Как албанских мигрантов вербуют наркоторговцы, обещающие привезти их в Британию. Расследование Би-би-си

Люси Уильямсон

Корреспондент Би-би-си, Албания и Франция

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Как стало известно Би-би-си, албанские банды наркоторговцев используют лагеря мигрантов на севере Франции в качестве места вербовки, предлагая оплатить проезд тем, кто готов отработать эти деньги в наркоиндустрии по прибытии в Британию.

В этом году в Великобританию на небольших лодках приплыли около 40 тыс. мигрантов. Примерно треть из них, по данным британского правительства, албанцы.

Этот подпольный албанский бизнес по перевозке людей беспокоит полицию по обе стороны Ла-Манша.

Мы пообщались с албанскими мигрантами, прибывшими к французскому побережью в надежде оказаться в Великобритании. Они рассказали, какие услуги предлагают контрабандисты.

Албанцы при этом выступают в роли посредников для других сетей контрабандистов, в основном иракских курдов, которые контролируют перевозки людей на лодках.

Мы также побывали в Албании и увидели опустевшие города недалеко от столицы Тираны - многие молодые албанцы уехали во Францию, польстившись на истории о переезде в Великобританию.

Представившись мигрантами, мы связались с двумя албанскими контрабандистами, которые рекламировали свои услуги в соцсетях, оба ответили в течение получаса.

Нам предложили заплатить за перевозку либо во Франции, либо через поручителя по приезде в Великобританию. При этом посоветовали сразу просить убежища.

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На фото выше - фрагмент переписки на албанском:

"А как насчет полиции в Великобритании? Когда мы туда приедем?"

"Они вас арестуют, это точно. Вам нужно просить убежища".

"Я помогу вам переплыть из Кале в Великобританию. Езжайте на автобусе в Бельгию, оттуда часа два-три до Кале на поезде или такси", - написал один из контрабандистов.

"Когда придет время ехать, за вами придут и заберут вас из отеля. Никаких проблем не будет", - продолжает он.

Другой перевозчик пообещал быть на связи все время путешествия: "Я помогу вам по дороге, но попасть туда [в Великобританию] очень просто".

Нам дали совет, как вести себя с полицией в Британии: "Вы должны попросить об убежище. Назад отправляют только тех, кто не просил. У других проблем никаких не было. Вам придется придумать причину, почему [вы просите убежища]. Обычно люди говорят, что у них много долгов, и в целом очень много проблем в жизни".

Из разговоров с обоими складывалось впечатление, что переправка в Британию - нечто очень простое и легкое.

Очевидцы рассказывают, что видели албанцев в лагере в Дюнкерке на французском побережье этим летом. Небольшие гостиницы возле станции, например, Hotel Bretagne и Le Lion d'Or, используют в качестве перевалочного пункта для албанских мигрантов: двери постоянно закрыты, персонала в поле зрения нет, а на стекле номер телефона для связи 24 часа в сутки.

Это - лишь некоторые из точек, где албанские посредники ждут мигрантов, чтобы потом связать их с иракско-курдскими группами, которые распоряжаются лодками.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Албанские торговцы людьми продолжают действовать в Британии

"Во Франции тебя ждут люди. Все в мире знают, куда идти, если хочешь оказаться в Великобритании", - рассказал нам один мужчина-албанец.

С улицы возле станции Дюнкерк мы замечаем в окне третьего этажа комнаты в Le Lion d'Or мужчину, курящего сигарету. Это Кеви - 20-летний албанский мигрант, который прибыл недавно и очень нервничает по поводу предстоящего путешествия.

Тех, кто готов организовать его переправку через Ла-Манш, он нашел всего за пару дней пребывания здесь, и сейчас ждет, когда его придут забрать на лодку.

"Погода пока не очень, - говорит молодой человек. - Нам придется еще пару дней подождать".

Для таких как Кеви, молодых албанцев, добираться до Франции легко - они могут въезжать в ЕС как туристы без визы на срок до трех месяцев.

Большинство приезжают на машине, соблазнившись на объявления в соцсетях с обещаниями помощи посредников в Брюсселе, Париже, Кале или Дюнкерке.

"К вам обращаются посредники с предложениями, и вы просто выбираете самый дешевый вариант", - говорит албанский журналист Эральдо Харликай.

