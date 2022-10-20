Украина против "Шахедов": как недорого и эффективно бороться с дронами-камикадзе?

Павел Аксенов

Би-би-си

20 октября 2022, 07:55 GMT Обновлено 10 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Украине есть зенитная артиллерия, однако до недавнего времени ее использовали больше по наземным целям

Дроны-камикадзе иранского производства, которые Россия широко использует в Украине, оказались весьма эффективным новым оружием. Особенность "Герани", как называют в России иранские беспилотники "Шахед", в очень удачном сочетании эффективности, технологической простоты и цены, которая в условиях войны на истощение стала важным фактором для любого оружия.

Россия применила против Украины асимметричное оружие - система украинской ПВО была рассчитана скорее на борьбу с авиацией и крылатыми ракетами, а не с недорогими дронами.

Сейчас украинцы ищут способы борьбы с такими беспилотниками - и они, кажется, тоже будут необычными.

В Украине появилось специальное приложение для смартфона, при помощи которого командование ПВО будет получать информацию о беспилотниках от граждан. Это поможет отслеживать полет "Шахедов" и заранее готовить зенитные средства для борьбы с ними, рассчитывают украинские военные.

ВСУ уже сбивает больше беспилотников, чем раньше - по данным ПВО, 19 октября было сбито 10 дронов, а всего за 36 дней, которые Россия активно применяет "Шахеды", было сбито 223 единицы. Эту цифру накануне назвал президент Украины Владимир Зеленский. Би-би-си не может оперативно проверить эти данные.

Издание Guardian пишет, что c 13 сентября по 17 октября украинцы сбили 161 дрон-камикадзе "Шахед-136" , один беспилотник "Шахед-129" (это более крупный разведывательный БПЛА) и четыре "Мохаджер-6" (средний ударно-разведывательный БПЛА).

В Киеве и на Западе утверждают, что эти беспилотники поставляются в Россию из Ирана. В Тегеране и Москве эти обвинения отрицают.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Герань-2" летит довольно низко, и ее можно сбить из ручного пулемета. Главное - попасть

Сотрудничество России и ООН может быть пересмотрено, если организация отправит в Украину своих экспертов для обследования сбитых беспилотников, которые, как предполагается, были поставлены в Россию из Ирана. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его утверждению, в боевых действиях в Украине Россия использует только беспилотники собственного производства.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - сказал Полянский на встрече с журналистами по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

Что это за дроны

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже если дрон удается сбить над городом, он все равно наносит большой ущерб

Российские беспилотники "Герань-1" и "Герань-2", по мнению экспертов, не что иное, как купленные у Ирана дроны "Шахед-131" и "Шахед-136".

Первый чуть меньше, несет всего полтора десятка килограммов взрывчатки, второй - больше, его боевая часть весит 40-50 килограммов.

Они оснащены двигателями китайского производства - и за их характерный шум их называют "мопедами".

Дальность беспилотников - предмет споров, но считается, что "Шахед-136" способен пролететь больше тысячи километров. В интернете фигурирует и цифра в 2 500 километров.

Оба беспилотника оснащены инерциальной системой наведения, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это автопилот. Кроме того, у них есть и спутниковая система навигации, которая была доработана так, чтобы действовать в условиях помех.

Дроны имеют дельтовидную форму и изготовлены из пластика со стальным каркасом. Это и небольшие размеры делает их менее заметными для радаров - но, судя по кадрам, снятым украинскими военными, их вполне могут поражать такие зенитно-ракетные комплексы, как "Бук".

Плюсы "Шахедов"

Секрет успеха дронов-камикадзе иранского производства не столько в мощности их боевой части, которая невелика. И не в точности. Они летят к цели по заранее заложенным координатам, и в случае действия систем радиоэлектронной борьбы их точность заметно снижается.

Их главное достоинство - дешевизна и простота.

