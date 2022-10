"На Западном фронте без перемен" - новый фильм по старому антивоенному роману Ремарка

Трудная судьба романа

В 1982 году Элтон Джон включил в свой альбом Jump Up! песню All Quiet on the Western Front, текст которой его постоянный соавтор Берни Топин написал под впечатлением романа Ремарка.