Россия возобновляет участие в "зерновой сделке"

24 минуты назад

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Минобороны России утверждает, что Москва получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий. Россия возобновляет участие в "Черноморской зерновой инициативе", о приостановке которого заявила после атаки дронов.

Россия объявила о приостановке выполнения стамбульских соглашений об экспорте украинского зерна в субботу. Поводом стала атака беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Украина не брала на себя ответственность за эту атаку. Президент Владимир Зеленский говорил, что Москва могла воспользоваться другим поводом, чтобы выйти из "зерновой сделки", заключенной в июле при посредничестве Турции и ООН.

Проход судов по "зерновому коридору" после этого продолжился, несмотря на отказ представителя в совместном координационном центре согласовывать ее. Однако накануне стало известно, что в среду, 2 ноября, ни одна из сторон гуманитарный конвой не согласовала.

Этому сообщению предшествовали переговоры президентом и министров обороны России и Турции. Теперь министерство обороны России утверждает, что получило письменные гарантии того, что Украина не будет использовать "зерновой коридор" для ведения боевых действий против России. Гарантии, согласно заявлению, получены благодаря участию ООН и Турции.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива")", - говорится в заявлении минобороны России.

Два дня назад российский президент Владимир Путин говорил, что Россия не вышла из "зерновой сделки", а лишь приостановила участие в ней. Связь между атакой дронов на корабли Черноморского флота и экспортом украинского зерна он объяснял так: "Эти беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины".

Западные страны и Украина сочли аргументы Москвы в пользу приостановки "зерновой сделки" неубедительными и требовали пересмотреть решение об отказе от нее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал стороны как можно скорее договориться о продлении срока соглашения, который истекает 19 ноября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления министерство обороны России сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".