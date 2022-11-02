"Фамилия знакомая". Кто в России продвигает закон о психологической помощи в разгар войны

Анастасия Стогней

Би-би-си

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Российские власти планируют взяться за рынок психологической помощи. Законопроект о ней хотят внести в Думу до конца года. Если его примут в том виде, что обсуждается сейчас, это может привести к появлению жесткой управленческой вертикали в сфере психологии и заставить консультантов раскрывать "психологическую тайну" клиентов широкому кругу силовиков. Кто стоит за продвижением этих правил и зачем они нужны?

"Общество ждет законопроект, [на фоне мобилизации] свойственная нашим людям эмоциональность находит абсолютно разные выплески, наша задача - предвосхитить такие настроения в обществе".

Так начала обсуждение нашумевшего в профессиональных кругах законопроекта о психологической помощи Нина Останина, депутат Госдумы от КПРФ и соавтор другой громкой идеи, о полном запрете "гей-пропаганды". Внести психологический проект в Думу планируют уже в нынешнюю сессию. Все шансы быть принятым - судя по тому, кто его продвигает - у него есть.

Независимые психологи бьют тревогу. По их мнению, инициатива может привести к идеологизации частной психпомощи - которая едва начала развиваться в России - и сосредоточить управление ею исключительно в руках государства.

Русская служба Би-би-си рассказывает, кто стоит за громким законопроектом, как с ним связаны сестры Шойгу и чем такой закон может быть опасен.

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"Психологи действуют не только в своих интересах, но и в интересах Российской Федерации", - такой пункт Сергей Кандыбович, член совета по правам человека при президенте Владимире Путине и вице-президент Российского психологического общества (РПО), потребовал внести в проект закона на одном из его обсуждений.

По его мнению, деятельность психолога не должна быть "нацелена на формирование или поощрение протестных настроений граждан против действующей власти, президента и правительства".

"У нас [в законопроекте] был раздел про соблюдение конституции, это очень важно", - поспешила заверить его декан психфака СПбГУ и соавтор документа Ольга Шаболтас.

"Патриотические" положения в нем действительно есть. Например, авторы предлагают отнести к полномочиям госорганов в сфере психологии "мониторинг социальной напряженности и негативных психологических тенденций в обществе".

Или установить ситуации, когда специалисты должны разглашать "психологическую тайну" клиентов - их авторы проекта упорно называют "населением", а не "гражданами".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авторы проекта упорно называют клиентов психологов "населением", а не "гражданами"

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Список этих ситуаций пугающе длинный: разглашение необходимо по запросу органов дознания и следствия, при "расследовании", "судебном разбирательстве" и даже по запросу ФСИН - для "осуществления контроля за поведением осужденного или вышедшего условно-досрочно". Критики законопроекта предлагают сократить этот перечень до судебных запросов и ситуаций угрозы жизни клиента и его окружения.

"Это и страшно, и смехотворно: одно дело - поднимать флаг и петь гимн на утренней линейке, другое - перевоспитывать клиентов, пытаться изменить их мировоззрение, ценности, социальные установки. Психолог не должен быть воспитателем", - объясняет Борис Шапиро, завкафедрой практической психологии "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук).

Он говорит, что раскрывать информацию о готовящемся или совершенном преступлении психолог обязан и в других странах, где эту деятельность регулируют. Но в России у этого требования может быть своя специфика.

"Закон - это первый шаг. Следующий может быть таким: комиссия [один из органов управления психологической сферой, который предлагает создать законопроект] примет положение, связанное с инакомыслием, и решит, что психолог под страхом административной или уголовной ответственности должен сообщать, если клиент не разделяет каких-то навязываемых государством идеологических или социально-психологических ценностей", - такой сценарий Шапиро считает "очень реалистичным, исходя из общей ситуации".

Все идеологические положения появились в тексте законопроекта неслучайно, говорит собеседник Би-би-си, участвовавший в работе над ним. По его словам, конкретного запроса на эти формулировки или закон как таковой у власти не было. Но авторы документа прекрасно понимают, "куда ветер дует", и хотят услужить, чтобы повысить шансы законопроекта на прохождение.

При этом об интересе Сергея Кириенко, первого заместителя администрации президента (АП), к сфере психологии в целом рассказывают двое собеседников Би-би-си из психологической сферы и профильного института РАН. По словам последнего, с начала войны АП и другие госструктуры неоднократно заказывали связанные с психологией исследования. Чиновников интересовали настроения в обществе.

