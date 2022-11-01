"В нашем военкомате пока продолжается". Власти объявили о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки

Виктория Сафронова

Би-би-си

31 минуту назад

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Автор фото, EPA

Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным 28 октября заявил, что 300 тысяч человек - якобы установленное указом президента о частичной мобилизации количество призывников - было набрано. Однако в этот и следующие дни повестки продолжали приходить мужчинам по всей России. Формально до подписания президентом указа об окончании мобилизации основания для призыва сохраняются.

"Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена", - сказал Владимир Путин 31 октября.

Русская служба Би-би-си собрала истории россиян, которым, несмотря на эти заявления, продолжили приносить повестки.

Принудительные добровольцы и проверка данных

Житель Санкт-Петербурга обнаружил повестку в почтовом ящике в ночь с 29 на 30 октября, рассказала Би-би-си его коллега (герои попросили об анонимности). В повестке говорилось, что мужчина должен прийти в военкомат 30 октября в 9.00. Он живет на съемной квартире и утверждает, что этот адрес нигде не фигурирует - в качестве места жительства он везде отмечает адрес по прописке.

В Петербурге у него своя фирма, и с момента объявления мобилизации он не приходил в офис и старался не находиться в общественных местах. Ему неизвестно, как сотрудники военкомата смогли найти его. В назначенное время он не пришел в военкомат и намерен дальше скрываться.

К 24-летнему жителю Иркутска с повесткой пришли вечером 31 октября. К этому моменту его уже несколько дней не было дома, и семье неизвестно, где он находится. "Мужчина очень упорно пытался нам сунуть повестку, но отец наотрез отказался брать", - рассказывает сестра призывника, которая была свидетелем разговора. Ее брат - врач, он не служил, но считается военнообязанным. Сотрудник попросил передать парню, что в течение нескольких дней он должен прийти в военкомат.

Родителям Михаила из Хабаровска (имя изменено по просьбе героя) повестку на его имя принесли вечером в воскресенье 30 октября. Сам Михаил уехал из России после начала мобилизации. Его мать сказала сотруднику военкомата, что сын уже давно не живет в их квартире и сейчас находится в зарубежной командировке. Сотрудник военкомата поинтересовался, когда он уехал, и после этого написал на обратной стороне повестки "за границей".

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В течение последних дней военкоматы из разных регионов объясняли продолжающуюся выдачу повесток после заявления Шойгу необходимостью проверить данные. "Повестки, которые могут принести сейчас, нужно воспринимать не как мобилизацию, а как уточнение данных, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт. - Это необходимо, чтобы у нас формировалась обновленная база данных резервистов. Нужно навести порядок в этой части".

Аналогичное заявление сделал военком Пензенской области. По его словам, у тех, кто придет в военкоматы по полученным после 28 октября повесткам, намерены спросить о профессиональных данных как военнообязанных, наличии заболеваний, месте жительства и задать другие вопросы для обновления информации.

Однако известны случаи мобилизации, противоречащие этим словам.

В день, когда Шойгу отчитался Путину о выполнении плана, 24-летнему Дмитрию Куценко из Иваново, сотруднику фабрики "Шуйские ситцы", принесли повестку на рабочее место, сообщила изданию 7х7 его адвокат Анастасия Руденко. Работодатель предоставил Куценко бронь. На следующий день он с вещами пришел в военкомат, где, по словам защитника, у него забрали паспорт, повестку и военный билет. Документ о брони Куценко с собой не взял. Оттуда его увезли в воинскую часть в Ковров Владимирской области.

"Еще пока в нашем военкомате продолжается", - ответили в военкомате Выборгского района Петербурга корреспонденту "Фонтанки", который позвонил под видом горожанина, получившего повестку после заявления Шойгу. Его попросили прийти, взять с собой военный билет, паспорт и повестку, но без личных вещей, поскольку отправлять в воинскую часть сразу не планируют.

Житель Батайска Ростовской области, получивший повестку 27 октября, пришел в военкомат 29 октября после информации о завершении мобилизации. Там ему сообщили, что повестку не аннулировали, а его записали добровольцем и попросили прибыть "готовым" 2 ноября, рассказал он RTVI. Мужчина утверждает, что не давал согласия быть добровольцем.

После заявления Шойгу о завершении мобилизации все телефоны "горячей линии" минобороны по вопросам призывной кампании и помощи семьям резервистов перестали работать, обратил внимание Republic. Теперь звонящих отправляют на общенациональную линию по мобилизации "112". Источники издания рассказали, что на этой линии работают специалисты и волонтеры, которые на все вопросы отвечают исключительно по скриптам с правительственного сайта "Объясняем.рф".

Почему Путин не подписывает указ о завершении мобилизации?

О получении сразу двух повесток утром 31 октября рассказал депутат городской думы Хабаровска от "Единой России" Тарон Григорян. Его просят прийти в военкомат 7 и 14 ноября. "Но при этом причина не указана, то есть непонятно - для сверки документов или для призыва. Я требовал сразу обозначить это, но мне отказали", - сказал Григорян изданию "Октагон.Восток".

В этот же день представитель минобороны Игорь Конашенков заявил о завершении всех мероприятий, связанных с призывом по мобилизации. "Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказал он. С 31 октября военкоматы должны вернуться к выполнению своих обязанностей "в штатном режиме".

1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. Призыву подлежат 120 тысяч человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) объяснял, что во время осеннего призыва мобилизация будет остановлена, потому что военкоматы не смогут справиться одновременно с мобилизацией и призывом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, и пришел к выводу, что такой документ не нужен. "Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - сказал Песков.

Как отмечает правозащитник Павел Чиков, в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. В указе есть понятие "до окончания периода частичной мобилизации", из чего следует, что окончание так или иначе должно наступить. Однако в документе не прописано, с какого момента он перестанет действовать.

"Прекращение мобилизации лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся", - отмечает Чиков.

Кроме того, завершение мобилизации дает право всем контрактникам уволиться с военной службы по собственному желанию, что запрещает делать указ. Чиков также отмечает, что выполнило ли минобороны план по мобилизации - частично или полностью - в нормативном смысле неизвестно: доклад министра президенту не несет в себе юридической силы.