У европейских берегов скопились десятки танкеров со сжиженным газом. Неужели газ больше не нужен?

11 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, На борту таких танкеров - газ на десятки миллионов долларов

У европейских берегов скопились грузовые суда, под завязку наполненные сжиженным природным газом. Танкеры никуда не двигаются, и их никто не разгружает. И это в то время, когда Европа переживает энергетический кризис. Как такое возможно?

Десятки гигантских судов с СПГ, стоят на приколе у берегов Испании, Португалии, Великобритании и других европейских стран.

"Эта ситуация сложилась примерно за пять-шесть недель, - говорит Огюстин Прейт, вице-президент Kayrros - компании, которая занимается аналитикой на глобальном рынке энергетики и экологии и наблюдает за скоплением судов через спутники и специальную систему идентификации, используемую в мореплавании. - Это точно большая история".

Если совсем коротко - танкеры ждут у моря погоды. В буквальном смысле. Их придерживают на случай, если топливо срочно понадобится с наступлением холодов.

Но, собственно, почему бы их не разгрузить, раз уж привезли? Простой вопрос, казалось бы, но ответ на него немного сложнее.

Во-первых, на фоне паники из-за прекращения поставок из России Европа запаслась газом почти до отказа. План состоял в том, чтобы заполнить хранилища на 80% к 1 ноября, однако его выполнили и перевыполнены гораздо раньше - емкости заполнены на 95% уже сейчас.

Но ценный груз продолжает прибывать.

Аналитик из Wood Mackenzie Фрейзер Карсон, также наблюдающий за скоплением танкеров, насчитал в октябре 268 судов с СПГ по всему миру, в то время как в среднем по году по миру ходит таких 241.

По словам Карсона, 51 судно находится в непосредственной близости к берегам Европы.

Автор фото, Kayrros Подпись к фото, Как считает Антуан Халфф, ситуация, сложившаяся на рынке, подталкивает покупателей к удержанию грузовых судов в море

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Газ в контейнерах охлажден до примерно минус 160 градусов и превращен в жидкость для удобства транспортировки.

При этом заводов, которые могут "распаковать" жидкое топливо обратно в газ, не хватает, поскольку долгое время Европа полагалась на поставки газа по трубопроводам из России.

Так что танкеры ждут в очереди на регазификацию. Германия и Нидерланды, к примеру, уже вложились в строительство новых регазификационных терминалов. Некоторые из них - построенные с использованием танкеров для перевозки СПГ, пришвартованных к докам - обещают ввести в эксплуатацию уже в течение ближайших месяцев.

Вдобавок ко всему погода этой осенью выдалась на редкость теплой, стало быть топлива для обогрева требуется меньше, чем обычно в это время года.

И это еще не все.

Как отмечает соучредитель Kayrros Антуан Халфф, активность промышленных предприятий, использующих газ, в Европе снизилась.

"Мы заметили резкое снижение производства на сталелитейных и цементных предприятиях", - говорит Халфф.

По словам Фрейзера Карсона, вокруг СПГ сложилась ситуация, которую на рынке называют "контанго". Это биржевой термин на рынке фьючерсов, по сути означающий что цена на продукт, который поставят в будущем, выше, чем его цена на нынешний момент.

То есть простое ожидание поставки в декабре, а не в ноябре, обойдется покупателю на десятки миллионов долларов дороже.

Лихорадочный спрос на газ означает, что страны уже заплатили огромные суммы, чтобы обеспечить его.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Страны Европы поспешили заполнить свои газовые хранилища впрок

Германия, по данным агентства Рейтер, потратила 49,5 млрд евро на импорт в период с января по август - сравните с 17,1 млрд евро за тот же период в 2021 году.

Это рыночные силы в действии, говорит Мишель Визе Бокманн, редактор рынка и аналитик старейшего британского журнала о судоходстве Lloyd's List.

При всем при этом, она подчеркивает, Европа находится в наилучшем положении из возможных, учитывая геополитическую ситуацию.

При этом вполне возможно, что часть груза из европейской очереди перекупит, например, кто-то в Азии, и газ уйдет туда. Даже в такой ситуации европейским странам все же выгодно иметь под рукой СПГ, буквально плавающий поблизости.

Другое дело - а что дальше?

Поскольку хранилища заполнены на ближайшие несколько недель, цена на газ в Европе начала падать довольно резко, начиная с августа, пусть и остается тем не менее вдвое выше цен прошлого года.

Холодная зима и возможные перебои в поставках могут резко поменять картину.

Кроме того, массированные закупки газа европейскими странами спровоцировали усиление борьбы за поставки ценного топлива по всему миру.

И, к примеру, такие страны, как Пакистан и Бангладеш, которые полагаются на СПГ, но имеют гораздо меньше рыночных рычагов, остались не у дел.

Как замечает Халфф, Европа, по сути, сыграла в "музыкальные стулья" на глобальном уровне.

А скоро к игре подключатся Китай, Япония и Южная Корея, которые также используют довольно много газа и почти наверняка захотят обеспечить себе поставки зимой.

Все это обостряет конкуренцию за газ между континентами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европе выгодно иметь под рукой гигантские морские газовые цистерны на случай холодов

Впрочем, как считает Кори Гриндал, глава международной торговли компании-производителя сжиженного газа Cheniere, то, что происходит сейчас на рынке СПГ - очень кратковременный феномен.

Отчасти страсти вокруг СПГ в ближайшие годы должен успокоить план Европы по диверсификации энергетических поставок.

Львиная доля газа, производимого Cheniere, до конца года уже раскуплена, а к 2026 году компания планирует увеличить объемы с 45 млн до 55 млн тонн.

Весть этот ажиотаж вокруг газа не может не расстраивать сторонников перехода на возобновляемые источники энергии.

"Возобновляемая энергия - это отлично. Я за то, чтобы делать правильные вещи на планете, на которой мы живем. Но топливо нам нужно сейчас", - парирует Гриндал.