Упоминать их результаты в прессе сотрудники института опасаются: были случаи негативной реакции со стороны АП, рассказывает один из них. "Наша задача - пытаться донести, что мир и общество не черно-белые, что все сложнее. Одна из причин происходящего - в том, что аппарат управления перестал видеть эту сложность. Пока мы можем пытаться это доносить [хотя бы через исследования], мы будем это делать", - говорит другой собеседник из института РАН.

Еще одна Шойгу и "маленький Путин"

Идеологизация психологической сферы - не главная цель законопроекта, с разной степенью уверенности говорят все собеседники Би-би-си.

То, что частная психологическая помощь в России практически никак не регулируется, - проблема, солидарны и авторы, и критики законопроекта. Клиенту может быть трудно отличить психолога с необходимой подготовкой от шарлатана. Юридически разница между ними не зафиксирована.

Попытки разрешить это законодательно предпринимались больше десяти лет. В разные годы их инициировали, в частности, сотрудники Московской психологической службы и питерские психологи. Но все начинания ушли в песок.

Нынешняя попытка принципиально отличается от них аппаратным весом. Главная фигура за ней - Юрий Зинченко, самый влиятельный в России чиновник от психологии.

С середины 2000-х он последовательно закрепил за собой посты декана факультета психологии и проректора МГУ (последняя должность - до 2003 года), главы Российского психологического общества (РПО), а потом и главы Российской академии образования (РАО) - пока его на этом месте не потеснила экс-министр образования Ольга Васильева.

Собеседники Би-би-си, лично знакомые и с Зинченко, и с Васильевой, рассказывают, что отношения у них не сложились. При этом оба собеседника уверены, что в целом у Зинченко "прекрасные" связи в правительстве. Би-би-си пыталась связаться с Зинченко по телефону и почте, но не получила ответа на момент публикации.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Юрий Зинченко считается самым влиятельным в России чиновником от психологии

В статусе главы РАО Зинченко, который, по словам его знакомых и коллег, подчеркнуто лоялен власти, успел поработать над поправками в конституцию. 15 января 2020 Путин обратился к Федеральному собранию с анонсом поправок, и на следующий день группа, предварительно получив звонки из администрации президента, "уже встречалась с Владимиром Владимировичем", рассказывал Зинченко.

"Очень многие ждут парад, он будет главным праздником после пандемии, ну и, конечно, всенародное голосование даст возможность ощутить единство всех и каждого и демократично проучаствовать", - воодушевленно рассказывал он о готовящемся голосовании, которое позволило Владимиру Путину "обнулить" президентские сроки и избраться вновь.

О том, что Зинченко - главный двигатель нынешнего законопроекта, говорят сразу несколько собеседников Би-би-си, близких к его обсуждению. Это следует и из того, что он стал лицом инициативы в госСМИ (1, 2, 3).

Собеседники Би-би-си называют Зинченко очень властным человеком с "непомерными амбициями".

"Это такой маленький Путин в психологическом сообществе", - иронизирует один из них. Все они считают Зинченко эффективным аппаратчиком с доступом в нужные кабинеты и дружескими отношениями с членами Госдумы и правительства. На вопрос, зачем Зинченко закон, четверо знакомых с ним собеседников Би-би-си из психологической сферы однозначно отвечают: жажда власти и личные амбиции.

В 2017 году Зинченко организовал внутри Российского психологического общества (РПО) рабочую группу, которая должна была писать текст документа. Ее - по инициативе Зинченко, как предполагают несколько собеседников Би-би-си, - возглавил человек с еще большим аппаратным весом: Юлия Шойгу.

О Юлии - в отличие от ее сестры Ксении, о которой много писали - известно мало. Даже государственное агентство РИА Новости, опубликовавшее статью о психологическом законе, перепутало сестер.

Автор фото, Valerij Sharifullin/TASS Подпись к фото, Юлия Шойгу закончила факультет психологии МГУ, а спустя три года, когда МЧС руководил ее отец, возглавила Центр экстренной психологической помощи этого ведомства

"Я не зарегистрирована ни в одной социальной сети. Нет у меня желания рассказывать, что я сегодня съела на завтрак, сколько пробежала, где была. С большинством людей, с кем мне хочется и интересно общаться, я имею возможность общаться лично", - цитировал Юлию Шойгу светский журнал Tatler, в 2019 году неожиданно выпустивший лестный профайл дочери министра обороны.

