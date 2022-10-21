"При дворе Алого Короля. King Crimson - 50" - неортодоксальный фильм о неортодоксальной рок-группе

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

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Автор фото, DGM Live Подпись к фото, Визуальная образность King Crimson и по сей день основывается на страшном, искаженном ужасом лице, которое было помещено на обложку дебютного альбома In the Court of the Crimson King

22 октября на цифровой платформе nugs.net пройдет мировая премьера нового документального фильма "При дворе Алого Короля. King Crimson - 50". Представят фильм бессменный лидер King Crimson Роберт Фрипп, режиссер Тоби Эмис и музыканты группы.

Автор фото, DGM Live Подпись к фото, Рекламный плакат к фильму "При дворе Алого Короля. King Crimson - 50"

Согласно официальной биографии, King Crimson сформировались в конце ноября 1968 года, а первая более или менее полноценная репетиция прошла в лондонском Fulham Palace Café 13 января 1969-го. Первый альбом In the Court of the Crimson King появился на свет в октябре 1969-го.

Таким образом, выходящий в эти дни и позаимствовавший название у дебютного альбома "юбилейный" фильм сильно запоздал.

Впрочем, учитывая более чем полувековую историю, плюс-минус три-четыре года мало что значат. King Crimson - одна из тех легендарных групп, которые, как кажется, существовали вечно.

По формальным, часто применяемым критериям - присутствия в определяющих популярность хит-парадах - King Crimson заметного следа в истории поп-музыки не оставили. Общепризнанного коммерческого поп-успеха у них нет вовсе - считанные, изданные за более чем полвека синглы в топы никогда не попадали, а пара первых альбомов, добравшихся до первой десятки, относится к далеким 1970-м.

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, King Crimson "золотой" поры начала 70-х. Слева направо: вокалист и бас-гитарист Джон Уэттон, скрипач Дэвид Кросс, Роберт Фрипп, барабанщик Билл Бруфорд

Их музыка считается сложной, трудной для восприятия, и постоянно мигрирует в нечетко сформулированных границах между прог-роком, авангардом и фри-джазом. Группа всегда решительно и даже вызывающе игнорировала все общепринятые каноны поп-культуры.

И, тем не менее, несмотря на все это (а быть может, именно поэтому), King Crimson заслуженно считается одной из самых важных и самых влиятельных групп в истории мировой рок-музыки.

Неортодоксальная группа

Самые значимые в истории рок-группы можно условно разделить на две категории.

Некоторые строятся на нерасторжимом творческом единстве двух лидеров, и их музыкально-поэтический гений меркнет, а то и вовсе рассыпается, как только это единство нарушается. Примеры очевидны и широко известны: Джон Леннон и Пол Маккартни в "Битлз", Мик Джаггер и Кит Ричардс в Rolling Stones, Джимми Пейдж и Роберт Плант в Led Zeppelin, из более свежих - Моррисси и Джонни Марр в The Smiths и Том Йорк и Джонни Гринвуд в Radiohead.

Другие базируются практически исключительно на таланте и чуть ли не единоличном творческом вкладе бесспорного лидера: не может быть Kinks без Рэя Дэвиса, как не может быть Jethro Tull без Иэна Андерсона, Talking Heads без Дэвида Бирна, а "Аквариума" - без Бориса Гребенщикова.

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King Crimson не укладываются ни в одну из этих двух категорий.

С одной стороны, с самого начала и по сегодняшний день в группе был и остается бессменный и бесспорный лидер, ее основатель, гитарист и композитор Роберт Фрипп. За более чем полвека существования через группу прошли несколько десятков музыкантов, но Фрипп - единственный постоянный и незаменимый ее член. Более того, как показывает сложившаяся за эти 50 с лишним лет история группы, не будет преувеличением сказать, что King Crimson состоит из тех музыкантов, с которыми Фрипп предпочитает - и с которыми ему комфортно и интересно - играть в данный момент.

И все же, пусть музыкальная направленность и композиционные идеи исходят от лидера, музыка King Crimson, при присущей ей в некоторых пьесах мелодичности, очень редко укладывается в привычное понятие "песня". Даже в нечастых "песнях" есть пространные инструментальные фрагменты, а нередко целые композиции состоят из инструментальных, по большей части импровизированных пассажей, строящихся не только на высочайшем инструментальном мастерстве музыкантов, но и на их способности взаимодействовать, чутко улавливать идеи и настроения партнеров. В такой музыке межличностная динамика, тонкие, а иногда и напряженные отношения становятся важнейшими, даже определяющими.

Неортодоксальный фильм

Именно эти непростые личностные отношения между музыкантами группы различных поколений поставил в центр своего фильма режиссер Тоби Эмис.

Эмис родился в 1967 году, едва ли годом ранее формирования King Crimson, и, по собственному признанию, к моменту начала работы над фильмом ни о самой группе, ни тем более о ее музыке практически ничего не знал.

Автор фото, DGM Live Подпись к фото, Режиссер фильма "При дворе Алого Короля. King Crimson - 50" Тоби Эмис

Тем не менее, именно его сам Фрипп выбрал в качестве создателя юбилейного фильма о своей группе. Выбрал, увидев и оказавшись невероятно впечатленным дебютной работой режиссера "Человек, чей мозг взорвался" - о пострадавшем от повреждения мозга, работавшем некогда и с Сальвадором Дали, и с Rolling Stones эксцентричном персонаже по имении Дарко Охо Зархарзар.

Предложение Фриппа, как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си режиссер, поступило "характерным для него неортодоксальным образом".