Соответственно, их можно запускать по несколько штук разом, рассчитывая на то, что пара долетит до цели и один не промахнется.

"Как только он взлетел - он уже победил. Долетит ли он до цели или его собьет зенитная ракета/ПЗРК - в обоих случаях. Потому что у нас стало на одну ракету меньше. Которых никто больше не делает. Либо С-300, С-200, либо "Оса", либо С-75. Либо "Стингер". Здесь уж даже не в стоимости дело. А в воспроизводимости/невоспроизводимости", - написал украинский военный блогер и разработчик систем автоматизированного обучения военных, известный как Paolo Lumiere.

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В войне на истощение, которую ведут Россия и Украина, такое простое решение может заметно опустошить украинские арсеналы дорогих зенитных ракет, которые способны сбивать более дорогие российские "Калибры".

Как пишет Guardian, общая стоимость сбитых за месяц беспилотников иранского производства составляет от 11,6 млн долларов до 17,9 млн долларов. Стоимость потраченных на это Украиной ресурсов составляет примерно 28,14 млн долларов.

Второй плюс - его малая заметность. "Шахед" запускается из контейнера, который может быть замаскирован под обычный грузовик. Пуск производится при помощи твердотопливного ускорителя, который работает непродолжительное время. То есть засечь его пуск очень сложно.

Из-за того, что эти дроны используют небольшие двигатели внутреннего сгорания, они не очень хорошо видны в инфракрасном диапазоне - соответственно, их непросто поражать ракетами с тепловым наведением. Легкие ПЗРК типа "Стингер" или "Игла" не очень эффективны против них.

Небольшой размер приводит к тому, что эти беспилотники не очень легко засечь и при помощи радаров - особенно, когда он летит на небольшой высоте.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Атака российских дронов иранского производства по Киеву. Видео

Третий плюс - невысокая скорость (185 км/ч), которая вместе с малой заметностью и небольшим размером делает его довольно сложной целью для самолетов-перехватчиков.

В украинской прессе писали об истории пилота ВВС, который 12 октября на МиГ-29 якобы сбил пять дронов "Шахед-136", но потерпел крушение. Обстоятельства этой аварии не раскрываются, но, предположительно, он либо зацепил беспилотник своим самолетом, либо истребитель повредили обломки сбитого дрона. Пилот остался жив.

Это может быть следствием того, что скорость истребителя намного выше, чем у небольшого беспилотника, и подойти к нему на небольшой высоте и сбить очень трудно - времени прицелиться совсем мало, и самолет просто проскакивает мимо цели.

Наконец, если сбить его над городом, то 50-килограммовая боевая часть, упав на землю, с высокой вероятностью причинит ущерб городским строениям.

Минусы "Шахедов"

Недостатки этого оружия происходят из его достоинств. А главное его достоинство - он недорогой и простой.

Будучи дешевыми аппаратами, "Шахеды" используют доступную гражданскую электронику, не защищенную от воздействия систем РЭБ. Они довольно удачно сочетают инерциальную систему с доработанным блоком GPS, но при прекращении спутниковой навигации точность снижается.

"Шахеды" летят по заранее построенному маршруту. Если бы у них была видеокамера и канал связи с оператором, то они были бы более маневренными, но зависели бы от воздействия на этот канал.

Поскольку такие дроны летят по маршруту, то и предсказать их полет проще. К тому же эти беспилотники издают довольно громкий жужжащий звук, из-за которого их прозвали "мопедами". Этот звук привлекает внимание и демаскирует дроны в воздухе.

Это не очень прочный аппарат. Повредить и сбить его можно даже из автомата Калашникова. Главное - попасть.

Как сбивать камикадзе?

Несмотря на то, что ракеты для зенитно-ракетных комплексов стоят намного дороже, чем беспилотники, украинские зенитчики используют против них все возможные средства, зачастую "стреляя из пушек по воробьям".