Юлия закончила факультет психологии МГУ, а спустя три года возглавила Центр экстренной психологической помощи МЧС. На тот момент ей было 25 лет, ведомством руководил ее отец.

Судя по всему, приход Юлии на эту должность совпал с реорганизацией. Психологическая служба в МЧС появилась в 1999 году, тогда - как филиал всероссийского центра экстренной медицины имени Никифорова. Отдельной организацией он стал только в 2003 году - сразу после того, как его возглавила Шойгу. Она занимает должность до сих пор.

Последние шесть лет она также возглавляет кафедру экстремальной психологии на психфаке МГУ. Ее "выбил под Шойгу" Зинченко, который к тому моменту уже 10 лет был деканом факультета, уверяют два знакомых с ним собеседника Би-би-си. Будучи опытным функционером, он понимал, что хорошие отношения с ней не помешают, рассуждают оба. Шойгу не ответила на запрос Би-би-си.

Три источника Би-би-си в психологическом сообществе описывают Юлию Шойгу как "достаточно грамотного специалиста".

Загадочный документ

О том, что законопроект обсуждается уже не внутри российского психологического общества, а на правительственном уровне, Борис Шапиро из "Шанинки" узнал в 2019 году - причем случайно.

После занятия в магистратуре к нему подошла одна из студенток. Оказалось, что она работает в Аналитическом центре при правительстве и курирует обсуждение документа. "Мы собрали очень сильную группу крутых профессионалов из восьми человек, до сих пор у нас хранится огромная папка с наработанными материалами", - рассказывает Шапиро Би-би-си.

"Несколько раз ходили в правительство, заседали там, предлагали правки", - говорит еще один член той группы. По его словам, "все было достаточно адекватно". Но потом, по воспоминаниям нескольких участников, "как-то рассосалось": случился ковид, совещания прекратились, а позвавшая Шапиро сотрудница аппарата уехала из России. "После этого нас как будто не существовало", - подытоживает он.

В 2022 году то, что законопроект не умер, а вот-вот будет внесен в Госдуму, стало для участников этой группы сюрпризом.

Профессиональному сообществу дали две недели на "обсуждение" законопроекта, рассказал "Психологической газете" один из участников обсуждения в думском комитете. Он же передал текст документа. Говоря о "законопроекте", Би-би-си в этой публикации также опирается на него.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Видов психологической помощи слишком много, и единого ГОСТа для них быть не может, подчеркивают эксперты

"Это очень короткий срок, но мы были во всеоружии, у нас сохранились все наработки" - говорит Шапиро. Подробные правки за подписью более сотни специалистов за считанные дни подготовили и опубликовали.

Дошли ли они до инициаторов документа, никто из авторов правок, с которыми поговорила Би-би-си, не знает. "Главред "Психологической газеты" сказала, что передала наши предложения инициаторам закона. Прямой связи у нас с ними нет", - рассказывает соавтор правок, заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии онлайн-школы "Психодемия" Наталья Кисельникова, некоторое время работавшая заместителем Зинченко в одном из институтов РАО. Не знает о судьбе правок и написавший вступительную часть к ним Шапиро.

Происходящее с законопроектом было не до конца понятно и возглавляющей работу над ним Юлии Шойгу. Уже после правок от профессионального сообществ, на очередном его обсуждении - на этот раз в Общественной палате - она заявила: "К [обсуждаемому] тексту никакого отношения не имею и первый раз его увидела вчера. Со многими его положениями надо бы поработать".

На всех встречах до этого речь шла о конкретном законопроекте. Теперь "оказалось", что конкретного законопроекта нет, его финальный текст появится только в ноябре, заявила Forbes Останина из думского комитета по делам семьи. Сейчас существует "четыре или пять версий законопроекта", поэтому надо обсуждать "принципиальные подходы, а не какие-то тексты", уверяет Зинченко.

Правда, все эти версии "похожи на 95%", оставшиеся 5% - "нюансы", сказал "Коммерсанту" руководитель думской рабочей группы по делам семьи, женщин и детей Алексей Богачев. Судя по публикациям в "Коммерсанте" и Forbes, на эти 5% приходится вопрос о том, каким должно быть образование психолога: достаточно ли профессиональной переподготовки и магистратуры или нужен специалитет или бакалавриат.

