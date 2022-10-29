Альянс Кадырова и Пригожина: как главные сторонники войны продолжают критиковать военных

Илья Абишев

Би-би-си

47 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин

Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе обрушил новую порцию критики на российское командование в Украине - обвинил его в провале обороны в Донбассе и потребовал кадровых перестановок. При этом он лестно отозвался об основателе "ЧВК Вагнера" Евгении Пригожине, назвав бизнесмена "прирожденным воином", а его бойцов - "настоящими профессионалами и патриотами России, бесстрашными, упорными, мужественными". Что происходит и насколько серьезен политический вес этого альянса?

Сам Пригожин, отряды которого сейчас пытаются захватить Бахмут, высказывается в поддержку Кадырова, массово вербует заключенных, строит укрепления в оккупированной Луганской области и, по сообщениям западных СМИ, якобы поддерживает прямые контакты с президентом Владимиром Путиным.

Министерство обороны России пока не комментировало заявления Кадырова и Пригожина.

В России не принято выносить управленческие конфликты такого уровня в публичное пространство. Если что-то подобное и происходит, то обычно развития оно не получает.

Но вот уже как минимум месяц бизнесмен Пригожин и глава российского региона Кадыров открыто заявляют о некомпетентности российских генералов - и с каждым разом все настойчивее требуют их отставки. Почему они могут себе такое позволить и кто становится мишенью их критики?

Что на этой неделе заявил Кадыров

Главным объектом критики Кадырова стал командующий российской группировкой "Центр" генерал Александр Лапин (Би-би-си рассказывала, как он награждал своего сына).

Еще в начале октября, после отступления российских войск из Лимана, глава Чечни называл Лапина "бездарем" и утверждал, что его покрывают руководители в российском генштабе.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

После Лимана еще одна локальная неудача постигла российскую армию на другом направлении - под Херсоном, где Лапина не было. А Кадыров продолжил критиковать генерала за провалы в Донбассе - якобы "брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают и до сих пор возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа".

"Что же касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти", - писал Кадыров в своем телеграм-канале. Из его слов следовало, он хочет поговорить о недавнем прорыве противника.

"Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает? С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - упомянул Пригожина Кадыров.

"Глава региона разыскивает с помощью "своих ребят" армейского генерала - и не в мирное время, а на фронте, в разгар войны! - удивился очередному выпаду Кадырова политолог Аббас Галлямов в своем телеграм-канале. - Попутно "ребята" "вылавливают" и "возвращают на передовую" "бойцов Лапина". Выглядит все это как какая-то махновщина".

По мнению Галлямова, "вертикаль власти", которую Путин насаждал везде, отсутствует там, где она нужна прежде всего - в армии: "Там царит какая-то феодальная вольница. Командиры, возглавляющие свои - лично им преданные - отряды, устраивают разборки между собой".

Как укрепились позиции Кадырова?

С начала войны в Украине Кадыров вырос с генерал-майора до генерал-полковника, указами Путина шагнув вверх сразу на две ступени, как Юрий Гагарин после полета в космос.

В отличие от бизнесмена Пригожина, в непосредственном подчинении главы Чечни находятся не наемники, а регулярные воинские части, которые российские военные блогеры так и окрестили - "войска Кадырова".

Чеченские подразделения, действующие в Украине, имеют неоднозначную репутацию. С одной стороны, за ними закрепилось прозвище "тик-ток-войска" (из-за любви снимать и выкладывать в соцсети имитацию боевых действий при отсутствии противника). Многие очевидцы российского наступления на первом этапе войны утверждали, что "войска Кадырова" шли даже не во втором, а в третьем эшелоне.

С другой стороны, есть и свидетельства о том, что чеченские подразделения воевали со всеми на равных и "в тылу не отсиживались". Проверить подобные утверждения в условиях войны не представляется возможным.

"Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю"

Заявление Пригожина, на которое ссылался Кадыров, вышло 26 октября. "Аналога сегодняшним боевым действиям не было уже 80 лет. Поэтому не думаю, что кто-то изучил данную войну по учебникам. Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми "кадровыми", не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать, хотя есть и крайне достойные люди, как [командующий объединенной группировкой российских войск Сергей] Суровикин, и не только он", - публиковала заявление Пригожина его пресс-служба.

"И в этом я не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем, - апеллировал к Кадырову Пригожин. - Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться".

Так пресс-служба отвечала на запрос журналистов о конфликте Пригожина с минобороны России. При этом она отрицает, что такой конфликт есть.

На предыдущее заявление Кадырова, в котором тот заявлял о профнепригодности российских высших офицеров, Пригожин тоже отреагировал - и восторженно: "Рамзан, красавчик, жги". "Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - призывал он.

Пригожин - создатель и владелец "ЧВК Вагнера", самой известной, хотя и, возможно, не единственной в России частной военной компании. Почему он может позволить себе такие выражения?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров - о политическом весе Пригожина:

"Если говорить формально, то Евгений Пригожин - всего лишь петербургский предприниматель, владелец ряда ресторанов и кейтеринговой компании, которая раньше (а возможно, и сейчас) кормит и поит участников официальных мероприятий в Кремле.

Его путь в этот бизнес был тернистым: в 80-е он отсидел за разбой и кражу, в 90-е открыл в Петербурге ресторан "Старая таможня" недалеко от Стрелки Васильевского острова, куда по слухам любили заходить чиновники городской мэрии, включая и Владимира Путина.

В 2010-е "повара Путина", как прозвали Пригожина медиа, стали связывать с другими проектами. По данным многочисленных журналистских расследований, именно на его деньги в Петербурге могла быть создана "фабрика троллей" - компания, сотрудники которого заточены на дискредитацию оппозиции и поддержку Кремля.

В 2016 году американский отдел "фабрики" попытался повлиять на исход выборов в США, следует из документов американских правоохранительных органов. Примерно тогда же в недрах "фабрики" возникла "фабрика медиа", состоящая из десятка интернет-СМИ с флагманским порталом "Федеральное агентство новостей" во главе, писал журнал РБК.

Пригожин всегда отрицает, что имеет отношение к "фабрике", но при этом возглавляет попечительский совет медиахолдинга "Патриот", в который входят СМИ из "фабрики медиа". Точно так же он много лет отрицал, что имеет отношение к "ЧВК Вагнера", которая в 2014 году воевала на Донбассе, потом переместилась в Сирию и африканские страны, а в войне с Украиной стала одним из самых боеспособных подразделений российской группировки.

Но недавно Пригожин признал, что именно он создал и спонсирует "ЧВК Вагнера", в которую сам вербует заключенных по российским колониям.

При этом до последнего времена в условной иерархии "путинского политбюро" у Пригожина была репутация человека, которому поручают самые неприятные и деликатные задания, но власть которого невелика.

Например, он уже больше года публично конфликтует с губернатором Петербурга Александром Бегловым, в том числе из-за того, что городское правительство не согласовало девелоперский проект Пригожина по намыву новых территорий в акватории Финского залива.

Пару недель назад Пригожин даже обвинил Беглова - члена Совбеза России - в "поддержке ВСУ", так как вред, который якобы наносит городу губернатор, на пользу украинской армии. Однако, несмотря на эти постоянные атаки, Беглов остается на своем посту, что характеризует нынешний политический вес Пригожина".

Главные сторонники войны

На этой неделе издание Washington Post сообщило со ссылкой на анонимных американских чиновников, что Пригожин якобы раскритиковал военное руководство России и в личной беседе с Путиным, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Пригожин это категорически отрицает (через свою пресс-службу).

Бизнесмен, по версии американских журналистов, пожаловался президенту, что российское минобороны слишком сильно полагается на "ЧВК Вагнера", но не предоставляет при этом необходимой финансовой поддержки и материальных ресурсов для выполнения боевых задач.