В соцсетях фигурируют видеозаписи, на которых "Шахедов" сбивают и из ЗРК "Бук", и из пулемета. Даже была разработана таблица с упреждениями, которые нужно брать при обстреле из различного стрелкового оружия.

Украинский волонтер Павел Кащук, который специализируется на беспилотниках, в интервью программе ТСН телеканала "1+1" говорил, что бороться с дронами-камикадзе в городе - не самая лучшая идея, поскольку сбитый беспилотник может упасть на жилой дом, либо поразить самого стрелка.

Автор фото, tzahiV Подпись к фото, С недорогими целями лучше бороться недорогим оружием

Чтобы нейтрализовать главное достоинство дрона - его цену - лучше всего выбрать сравнительно недорогое решение. Таким решением может быть зенитная артиллерия.

Выстрел из скорострельной зенитной пушки в любом случае дешевле, чем зенитная ракета, а точность выше, чем у ручного пулемета.

Украина уже начала получать зенитные танки Gepard из Германии, но их пока слишком мало, чтобы можно было говорить о каком-то радикальном решении проблемы дронов-камикадзе. Таких систем должно быть намного больше.

Борьба с беспилотниками напоминает времена Второй мировой войны - кроме скорострельных зениток ночью могут понадобиться и зенитные прожектора.

Возможно, еще одним эффективным средством борьбы с небольшими медленными целями могли бы стать небольшие медленные самолеты-перехватчики, либо вертолеты.

В 2019 году ВВС Украины хотели приобрести в Бразилии партию винтовых боевых самолетов EMB-314 Super Tucano (в США они называются A-29). Такие самолеты обладают невысокой стоимостью летного часа, они более просты в обслуживании и неприхотливы.

Но главное - они могут лететь на небольшой скорости. Скорость сваливания (то есть минимальная, при которой такой самолет может держаться в воздухе) составляет всего 148 км/ч.

Это означает, что Super Tucano не нужно делать несколько заходов для уничтожения одного дрона, он может держаться позади достаточное время, чтобы прицелиться получше.

Народная ПВО

Как ранее рассказал в интервью РБК-Украина официальный представитель ВВС Юрий Игнат, система ПВО Украины использует систему визуального контроля - попросту наблюдателей - в борьбе со всеми воздушными целями.

"Мы сражаемся старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Имеются визуальные посты наблюдения", - говорил он.

В Украине этим занимаются не только профессионалы, но и обычные люди.

Из-за того, что скорость "Шахедов" не очень велика, им требуется довольно долгое время, чтобы долететь до цели. Соответственно, если такой беспилотник обнаружить заранее, то у зенитных расчетов будет больше времени на подготовку - просчитать маршрут такого аппарата не очень сложно.

Украинские программисты разработали специальное приложение для смартфона "єППО", которое может скачать и установить любой пользователь, имеющий регистрацию в государственной системе "Дiя" (аналог российских "Госуслуг").

Автор фото, єППО Подпись к фото, Навигация в приложении очень простая

В приложении удобная навигация с кнопками, которыми можно сигнализировать об обнаружении в небе крылатой ракеты, самолета, вертолета или беспилотника. Сигнал со смартфона отображается на карте, и в украинской ПВО видят, в каком направлении и откуда летят дроны.

Как рассказал Кащук, интернет-активность украинцев не всегда помогает. Часто фотографии сбитых дронов быстро оказываются в соцсетях - это помогает российским военным корректировать дальнейшие маршруты беспилотников.

"Шахед" - это полностью автономный дрон. Он летит по заранее спланированному маршруту без связи. Враг задает этот маршрут перед запуском, - пояснил Кашчук. - Маршрут может обходить некоторые города, изменять высоты, "играть" с нашей ПВО и так далее. Но связи с дроном нет никакой. Единственным источником информации о том, оправдался ли этот маршрут, долетел ли этот конкретный дрон до цели или по крайней мере в город, в который он был направлен, есть те же фото из соцсетей".