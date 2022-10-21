Подрыв плотины Каховской ГЭС - почему это не вписывается в стратегию ВСУ

Илья Абишев

Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, Valery Sturit/TASS Подпись к фото, Мост через Днепр в районе Новой Каховки

Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва плотины на Каховском водохранилище. И в Москве, и в Киеве уверены, что стихийное бедствие, которое за этим последует, выгодно противной стороне. По мнению прокремлевских источников, таким образом украинская армия расчитывает полностью окружить российские войска на правом берегу Днепра. Сторонние эксперты считают, что подрыв дамбы с последующим затоплением равнинных территорий левобережья поможет России остановить продвижение ВСУ на юг.

В среду вечером генерал армии Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, заявил, что украинские войска готовят массированный ракетный удар по дамбе Каховской ГЭС. Заявление Суровикина совпало по времени с объявлением оккупационными властями Херсонской области массовой эвакуации на российскую территорию.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке масштабной катастрофы на юге Украины. По словам Зеленского, российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. По его мнению, подобные действия следует приравнять к применению оружия массового поражения.

Американский Институт изучения войны предполагает, что подрыв российскими войсками Каховской дамбы после отступления из Херсонской области позволит им обвинить Украину в затоплении окрестных населенных пунктов, прикрыть свое отступление и задержать продвижение ВСУ через Днепр, а также отвлечь внимание от сообщений о своих потерях.

Чем может обернуться подрыв Каховской дамбы для воюющих сторон

Интерактивные карты последствий возможного прорыва Каховской дамбы, которые публикуют различные медиа, показывают: будут затоплены обширные территории, в первую очередь на левом, пологом берегу Днепра, который находится под контролем российской армии.

Специалисты-гидрологи описывают примерно тот же сценарий. Есть расхождения в прогнозах масштабов бедствия, но в общей картине сомневаться нет оснований. Если это произойдет сейчас, то миллионы кубометров воды хлынут из Каховского водохранилища в направлении Херсона и Днепровского залива и снесут все временные переправы, через которые можно было бы снабжать российские войска на правом берегу.

Часть российской группировки между Днепром и левым берегом реки Ингулец будет отрезана сразу же. Первыми закончатся запасы ГСМ, затем боеприпасы для тяжелого вооружения, а вскоре и всё остальное.

Подразделения на правом берегу Ингульца окажутся в таком же положении, но у них останется вариант быстрого отхода к Херсону, превращения город в крепость и занятия круговой обороны. Снабжать окруженный город можно будет только по воздуху, оказывать осажденным огневую поддержку будет трудно, поскольку равнины к югу от Херсона окажутся под водой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С начала осени украинские войска владеют инициативой на многих направлениях, в том числе на южном

Но заинтересована ли в таком развитии событий украинская армия?

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С начала сентября, когда ВСУ перехватили инициативу и начали наступать по разным направлениям, военные эксперты обратили внимание на особенности тактики украинских войск. Ее даже назвали "почерком Залужного" - не устраивать кровавую бойню там, где ее можно избежать, а вынуждать противника к отступлению или сдаче в плен под угрозой окружения с последующим уничтожением.

Украинцы дали выйти российским войскам из Изюма и Лимана. Пусть не всем, но выглядит как некое джентльменское соглашение. Возможно, это даже не тактика, а стратегия.

Выгода ВСУ, когда они не спешат замкнуть кольцо окружения, состоит в том, что потери сводятся к минимуму, территории быстро освобождаются, противник вынужден отходить, бросая тяжелую технику и боеприпасы, он вымотан, деморализован и часто не успевает толком обустроить новые оборонительные рубежи, что позволяет наступающим двигаться дальше, не теряя времени и людских резервов на ликвидацию окруженных российских подразделений.

Сценарий с подрывом плотины Каховской ГЭС совершенно не вписывается в тактику (или стратегию) ВСУ. Мало того, что придется разбираться с группировками в Херсоне и Бериславе - устраивать ту самую кровавую бойню, так еще и все последующие поступательные движения будут парализованы.