Среди положений, над которыми "надо поработать", Шойгу не упомянула большинство аспектов, смутившие профсообщество. Но сказала про образование - и "стандарт" помощи, который предлагает ввести законопроект. И она, и все собеседники Би-би-си считают его нереалистичным: видов психологической помощи слишком много, и единого ГОСТа для них быть не может.

"Фамилия, понятно, знакомая", - рассказывает участник группы работы над законопроектом под руководством Юлии Шойгу. Но, по его мнению, роль ее не сводится только к "аппаратному локомотиву": "Она нормальный психолог и адекватный чиновник".

Он вспоминает, что Шойгу была не на всех заседаниях группы, но когда присутствовала, предлагала "разумные вещи, объясняла, что надо убрать, потому что какое-то ведомство точно будет против, потому что "так не работает".

Как будет устроено "министерство психологии"

Едва ли не главная претензия к законопроекту - то, что подойти к проблеме разделения психологов и шарлатанов решили сугубо по-российски: создав систему государственных институтов, которые, по сути, получат монополию на управление психологической сферой.

На вершине этой пирамиды должна быть "комиссия по психологической помощи", которую назначит "уполномоченный федеральный орган" - судя по всему, одно из правительственных министерств. По задумке, эта комиссия будет определять стандарты психологической помощи, а заодно рассматривать "вопросы государственной политики" в этой сфере.

На следующей ступеньке - "общероссийская профессиональная организация" и "центральная аттестационная комиссия". Первая должна вести реестр психологов, вторая - проводить экзамены и выдавать аттестаты. Работать без них психологом будет нельзя, впрочем, санкции за нарушения в законе не прописаны. Как именно будут выбирать участников всех этих органов - неизвестно, в законопроекте об этом нет ни слова.

На роль главы этой комиссии три собеседника Би-би-си, знакомых с ходом работы над законопроектом, прочат Зинченко. А возглавляемое им РПО - на роль "общероссийской организации".

Автор фото, Getty Images

Возможным руководителем "аттестационной комиссии" они считают Виктора Макарова. Именно он передал "Психологической газете" законопроект, который второй месяц бурно обсуждает сообщество.

Макаров много лет работает психотерапевтом и имеет медицинское образование. Но далеко не все его подходы можно назвать стандартными - хотя именно к стандартизации призывает законопроект. Например, Макаров практикует "метод кристаллизации проблем и кристаллизации решений". Все, что можно найти по поводу этого подхода в свободном доступе, принадлежит перу самого Макарова (ответить на вопросы Би-би-си Макаров отказался).

Психологи, предложившие правки к закону, уверены: управленческая вертикаль, кто бы ни встал на ее вершине, даст государству "полную власть в регуляции деятельности психологов" и раскроет "потенциал для коррупции и избыточного контроля".

Создать единый орган - неудачная идея еще и потому, что в психологии, психотерапии и других видах психологической практики существуют десятки признанных мировым сообществом подходов (их называют модальностями). Никто не специализируется сразу на всех. Поэтому в европейской практике деятельность психологов контролируют общественные объединения: специалисты сами организуют такие сообщества, проводят аттестацию, объясняет Наталья Кисельникова.

Членство в них - знак качества для клиентов. В России по такому же принципу - через членство в саморегулируемых организациях (СРО) - регулируют деятельность коллекторов и микрофинансистов, которые выдают "займы до зарплаты". Такой механизм изначально был прописан и в российском законопроекте о психологической помощи, рассказывают Би-би-си два участника его обсуждения в аппарате правительства.

Крупную российскую СРО - Союз практических психологов, где уже больше сотни членов - создали как раз с прицелом на будущее регулирование, рассказывает Шапиро, который был в числе ее сооснователей. Но из нынешней версии законопроекта СРО исчезли, а весь контроль документ предлагает отдать одной организации.

Помощь на "Грани" от Шойгу

"Мы обречены на приход к согласию, этого ждет наше население", - уверял Зинченко участников обсуждения законопроекта в Госдуме. Эти ожидания связывали, среди прочего, с тем, что в России сформировался некий "серый рынок" психологов.

В конце прошлого года Юлия Шойгу насчитала почти 8 млн "не очень понятных специалистов или неспециалистов". В ведомственных структурах работает около 50 тысяч человек, но "на начало 2021 года в интернете по тегу "я-психолог" можно было найти 7 млн записей, к концу августа 2021 года - 8,4 млн", - заявила Шойгу, недавно рассказавшая Tatler, что не пользуется соцсетями. Где именно "в интернете" она искала лжепсихологов, неизвестно. Би-би-си обнаружила в "Инстаграме" меньше 50 тысяч постов с таким хештегом, во "ВКонтакте" - около четырех тысяч.

