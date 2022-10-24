Почему новый премьер-министр Великобритании будет назначен без всеобщих выборов?

Том Эджингтон

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии, имеющей большинство в парламенте, и, соответственно, станет следующим премьер-министром Великобритании. Его соперники за лидерство в партии Пенни Мордонт и Борис Джонсон сняли свои кандидатуры, не набрав достаточного числа сторонников.

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе оппозиционные партии призывали к проведению досрочных всеобщих выборов, однако в понедельник Риши Сунак отверг это предложение.

Почему же новый премьер-министр займет свой пост без всеобщих выборов?

Когда состоятся следующие всеобщие выборы?

Всеобщие выборы в Великобритании - когда в Палату общин избираются все 650 членов парламента - должны проводиться не реже, чем раз в пять лет.

Если выборы не будут назначены раньше, то следующие выборы состоятся не ранее января 2025 года, то есть спустя пять лет со дня первого заседания нынешнего парламента (17 декабря 2019 года) плюс время, необходимое для проведения избирательной кампании.

Кто может назначить досрочные выборы?

Решение о проведении досрочных выборов обычно принимает премьер-министр. Однако с 2011 по 2019 год это было не так.

В 2011 году был принят закон, который лишил премьер-министра права назначать досрочные выборы и передал контроль Палате общин. По этим правилам, досрочные выборы могут проводиться только при определенных обстоятельствах - например, если с этим согласны две трети членов парламента.

Однако после победы на выборах 2019 года консерваторы приняли новый закон - Акт 2022 года о роспуске и созыве парламента. Он восстановил традиционные полномочия премьер-министра назначать выборы в любое время по своему усмотрению.

Как назначаются досрочные выборы?

Если премьер-министр решает провести досрочные выборы, он должен направить королю просьбу о роспуске парламента - официальный процедура прекращения работы парламента с целью проведения выборов.

В этом случае ожидается, что всеобщее голосование пройдет через 25 рабочих дней после того, как решение принято.

В момент роспуска парламента члены парламента теряют свой депутатский статус и начинают кампанию по переизбранию (если они собираются баллотироваться снова).

Означает ли появление нового премьер-министра обязательные досрочные выборы?

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С точки зрения конституции - нет. В 20 веке было два случая, когда в течение срока работы одного парламента премьер-министр сменялся дважды без назначения всеобщих выборов.

Стэнли Болдуин выиграл выборы в 1935 году, а затем был заменен Невиллом Чемберленом в 1937 году. Чемберлен ушел в отставку в 1940 году - его сменил Уинстон Черчилль. Но это произошло в чрезвычайной ситуации: шла Вторая мировая война, и до 1945 года всеобщие выборы не проводились.

Также после выборов 1900 года и до следующих выборов в 1906 году премьер-министры менялись дважды, хотя сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман назначил всеобщие выборы, как только занял кресло премьера.

Было несколько случаев, когда новые премьер-министры не назначали досрочные всеобщие выборы, чтобы получить мандат.

Например, когда Гордон Браун сменил на посту премьер-министра лейбориста Тони Блэра в 2007 году, он не стал проводить досрочные выборы. Борис Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 года, но не назначал выборы до декабря. Тереза Мэй стала премьер-министром в 2016 году, но не назначала выборы до 2017 года.

Конечно, на нового премьер-министра будет оказываться сильное политическое давление, чтобы он назначил досрочные выборы, особенно учитывая, что нынешнее правительство сильно проигрывает лейбористам в опросах общественного мнения.

Можно ли заставить премьера назначить досрочные выборы?

Премьер-министр должен иметь доверие Палаты общин, что означает, что его должно поддержать большинство членов парламента.

Голосование по вотуму недоверия, в случае его объявления, покажет членам парламента от всех партий, хочет ли большинство депутатов, чтобы правительство и его глава, премьер-министр продолжали работу.

Если лидер лейбористов ( крупнейшей оппозиционной партии) сэр Кир Стармер внесет такое предложение, согласно устоявшимся принципам, правительство должно предоставить парламентариям время для дебатов и голосования.

Для того, чтобы вотум недоверия прошел, необходимо, чтобы за него проголосовало на одного члена парламента больше, чем против.

Если правительство проигрывает голосование, обычно назначаются всеобщие выборы.

Возможен и вариант, когда король приглашает сформировать правительство кого-либо другого - того, кто сможет получить вотум доверия в Палате общин.

Однако для того, чтобы вотум недоверия был принят, члены парламента от консерваторов должны будут проголосовать за отставку собственного правительства, и многие тори вряд ли на это согласятся.