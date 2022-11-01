Тайное становится явным: как Британия помогает Киеву отражать российские кибератаки

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Великобритания более не скрывает тот факт, что с самого начала российского военного вторжения она помогает Киеву отражать кибератаки противника.

Ранее информация об этой помощи (обошедшейся британскому налогоплательщику более чем в 6 млн фунтов, или свыше 7 млн долларов) не афишировалась из соображений операционной безопасности.

Хотя Россия всегда отрицала факт таких кибератак, по словам экспертов, они были беспрецедентными, начались еще до российского вторжения, шли волнами и заметно активизировались во второй половине прошлого года, когда Кремль активно готовился к нападению на Украину.

После первых неудач на "поле боя" хакеры, организованные при участии различных российских спецслужб, перешли к новой, но от этого не менее опасной тактике, пытаясь нарушить работу госучреждений.

Тот факт, что российским кибервзломщикам так и не удалось нанести Украине серьезный ущерб, эксперты объясняют не тем, что злоумышленники плохо старались, а организованной работой украинских специалистов, которым помогали сотрудники зарубежных компаний и правительственных организаций. И в первую очередь - Великобритания, имеющая обширный опыт борьбы с международной киберпреступностью.

Как стало теперь известно, группа британских экспертов в области кибербезопасности начала укреплять защиту сайтов украинских госучреждений уже через 35 минут после начала российского военного вторжения. С тех пор при их содействии украинцам удалось отразить десятки нападений - в общей сложности на 30 государственных веб-сайтов.

Конкретная помощь заключалась в предоставлении Украине британской техники и программного обеспечения для защиты от различных видов кибератак. За счет этого удалось обеспечить безопасность объектов инфраструктуры и государственных учреждений, практически не нарушив бесперебойный доступ населения к информации и услугам.

Помимо этого, британская поддержка предусматривает предоставление украинским кибераналитикам разведданных, помогающих вычислить, откуда исходит угроза, в чем она заключается и против каких целей направлена.

"Мы гордимся тем, что принимаем участие в обеспечении кибербезопасности Украины, - заявила в связи с этим директор Национального центра кибербезопасности Британии Линди Кэмерон. - В киберпространстве российская агрессия встретила оборону не менее внушительную, чем на реальном поле боя".

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Великобритания давно и плодотворно сотрудничает с Украиной в сфере кибербезопасности. Однако, как теперь стало известно, после начала российского военного вторжения Лондон переключился на прямое предоставление помощи.

Британское правительство при поддержке партнеров из частного бизнеса предоставило Украине компьютерную технику и программное обеспечение для защиты от различных видов кибератак, обеспечив безопасность объектов инфраструктуры и государственных учреждений, что позволило сохранить бесперебойный доступ населения к информации и услугам.

Помимо этого, британская поддержка предусматривает предоставление украинским кибераналитикам разведданных, помогающих вычислить, откуда исходит угроза, в чем она заключается и против каких целей направлена.

"Мы задействовали наш опыт, чтобы помочь Украине обороняться от ежедневных кибератак из России, которые не прекращаются с самого начала вторжения", - рассказал в интервью Би-би-си сотрудник британского министерства иностранных дел и международного развития Лео Догерти, по словам которого в списке западных союзников, оказывающих Киеву помощь в области киберэкспертизы Великобритания занимает лидирующее место.

Представители киберкомандования США также недавно сообщили Би-би-си, что до начала войны какое-то время сотрудники американских подразделений помогали Киеву охотиться за российскими хакерами в украинских сетях. Однако после 24 февраля работа эта была свернута, а команду экспертов эвакуировали.

Изощренные методы

Автор фото, Unknown Подпись к фото, В январе на правительственных сайтах Украины появились такие вот угрозы. Киев обвинил в хакерской атаке Москву

Как признают британские эксперты, атаки российских хакеров часто отличаются изощренностью и технической продвинутостью, а нередко и идут сразу по нескольким направлениям. В частности, хакеры могут взламывать системы спутниковой связи, чтобы получить доступ к интересующим их сетям, или использовать своих агентов на местах, которые могут подобраться к ключевым объектам. Имели место и случаи, когда в компьютерах обнаруживались "жучки" - подключенные к ним USB-устройства, несущие вирусные программы.

В некоторых случаях хакеры предпринимали попытки взломать сайты госучреждений или объектов инфраструктуры. Поначалу атаки обходили стороной телекоммуникационные системы и энергетический сектор - видимо, организаторы нападений рассчитывая, что после победы им все это пригодится самим. Однако по мере того, как стало понятно, что ни о какой победе говорить не приходится, энергетические объекты оказались в числе приоритетных целей.

К тому же в первые месяцы войны украинские специалисты в области кибербезопасности, которым помогали британские коллеги, говорили о том, что хакеры целенаправленно искали в базах данных информацию о руководителях украинских муниципалитетов - городов и сел, - которая, судя по всему, была нужна российской разведке, пока шло наступление.

Кто стоит за кибератаками на Украину

По данным британских источников, за хакерами стоят все три основные разведывательные спецслужбы России, причем наиболее активной считается военная разведка ГРУ.

Главной целью на сегодня остается украинское руководство. Одна из самых скрытных группировок хакеров носит кодовое название Turla и связана с ФСБ. Считается, что Turla была основана еще в 1990-е годы и оставалась самой засекреченной организацией, которую приберегали для "хирургически точных" ударов по самым важным целям. Эти люди виртуозно умеют заметать следы, но вычислить их все же удалось - по ряду сделанных ими ошибок.

В организации кибернападений принимает участие и служба внешней разведки (СВР), но ее главная задача - не совершать сами атаки, а шпионить за правительствами западных стран.

Эксперты отмечают также возникновение новых хакерских группировок, разрабатывающих и применяющих продвинутые вирусные программы. При этом, как говорят специалисты, следящие за тем, что происходит в даркнете, есть все признаки того, что война в Украине расколола - по крайней мере на время - и российский преступный, в том числе хакерский мир.

Из этого, однако, не следует, что Россия не станет искать новые пути обхода украинской киберобороны и оставит попытки нанести Киеву ущерб в киберпространстве.