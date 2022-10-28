Секретарь Совбеза России Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

25 минут назад

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Автор фото, Office of the Russian Security Council Подпись к фото, Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника, который в статье о религиозной ситуации в Украине назвал сектой еврейское движение "Хабад Любавич". Статью резко раскритиковал главный раввин России, а Российский еврейский конгресс пожаловался на нее в Следственный комитет и прокуратуру.

В пятницу извинения Патрушева были опубликованы на сайте "Аргументов и фактов", где ранее и вышла скандальная статья его помощника.

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А. А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А.Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - говорится в письме Патрушева в редакцию.

Секретарь Совбеза также сообщил, что "с автором статьи проведена соответствующая работа".

Что говорилось в статье?

25 октября на сайте издания "Аргументы и факты" вышла колонка помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова, в которой он предложил провести "десатанизацию" Украины.

В статье под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" он утверждал, что "посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители" после 2014 года "превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту".

Любавичских хасидов Павлов отнес к числу сект "воинствующих фанатиков". "Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами", - утверждал помощник Патрушева.

После этого главный раввин России Берл Лазар заявил, что еврейская община восприняла материал "с крайним недоумением", а содержащиеся в ней тезисы он считает оскорблением "миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России". Он указал, что любавичские хасиды и движение "Хабад" - не секта, а легитимная школа иудаизма.

В заявлении Берла Лазара было сказано, что слова Павлова "можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо", но пост главного раввина России не позволяет этого сделать.