 92 стран и территорий, переживающих волнения из-за цен на топливо, именно Шри-Ланка в начале этого года попала в заголовки газет, после того как массовые протесты привели к отстранению от власти президента Готабайи Раджапаксы.

В Шри-Ланке один из самых высоких уровней инфляции в Азии, ее жители страдают от серьезного кризиса стоимости жизни, поскольку цены на топливо, продукты питания и лекарства продолжают расти.

Подпись к фото, Для разгона студентов, протестующих в столице Шри-Ланки Коломбо из-за экономического кризиса в стране, полиция применила слезоточивый газ

48-летняя Вимала Диссанаяка держит овощной ларек в зажиточном пригороде Коломбо Талаватугода. Она говорит, что ее семья сейчас живет только сегодняшним днем.

"Цены на все взлетели до небес. Наши расходы на жизнь растут, но доходы не изменились, - говорит она. - У меня трое детей, и цены на проезд в автобусе так сильно выросли, что теперь проезд в школу обходится в 100 рупий ($0,27) на каждого ребенка. То есть на всех троих каждый день уходит 600 рупий ($1,65)".

Вимала говорит, что больше не может позволить себе заправлять бензином свой маленький грузовичок, чтобы возить товары на рынок и обратно. Вместо этого ей приходится добираться на общественном транспорте или просить других продавцов подвезти ее.

"Цены такие высокие, что мои покупатели не хотят тратить много. Люди, которые раньше покупали полкило или килограмм овощей, теперь просят 100 или 250 граммов. А те, кто раньше приезжал на машине или мотоцикле, теперь ходят пешком или пользуются велосипедом", - говорит она.

Конца не видно

Пока правительства по всему миру пытаются найти решения экономических кризисов в своих странах, протесты продолжаются. Но некоторым это обходится слишком дорого.

Исследование Би-би-си показало, что за последние девять месяцев в результате протестов из-за стоимости топлива погибли более 80 человек. Среди погибших - жители Аргентины, Эквадора, Гвинеи, Гаити, Казахстана, Панамы, Перу, Южной Африки, а также Сьерра-Леоне.

Во Фритауне на улицах снова спокойно, и большинство торговцев открыли свои магазины. Но для отца Хадиджи Абдула и всей его семьи это спокойствие пришло слишком поздно.