Таким же неортодоксальным оказался и подход к фильму. С самого начала была отброшена традиционная для юбилейного проекта идея хронологического изложения истории группы. Вместо этого, как говорит Эмис, фильм рассказывает о том, что такое King Crimson, что делает эта группа и как она воздействует на людей.

"Идея состояла в том, чтобы дать зрителю в максимальной степени ощутить текущий момент, нынешнее состояние группы", - говорит режиссер.

Давние поклонники группы, конечно, хотели бы, чтобы побольше внимания и экранного времени было уделено ее ранним инкарнациям. Некоторые ключевые музыканты первых составов 1970-х годов упомянуты лишь мельком, некоторые не упомянуты вовсе - в полном соответствии с откровенно сделанным Фриппом в фильме признанием: "Большая часть моего существования в King Crimson была несчастьем, даже проклятьем".

А другое его высказывание звучит и вовсе на грани, точнее, даже за гранью приличий: "Оригинальный состав King Crimson был сборищем ******* (чудаков), и главным из этих ******* (чудаков) был…" На этом моменте режиссер тактично и милосердно обрезал заключительную часть фразы, и закоренелые фаны и знатоки истории группы могут теперь ломать голову, кого же имел в виду безжалостный и бесцеремонный лидер.

Да, мы видим исторические архивные материалы: Грег Лейк в начале 70-х во всю силу легких ревет в микрофон "шизоидную" "21st Century Schizoid Man", а Эдриан Белью сражается в гитарных дуэлях с Фриппом в 80-е.

Большая часть экранного времени уделена, однако, сделанным уже специально Эмисом концертным съемкам и интервью с музыкантами нынешнего, сложившегося в последнее десятилетие состава King Crimson. Состав этот в высшей степени неортодоксальный: на авансцене три импровизирующих высококлассных барабанщика, а у них за спиной группа из профессионалов высочайшего класса: от ветерана, игравшего в Crimson еще в 70-е, затем надолго ушедшего и вернувшегося в группу только в 2013 году саксофониста Мела Коллинза, до постоянно, но с перерывами игравшего с Фриппом с начала 80-х басиста-виртуоза Тони Левина, и до относительных новичков - гитариста и вокалиста Джако Якшика и барабанщика Джереми Стейси.

Автор фото, Mauricio Santana/Getty Images Подпись к фото, Бас-гитарист виртуоз Тони Левин

Неортодоксальный лидер

В музыкальном мире у Роберта Фриппа репутация чрезвычайно трудного, замкнутого, тяжелого, даже в какой-то степени неприятного человека, руководящего своей группой жесткой, почти диктаторской рукой непререкаемого лидера.

Наверняка репутация эта небезосновательна. В фильме, однако, инициированным, справедливости ради стоит сказать, им самим, Фрипп предстает довольно открытой, хоть и сложной и явно непростой в общении личностью. Приятно, хоть и несколько неожиданно, ощущать в нем постоянно присутствующее, пусть и не всегда явно проявляемое чувство юмора - совершенно очевидно, что относится он к себе не без иронии.

Автор фото, DGM Live Подпись к фото, В серьезном, джентльменском облике Роберта Фриппа неизменно сквозит искринка юмора

Характерна в этом смысле история, рассказанная Якшиком на лондонской презентации фильма для прессы. Однажды в интервью журналу Classic Rock он отверг высказанное журналистом предположение о тяжелом характере Фриппа, назвав его "милым и приятным" человеком, за что удостоился немедленного упрека от лидера: "Не смей портить мою репутацию!"

Автор фото, Adam Gasson/Guitarist Magazine/via Getty Images Подпись к фото, Гитарист и вокалист нынешнего состава King Crimson Джако Якшик

Хотелось бы, наверное, получить в фильме если не тщательный анализ, то по меньшей мере рассказ о той череде музыкально-стилевых трансформаций, которые переживал на протяжении этого полувека Роберт Фрипп, а вслед за ним и King Crimson.

Автор фото, DGM Live Подпись к фото, Несмотря на все единство с группой, Фрипп предстает в фильме одинокой фигурой

Как интересно, наверное, было бы бросить взгляд и на малоизвестную музыкальную генеалогию Роберта Фриппа, проследить и понять, откуда, из каких корней выросла уникальная музыкальная вселенная King Crimson.

Что же касается диктаторства Фриппа, то Тоби Эмис, проведя с группой достаточно времен, с такой оценкой категорически не согласен: "Да, он руководит людьми, говорит им, что и как делать. Такова его роль лидера - по определению. Но, с другой стороны, он порождает в группе вдохновенную творческую атмосферу. Он создает пространства, пространства высочайших требований для музыкантов, которые могут в полной мере раскрываться в этих пространствах. Дилемма состоит в том, стоит ли музыка того, чтобы проходить этот сложный процесс. Вот о чем наш фильм. Он о тех огромных жертвах, на которые нужно идти ради настоящего искусства".

В этом смысле фильм "При дворе Алого Короля. King Crimson - 50" интересен далеко не только поклонникам группы. Он об универсальной природе искусства, о сложностях взаимодействия внутри творческого коллектива, чем бы этот коллектив ни занимался.

Фильм убедительно подтверждает, что жертвы - психологические, эмоциональные, - на которые идут Фрипп и его музыканты, того стоят. Они порождают настоящее искусство.

Автор фото, Tony Levin Подпись к фото, Огромный зал Royal Albert Hall с восторгом воспринимает трудную музыку King Crimson