В заявлении Пригожина для Washington Post, сделанном через пресс-службу его компании "Конкорд", говорилось, что бизнесмен не разговаривал с Путиным в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать газете на вопрос об общении Пригожина и Путина.

В окружении Путина сформировались две группы - одна хочет продолжать войну, а другая желает договориться с Западом, чтобы сохранить собственное имущество за границей и ослабить санкции, писал еще 7 октября в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Как считают эксперты, именно Пригожин и Кадыров стали главными сторонниками продолжения боевых действий в Украине. Вероятно, они пытаются добиться хоть каких территориальных успехов в Донбассе, чтобы сохранить собственную популярность и репутацию в националистическом и информационном пространстве, считают аналитики ISW.

Чем прославилась "ЧВК Вагнера"

Впервые "ЧВК Вагнера" проявила себя в 2014 году на востоке Украины во время боев за луганский аэропорт на стороне пророссийских сил. Впоследствии именно на нее возлагали ответственность за ликвидацию известных командиров самопровозглашенных республик Донбасса, таких как Алексей Мозговой, Павел Дремов и Александр Беднов. Официальных доказательств не было.

В последующие годы наемники успели проявить себя в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Судане. В декабре 2021 года ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера". После 24 февраля 2022 года стало известно об участии наемников в войне на территории Украины.

В июне этого года сразу несколько телеграм-каналов сообщили о присвоении Пригожину звания Героя России тайным указом Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил: "Все открытые указы мы публикуем". А в сентябре этого года Пригожин появился на публике сразу с тремя золотыми звездами Героя на груди - России, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Тогда же стало известно, что Пригожин ездит по российским колониям, агитируя заключенных вступить в "ЧВК Вагнера" для участия в войне на территории Украины, обещая помилование независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Многие осужденные принимают это предложение.

Информацию об участии российских заключенных в боевых действиях на территории Украины подтверждают многочисленные публикации о их гибели, свидетельства их родственников и видео о взятии наемников в плен.

По российскому законодательству правом помиловать заключенного обладает лишь один человек - президент.

Особенности использования наемников

Профессиональные наемники всегда высоко ценились, их услугами охотно пользовались многие правители еще со времен Средневековья. То, что профессионалы воюют лучше мобилизованных, не ставится под сомнение.

Но есть две проблемы. Во-первых, наемникам надо хорошо платить. Во-вторых, если война затягивается, то без пополнения не обойтись, но где набрать новых, не менее профессиональных?

На фоне общих неудач российской армии в Украине действия наемников из "ЧВК Вагнера" до сих пор выглядели как относительно успешные (с военной точки зрения) - они сумели дойти до Бахмута и завязать бои на его окраинах.

Однако их продвижение за восемь месяцев войны составило от силы 30-40 км - при том, что "ЧВК Вагнера" вела наступление на довольно узком участке фронта, имея крепкие фланги, а за спиной - хорошо укрепленные позиции, мощную огневую поддержку и надежные поставки.

Ей не приходилось испытывать такие проблемы с растянутыми и уязвимыми линиями снабжения, как группировкам российской армии под Киевом, Черниговом, Изюмом и Херсоном. Да и украинские военные на направлении Луганск-Бахмут вели и ведут в основном оборонительные бои.

По данным издания The Bell, негласное курирование "ЧВК Вагнера" осуществляет главное управление российского генштаба (ГРУ). Это может означать, что в случае серьезной опасности командующему группировкой, которому срочно потребовалась помощь, необходимо не обращаться напрямую к ЧВК, а согласовывать решение о переброске наемников на другой участок фронта на высоком уровне.

"ЧВК Вагнера" не разглашает данные о своих потерях, которые - с учетом наступательного характера боевых действий, в которых участвуют наемники - могут быть очень высокими.