Тем не менее рынок психологических услуг в России и правда растет колоссальными темпами. Самый внятный способ измерить его - посмотреть на психологические агрегаторы вроде Zigmund.Online, Alter, "Ясно" и другие. Число зарегистрированных на них клиентов и психологов за последние годы выросло в десятки раз.

После начала войны количество обращений к психологам через такие платформы снизилось, но потом подскочило. По данным Alter, за три недели после объявления мобилизации число обращений за помощью выросло на 74% год к году. Этому предшествовал "пандемийный" скачок. С января 2020 по январь 2022 года в Москве стало на 62% больше профильных психологических организаций, в других миллионниках - примерно на 40%.

Недавно на этом рынке появились и сестры Шойгу. Бизнес-империя младшей из них, Ксении, охватывает десятки сфер - от триатлона до добычи угля, "логистики на Крайнем Севере" и восстановления Кронштадта (подробно эту империю в свое время описывали "Открытые медиа"). В ноябре в ней появилась и психология.

Ее компания "Кэпитал Перформ" стала соучредителем фирмы "Центр психологического консультирования". В январе 2022 последняя зарегистрировала домен "Грань.рф".

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Бизнес-империя Ксении Шойгу охватывает десятки сфер

"Грань.рф" - это платформа для онлайн-консультаций с психологами, напоминающая популярные проекты Zigmund, YouTalk, "Ясно". С последним "Грань" вообще можно перепутать: те же цвета, похожий дизайн, логотипы.

"Мы, конечно, смотрели на "Ясно" и другие сервисы, у них классный дизайн", - говорит гендиректор "Грани" Арсалан Самбуев. Он объясняет, что пока окончательного варианта нет: разным пользователям показывают разные варианты сайта, чтобы выбрать самый удачный - это на самом деле нормальная практика для стартапов. "Ясно", Zigmund.Online - это огромные проекты, а у нас пока двухмесячный ребенок".

Спустя несколько месяцев после создания "Грани", в марте 2022 года, Шойгу продала свою долю в головной компании "Кэпитал Перформ" Кириллу Демченко - он изначально был совладельцем компании. Тем не менее психологический проект продолжил поддерживать связи с семьей министра обороны.

На сайте "Грани" сказано, что в проекте работают психологи с "многолетним опытом работы в психологической службе МЧС" (которую почти все время ее существования возглавляет Юлия Шойгу). Они же участвуют в "составлении материалов" для телеграм-канала проекта. Сама Шойгу, действительно довольно непубличная, недавно дала интервью Самбуеву в YouTube проекта.

"Идея была в том, что надо как-то отличаться от остальных участников рынка. Мы решили, что им не хватает кризисной, экстремальной психологии - особенно сейчас. Мы пошли в МГУ, на кафедру экстремальной психологии. Оказалось, что ее возглавляет Юлия Шойгу. Почему именно мы договорились? А я не знаю, кто-то еще пытался?", - так описывает появление "Грани" Самбуев, ее гендиректор.

"Мы" - это он и соосновательница компании Мария Бокарева, которую он называет молодой предпринимательницей и психологом по образованию.

Часть денег она вложила сама, часть привлекли от фонда: "это непубличные люди, которые давно в венчурном бизнесе". По просьбе Би-би-си Самбуев уточняет, что речь о "Кэпитал Перформ". С его бывшей владелицей Ксенией Шойгу он "однажды сталкивался" давным-давно и не по поводу "Грани". Теперь фонд - "дополнительная конструкция, которая не присутствует в ежедневной жизни".

Самбуев называет преимуществом "Грани" то, что там не будет псевдопсихологов. Строгую систему аттестации для платформы придумали сотрудники центра экстренной помощи МЧС, который возглавляет Шойгу. Они же стали первыми консультантами, потом решили отдавать им острые кризисные случаи, а остальные - "обычным" специалистам. Они - поверх профильного образования - помогут пройти курс, который для "Грани" разработала Юлия Шойгу.

На вопрос, считать ли простым совпадением, что компания одной дочери Шойгу инвестировала в проект, а другая фактически становится его лицом, Самбуев ответил: "Возможно, вы спрашиваете не того человека". И посоветовал обратиться к самим Шойгу.