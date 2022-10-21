Александр Лукашенко воюет с ценами; главред и гендиректор TUT.by - в списке террористов. Главное в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, Zerkalo.io

Из-за вышедшей из-под контроля инфляции Александр Лукашенко 6 октября запретил рост цен абсолютно на всё, но с 19 октября цены все же продолжат расти - как утверждают, под контролем государства. Руководство бывшего главного СМИ Беларуси TUT.by внесено в список террористов и экстремистов. Жителю Бобруйска дали 15 суток за желто-голубые лампадки - нашли по отпечаткам пальцев. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Как Александр Лукашенко с инфляцией воевал

Инфляция в Беларуси вышла из-под контроля еще в первой половине года. Прогноз был на уровне 6% годовых, но уже в сентябре инфляция составляла порядка 15%. Не помог и традиционный сдерживающий фактор в виде дешевых продуктов нового урожая.

6 октября Лукашенко подписал указ о запрете повышать цены - "и не с завтрашнего, а прямо с сегодняшнего дня". Против такого решения осторожно пытался возразить даже премьер-министр страны Роман Головченко, но Лукашенко был непреклонен.

К 18 октября в Беларуси возбудили 34 уголовных дела за повышение цен - в отношении предпринимателей, продающих самые разные товары, от курятины до компьютеров. Формально - по статьям о превышении полномочий и о бездействии должностных лиц (обе предусматривают до шести лет лишения свободы).

Оптовые поставщики товаров из-за границы были на грани того, чтобы остановить работу. Один из них, не раскрывая своего имени, сказал изданию "Зеркало": "Для бизнеса это [уже] сотый сигнал - пора валить, иначе рано или поздно сядете".

Весь мировой опыт подсказывает, что заморозка цен приводит к исчезновению товаров и к появлению черного рынка. И уже 20 октября запрет на рост цен де-факто отменили. Теперь правительство будет заниматься ручным регулированием цен на самый широкий спектр товаров - от легковых автомобилей до кетчупа.

Годовая инфляция в Беларуси ожидается на уровне 19%. А Александр Лукашенко переключился на подготовку к парламентским и местным выборам, которые пройдут только в феврале 2024 года. "Хотите, чтобы было тихо и спокойно <...> тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - заявил он на совещании 20 октября.

Руководители сайта TUT.by в списке "лиц, причастных к террористической деятельности"

До 2021 года TUT.by был главным белорусским медиа, сайт читал каждый третий житель страны. По влиятельности его можно сравнить с российским "Яндексом". Это было и СМИ, и доска объявлений и платформа, где собирали деньги на лечение детей, - и еще многое другое.

18 мая 2021-го сайт заблокировали, задержали 15 человек, в том числе все руководство, и обвинили в неуплате налогов. В течение следующих месяцев 13 человек или освободили или изменили меру пресечения с ареста на более мягкую. В СИЗО остались бывшая главный редактор издания Марина Золотова и экс-генеральный директор Людмила Чекина.

Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, Экс-главред TUT.by Марина Золотова в СИЗО с мая 2021 года и в списке причастных к терроризму - с октября 2022-го

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18 октября КГБ Беларуси обновил список "лиц, причастных к террористической деятельности", и в нем появились фамилии Золотовой и Чекиной, а также статьи, по которым они обвиняются - разжигание социальной вражды и призывы к санкциям против Беларуси.

Ранее об этих обвинениях не было известно. Узнать конкретнее, в чем суть дела, невозможно - с учетом крайней закрытости белорусских силовиков и бедственного положения адвокатов, которые регулярно лишаются статуса и находятся под подпиской о неразглашении.

Ранее, 13 октября, в этот же список попали журналистки издания Ольга Лойко и Елена Толкачева. Они находятся на свободе, об их мере пресечения не известно. В списке уже под 100 человек - и все они так или иначе протестовали против нечестных президентских выборов в 2020-м.

Большинство же журналистов TUT.by покинули страну и сейчас делают новостной сайт "Зеркало". В Беларуси его заблокировали сразу же после появления.

15 суток за лампадки

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Эта "акция" обошлась жителю Бобруйска в 15 суток лишения свободы

Сочетание желтого и голубого цвета в Беларуси становится таким же опасным, как и красно-белые цвета оппозиции Александру Лукашенко.

18 октября суд города Бобруйска дал 15 суток местному жителю Вячеславу Букасу. Его вина заключалась в том, что 24 августа, накануне Дня независимости Украины, он пришел к городскому памятнику жертвам необоснованных репрессий и оставил там четыре лампадки с горящими свечами - две из желтого стекла и две из голубого.