Зачем Маску Twitter. Что изменится в соцсети при новом собственнике (и сможет ли туда вернуться Трамп)

27 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После нескольких месяцев неопределенности, драматических заявлений и судебных исков богатейший человек планеты Илон Маск все-таки купил Twitter за огромную сумму 44 млрд долларов. Теперь компания из публичной акционерной станет частной, но какие перемены это может принести миллионам пользователей соцсети?

Основатель SpaceX и Tesla объявил о завершении сделки в своем (теперь уже буквально) "Твиттере". "The bird is freed" (англ. "птичка выпущена из клетки") , - написал он вначале. А несколькими часами позже еще добавил: "Let the good times roll" (что можно перевести как "понеслись!", или даже "ну сейчас повеселимся!").

Компания перешла в частные руки, и ее акции больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

От самого Twitter официальных сообщений пока не было, но, как отмечает редактор отдела новых технологий Би-би-си Зои Кляйнман, возможно, соответствующий имейл или твит пока просто некому отправить: Маск успел провести кадровую чистку и уволить почти все руководство. Из компании уже ушли исполнительный директор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сегал и директор по юридическим вопросам и внутренней политике Виджая Гадде. Судя по профайлу председателя совета директоров Twitter Брета Тейлора в LinkedIn, он также в компании больше не работает.

"Цифровая городская площадь" и Дональд Трамп

В четверг в "Твиттере" Маска появилось обращение к рекламодателям, в котором он объясняет причины покупки компании.

Бизнесмен утверждает, что руководствуется не материальными интересами, а гуманистическими: он желает помочь человечеству наладить диалог. "У цивилизации должна быть цифровая городская площадь, где можно в здоровой обстановке обсуждать широкий круг вопросов без необходимости прибегать к насилию", - пишет Маск, при этом признавая, что эта миссия может и провалиться.

По мнению Маска, сейчас есть серьезный риск того, что соцсети разделятся на два замкнутых лагеря - крайне правых и крайне левых, а это чревато ростом ненависти и углублением раскола в обществе. Маск утверждает, что хочет изменить ситуацию, когда люди замыкаются в своих "информационных пузырях" и слушают только тех, кто разделяет их взгляды.

В прошлом Маск неоднократно отзывался о том, как сильно он хочет дерегуляции "Твиттера" и облегчения модерации, чтобы в соцсети могло звучать больше разных мнений. (Соцсеть давно обвиняют в том, что ее модераторы отдают предпочтение лево-либеральным убеждениям, компания это всегда отрицала.)

Но теперь предприниматель уточняет, что платформа должна оставаться "гостеприимным местом", где соблюдаются законы, и не становиться "адским сборищем, где всем все можно".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После блокировки в "Твиттере" Трамп ушел в свою собственную соцсеть

При этом миролюбивый тон сообщения Маска убедил не всех.

Специалисты по дезинформации и агрессивной риторике в соцсетях выражали опасения, что Маск разрешит вернуться на платформу противоречивым фигурам, заблокированным за такие нарушения, как расизм, разжигание ненависти и распространение лжи.

В первую очередь речь идет о бывшем президенте США Дональде Трампе. В январе 2021 компания навсегда заблокировала аккаунт Трампа в "Твиттере". Это объяснялось тем, что сообщения бывшего президента "с большой долей вероятности будут подстрекать его последователей к повторению незаконный действий у Капитолия 6 января 2021 года".

Маск же, несколько месяцев назад, рассуждая о покупке "Твиттера", сказал, что разрешит Трампу вернуться, назвав соцсеть пристрастной и "склоняющейся влево".

В четверг одним из своих первых решений на посту нового главы компании Маск уволил директора, которая выступала за блокировку Трампа.

Сам Трамп обрадовался сделке. В своей соцсети Truth Social он написал, что Twitter теперь "в здравомыслящих руках", не раскрыв при этом, вернется ли он туда, если запрет для него будет снят.

Американский журналист Дэвид Ливитт отмечает, что в последние часы, вскоре после объявления о покупке Twitter Маском, в сети внезапно активизировались радикально настроенные пользователи, что заметно, если в вести в поиск слова "холокост" или оскорбления расистского характера.

"Отсутствие саморегуляции в "Твиттере" просто увеличит вероятность введения государственной регуляции в соцсетях, вот и все", считает основатель интернет-издания журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс.

Бизнес-модель и увольнения

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Сам факт того, что свое обращение Маск адресовал рекламодателям Twitter, говорит о том, что он, вероятно, планирует сохранить существующую бизнес-модель соцсети, основанную на цифровой рекламе, считает обозреватель Би-би-си Зои Кляйнман.

При этом стоит помнить, что в ситуации нынешнего глобального экономического кризиса доходы от цифровой рекламы у таких тех-гигантов, как Alphabet и Meta, начинают падать, потому что рекламодатели урезают маркетинговые бюджеты.

Летом Маск намекал, что планирует заставить Twitter зарабатывать больше, чем она тратит, увеличив ее доходы в четыре раза - до 26,4 млрд долларов - к 2028 году.

Неделю назад газета Washington Post опубликовала расследование, согласно которому Илон Маск (или иные владельцы компании в случае провала его сделки) планировал огромные сокращения штата, сейчас насчитывающего 7500 человек. Маск, по данным издания, говорил инвесторам об увольнении 75% сотрудников, чтобы оставить ядро из 2000 человек.

Однако, выступая перед сотрудниками главного офиса Twitter в среду, Маск опроверг сообщения о настолько масштабных сокращениях.

Спам и "Супер-приложение X"

Илон Маск не раз обвинял Twitter в том, что компания сознательно занижает собственные оценки числа ботов и фейковых учетных записей, чтобы повысить привлекательность перед инвесторами.

По данным компании, фейковыми являются менее 4% монетизированных ежедневных активных пользователей соцсети (MDAU), но Маск настаивает, что спам-аккаунтов в "Твиттере" намного больше.

Теперь он может начать большую чистку в этой области, считает Кляйнман. Тогда, отмечает она, некоторые пользователи обнаружат, что число их фоловеров внезапно уменьшилось (поскольку будут уничтожены фейковые аккаунты), а это может оказаться непопулярным первым шагом.

Но самым интригующим шагом Маска, связанным с покупкой Twitter, обещает стать "X, приложение для всего" - многофункциональное приложение для смартфонов, которое обещает совместить в себе соцсети, мессенджер, управление личными финансами, заказ еды и другие функции.

В июне на встрече с сотрудниками Twitter Маск объяснял, что это приложение должно работать подобно китайскому WeChat. "В Китае люди практически живут в WeChat. Если мы сможем воспроизвести подобное в Twitter, нас ждет большой успех", - сказал тогда Маск.