Зачем Маску Twitter. Что изменится в соцсети при новом собственнике (и сможет ли туда вернуться Трамп)

27 минут назад

Основатель SpaceX и Tesla объявил о завершении сделки в своем (теперь уже буквально) "Твиттере". "The bird is freed" (англ. "птичка выпущена из клетки") , - написал он вначале. А несколькими часами позже еще добавил: "Let the good times roll" (что можно перевести как "понеслись!", или даже "ну сейчас повеселимся!").