Расследование Би-би-си: российские войска намеренно разрушили водопровод, ведущий в Николаев

Виктория Жухан и Надер Ибрагим

Би-би-си

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Жителям Николаева приходится стоять в очереди за чистой водой более трех часов

В домах Николаева на юге Украины чистой питьевой воды не было полгода. Расследование Би-би-си обнаружило доказательства того, что российские войска намеренно еще в апреле разрушили трубопровод, снабжающий прибрежный город питьевой водой.

Спутниковые снимки и другие данные свидетельствуют о том, что трубопровод, ведущий к городу и находившийся под контролем России, был разрушен специально. Уничтожение ресурсов, жизненно важных для жизни гражданского населения, рассматривается как нарушение международного гуманитарного права.

В последние недели Россия все чаще наносит удары по энергетической и водной инфраструктуре Украины, что привело к дефициту электроэнергии по всей стране.

Стоять в очереди на улице в Николаеве за чистой питьевой водой опасно, поскольку город находится близко к линии фронта и часто подвергается обстрелам. После вторжения России он остается под контролем Украины.

"Стоишь в очереди. На улицу выходить страшно, не дай Бог, сейчас что-нибудь прилетит", - говорит 36-летняя Аня, бежавшая в Николаев из соседней Херсонской области, оккупированной российскими войсками.

Подпись к фото, В Николаеве местные жители - например, Аня, - могут набрать до 20 литров чистой воды в день в пунктах раздачи

У Ани, которая ухаживает еще за четырьмя членами своей семьи, в доме есть доступ к так называемой технической воде, но ее нельзя использовать для питья или приготовления пищи.

Даже мытье в ней вызывает воспаление кожи. "Она правда очень соленая, зеленовато-коричневого цвета", - говорит она.

В таких условиях жители Николаева живут последние полгода - после прекращения подачи воды в город.

Факты, собранные Би-би-си, указывают на то, что это было сделано российскими войсками преднамеренно.

Разрушенный водопровод

Автор фото, UGC Подпись к фото, На этих фотографиях виден ущерб, по-видимому нанесенный системе водоснабжения Николаева

В апреле этого года одно из украинских новостных изданий опубликовало приведенные выше снимки, на которых, как утверждается, видны повреждения единственного в Николаеве водопровода, нанесенные российскими войсками.

Би-би-си проанализировала фотографии со спутников и из социальных сетей, которые подтверждают это утверждение.

Мы получили приведенный ниже спутниковый снимок, на котором, как подтверждают многочисленные источники, изображено то же место, что и на фотографиях украинского новостного издания.

Подпись к фото, Военные эксперты и эксперты ООН сообщили Би-би-си, что, по их мнению, российские войска намеренно перекрыли подачу воды еще в апреле.

На снимке видно, что трубопровод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он идет по поверхности.

Источник в Николаеве сообщил Би-би-си, что после прорыва 12 апреля трубопровод протекал около восьми часов, потеряв примерно 40 миллионов литров воды, после чего подача воды в него прекратилась.

Анализ рельефа местности показывает, что вода, образовавшаяся в результате утечки, должна была течь к югу от трубопровода.

Приведенное ниже изображение из "Телеграма" (Би-би-си удалось подтвердить место съемки), подтверждает, что район, где ожидалось наводнение, действительно носит следы присутствия большого количества воды.

Подпись к фото, На этом изображении, обнаруженном в социальных сетях, показано наводнение к югу от поврежденной трубы

Помимо фотографий, подтверждающих повреждения трубопровода, Би-би-си также нашла спутниковые снимки, на которых видны российские войска.

На снимке ниже видны четыре танка в непосредственной близости от трубопровода. А губернатор Николаева Виталий Ким подтвердил Би-би-си, что этот район находится под контролем России. По его словам, планы ремонта трубопровода были разработаны, но реализовать их не смогли, поскольку в этом районе велись боевые действия.

Би-би-си также встретилась с Дмитрием Бутрием, который в то время был изгнанным губернатором Херсонской области. Он поделился подробностями о попытках отремонтировать трубопровод, рассказав, что власти Николаева вели переговоры с россиянами, но те не допустили ремонтную бригаду к месту повреждения.

Если трубопровод был поврежден в то время, когда в этом районе находились российские войска, можно ли считать повреждение преднамеренным?

Использование взрывчатки

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Би-би-си показала спутниковые фотографии и изображения трубопровода из открытых источников эксперту по безопасности, чтобы он оценил, можно ли считать повреждения случайностью или саботажем.

Крис Кобб Смит, эксперт по военной криминалистике, который более 20 лет служил в британской армии в качестве артиллерийского офицера и провел три года в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке, сказал: "Вероятность того, что это было результатом одного шального снаряда, ничтожно мала, и крайне маловероятно, что это было результатом намеренного непрямого огневого удара".

Он не считает, что повреждения нанесены танковыми снарядами - вокруг не наблюдается характерных воронок от них.

"Я считаю, что разрушения были вызваны намеренным размещением заряда взрывчатки либо непосредственно под трубой, либо, возможно, на ней, в самом уязвимом месте", - считает эксперт.

Би-би-си также показала снимки Майклу Уилану, эксперту по безопасности, который более 20 лет прослужил в британских вооруженных силах. Он согласен с тем, что трубопровод намеренно повредили с помощью взрывчатки.

Другие повреждения

Подпись к фото, Похоже, что трубопровод был поврежден и на другом участке

Будучи в Николаеве, Би-би-си получила эксклюзивный снимок (вверху), на котором изображен второй поврежденный участок трубопровода, о котором ранее не сообщалось.

Место съемки удалось подтвердить. Фотография подтверждает, что еще одна часть трубопровода была перерезана, а на спутниковых снимках этого района, сделанных во время, когда его оккупировали российские войска, видна военная техника.

"Нарушение гуманитарного права"

То, что два разных участка трубопровода получили повреждения, имеющие все признаки диверсии, указывает на то, что российские войска намеренно перекрыли подачу воды в Николаев.

Би-би-си поделилась своими доказательствами с экспертами, чтобы оценить законность таких действий.

Эксперт ООН, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, поскольку не имеет права публично обсуждать эту тему, утверждает, что Николаевский водопровод относится к особо охраняемой категории "объектов, необходимых для выживания гражданского населения" в соответствии с международным гуманитарным правом. Это делает любое умышленное повреждение его незаконным.

Марко Сассоли, профессор гуманитарного права Женевского университета, входивший в состав миссии экспертов Московского механизма ОБСЕ в Украине, фиксировавшей нарушения гуманитарного права после российского вторжения, согласен с этим: "Это, безусловно, свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права. Уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, запрещено".

Министерство обороны России не ответило на просьбу Би-би-си прокомментировать произошедшее.

Город продолжает страдать

После недавнего контрнаступления Украины линия фронта вблизи поврежденного трубопровода постоянно перемещалась. Это дало жителям Николаева надежду на скорое восстановление водопровода.

В преддверии зимы, спустя несколько недель после начала украинского контрнаступления журналисты Би-би-си еще раз приехали в Николаев. Очереди людей, которым приходится стоять за питьевой водой и гуманитарной помощью, никуда не делись.

Подпись к фото, Жители Николаева стоят в очередях за водой и гуманитарной помощью, несмотря на опасность обстрелов

Власти Николаева говорят, что территорию вблизи трубопровода сначала нужно защитить от ударов российской артиллерии и разминировать, и лишь после этого инженеры смогут починить поврежденные участки.