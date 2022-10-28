Китай - главная угроза, Россия - актуальная проблема: США опубликовали три стратегических документа

37 минут назад

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Министерство обороны США опубликовало сразу три стратегических документа - Стратегию национальной обороны, Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. Обнародованы были открытые версии документов, секретные публиковаться не будут.

Главной угрозой безопасности США в Стратегии национальной обороны признается растущая военная и экономическая мощь Китая. Его называют "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США".

Опасность со стороны КНР, как говорится в кратком изложении основных тезисов Стратегии на сайте Пентагона, заключается в "агрессивном стремлении Китая перестроить Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями".

"КНР стремится подорвать союзы и партнерские отношения США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе свое экономическое влияние, а также военную мощь и присутствие НОАК, чтобы оказывать влияние на своих соседей и угрожать их интересам", - говорится в тексте. Угроза в первую очередь касается Тайваня.

Основными стратегическими приоритетами министерства обороны США являются:

Защита территории США в условиях растущей мультидоменной (многосферной) угрозы, исходящей от КНР

Препятствование стратегическим нападениям на США, союзников и партнеров

Готовность к сдерживанию агрессии и, при необходимости, к одержанию победы - в первую очередь в противостоянии с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем с Россией в Европе

Создание устойчивых объединенных сил и оборонной экосистемы

Актуальная угроза

Россия в Стратегии представлена как одна из актуальных угроз, и главный аргумент - война, которую она начала в Украине.

"В дополнение к важности темы Китая и важности партнерств Стратегия обращает внимание на вызовы со стороны России, особенно учитывая вторжение в Украину, - наряду с угрозами, исходящими от Северной Кореи, Ирана и экстремистских организаций. Стратегия также включает такие вопросы, как пандемия и изменения климата", - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

"Правительство России стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния. [...] Хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, и привели к обратным результатам, эта цель остается. Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых областях", - подчеркивается в документе.

Ядерное сдерживание и тактическое ядерное оружие

В Обзоре ядерной политики российский ядерный арсенал признается одним из двух главных вызовов, вместе с ядерным сдерживанием КНР.

"В 2030-е годы Соединенные Штаты впервые в истории столкнутся с двумя стратегическими соперниками и потенциальными противниками. Это создаст новые нагрузки на [международную стратегическую] стабильность и потребует новых решений по поддержанию сдерживания, гарантий [безопасности], контроля над вооружениями и сокращения рисков", - говорится в тексте публичной версии Обзора ядерной политики.

В целом ядерная стратегия не претерпела принципиальных изменений по отношению к аналогичным предыдущим документам, отмечается в комментарии Breakingdefense.

Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают ядерную триаду как средство защиты США и их союзников в случае применения против них ядерного оружия, а также применения неядерных сил с потенциальными последствиями стратегического масштаба, заявил на брифинге в Пентагоне высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

При этом в тексте Обзора отдельно говорится о нестратегических ядерных боеприпасах, которые не контролируются в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Более 20 лет Россия проводила широкомасштабную программу модернизации, включая замену устаревших стратегических ядерных систем, а также постоянно расширяет и совершенствует ядерные системы, которые представляют прямую угрозу для НАТО и соседних стран. Сюда входит до 1550 известных развернутых боезарядов на стратегических средствах доставки, ограниченных ДСНВ, а также ядерные силы, которые численно никак не ограничены каким-либо договором о контроле над вооружениями", - говорится в Обзоре.

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"Например, у России есть арсенал из почти 2000 действующих нестратегических ядерных боезарядов, не ограниченных договором. Точно так же Россия разрабатывает несколько новых ядерных систем, потенциально угрожающих территории США и союзников, либо партнеров в зоне риска, некоторые из которых тоже не подотчетны по новому СНВ", - отмечается в документе.

При этом сами США, согласно документу, также проводят модернизацию своего ядерного арсенала.

Документ предусматривает модернизацию всей ядерной триады (ядерных сил наземного, морского и воздушного базирования), а также систему связи, управления и контроля. Программы модернизации включают разработку стратегической атомной подлодки класса Columbia, замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, создание новой крылатой ракеты дальнего действия воздушного базирования и адаптацию к использованию ядерного оружия истребителей F-35 в Европе.

Пентагон запросил на свои цели около 30 млрд долларов в 2023-м финансовом году.

"Шахеды" и "Кинжалы"

В Обзоре противоракетной обороны основное внимание уделяется угрозе баллистических ракет со стороны КНДР и Ирана.

Однако там содержатся и некоторые новые угрозы, которые проявились в последнее время.

Среди них - использование беспилотных систем. До недавнего времени дроны не рассматривались в стратегических документах как угроза национальной безопасности.

В частности, упоминаются опасности со стороны "существующих и разрабатываемых баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также новые угрозы, такие как небольшие беспилотные авиационные системы, которые усложняют традиционные способы противовоздушной и противоракетной обороны".

В этом стратегическом документе не упоминаются конкретные системы, однако в ходе войны в Украине Россия с успехом применяла беспилотники семейства "Шахед" иранского производства (переименовывая их в "Герань"). Украинская ПВО действительно прилагает большие усилия чтобы противостоять этой новой угрозе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Обзоре упоминаются беспилотники, но там не содержится их названия. Между тем в Украине в последнее время Россия активно использует иранские дроны "Шахед"

Кроме того, в Обзоре упоминаются гиперзвуковые ракеты, которые Россия применяла в Украине.