Подпись к фото, Жители Лакнаса говорят, что из города уехали 70% жителей

Недавно он под прикрытием проделал путь мигранта для материала албанскому телеканалу ABC. По его словам, большинство албанцев держится подальше от основного лагеря мигрантов в Дюнкерке, где работают курдские и другие группировки.

"Когда мы были в лагере, мы поняли, что албанцы там реальной власти почти не имеют, всем заправляют курды. Они контролируют всю организацию в лагере и каналы переправки людей в Англию", - рассказывает Эральдо.

Один из французских чиновников, в чью зону ответственности входит этот район, подтвердил нам, что албанские посредники выполняют роль связующего звена между албанскими мигрантами и иракско-курдскими группами контрабандистов.

Беседуя не под запись, он сообщил, что иракцы и курды сегодня контролируют примерно 80% перевозок на лодках, однако французские власти опасаются, что албанцы могут попытаться наладить собственные каналы доставки, что может привести к кровопролитным конфликтам между группировками.

По данным британского правительства, в этом году на лодках прибыло 12 тыс. албанских мигрантов, в основном молодых мужчин. Отток жителей опустошает города вокруг столицы Албании Тираны.

Городок Лакнас лежит на пути по дороге из Албании во Францию. Пассажирский самолет пролетает над тихим и пустым городом: его маленькой мечетью, обрамленной недостроенными блоками и домами с закрытыми ставнями, заброшенным кафе.

Владельцы местных магазинов сидят на тихой улице и жалуются, что их бизнес умирает. Пара коров бормочет на своем, гуляя по траве у все еще главной, но уже пустой городской дороги.

"Это все, что у меня осталось, - сетует их хозяин. - Мои дети уехали в Англию".

Туда же, рассказывают местные жители, уехали примерно 70% горожан, и поток этот не прекращается.

В Aлбании сейчас много таких мест, как Лакнас. Деньги - основная причина отъезда людей. В стране системная коррупция, а ежегодный средний доход домохозяйств в 2018 году, по данным Евростата, составлял 1997 евро - почти в десять раз ниже, чем в том же году в Великобритании (21646 евро).

Сын Майлинды - мы изменили имя по ее просьбе - уехал в Великобританию месяц назад с тремя или четырьмя соседскими друзьями, добрался до Дюнкерка, но потом остался без денег, за переправу платить было нечем.

"Ему очень трудно было попасть на лодку. Мне пришлось договориться с кузеном - у него есть виза, и он живет в Британии уже 20 лет, - чтобы он выступил поручителем для сына", - рассказывает Майлинда.

Кузен Майлинды отправил фото сына контрабандистам, чтобы они могли его опознать, а когда молодого человека привезли, они отправили ответное фото с ним в доказательство того, что он доставлен на британскую землю.

Подпись к фото, Албанский мигрант, попросивший об анонимности, рассказал Би-би-си, что в лагере Дюнкерка работают вербовщики криминальных группировок

Даже для тех, кому нечем заплатить, находятся варианты. Один из албанцев, перебравшихся в Британию на лодке несколько месяцев назад, рассказал, что в лагере Дюнкерка работают вербовщики для албанских наркоторговцев.

Мужчина согласился на интервью при условии, что мы не будем раскрывать его имени.

По его словам, вербовщики подходили к нему четыре или пять раз.

"Они много чего предлагали. Сказали, что заплатят за лодку, а в Британии для меня будет работа. Но мне это было не интересно", - говорит мигрант.

Большинство молодых людей из тех, что он встретил в лагере в Дюнкерке, по его прикидкам, планировали работать в албанских сетях по продаже каннабиса и кокаина в Великобритании.

Ни одно правительственное агентство или сотрудник иммиграционной службы не подтверждают это.

Но один бывший албанский мигрант, который десять лет нелегально работал в Великобритании, рассказал нам, что половину рабочих-мигрантов на его стройке переманили банды наркоторговцев, предложив более высокую заработную плату.

Андреа Уилсон, заместитель директора Национального агентства по борьбе с преступностью, говорит, что рынок наркоторговли в Британии привлекает многих.

"Мы видели случаи контрабанды людей, случаи, когда люди оказывались связаны долгами. Они отрабатывали стоимость своей перевозки в Британию. Это жертвы контрабанды людей, и к современному рабству мы относимся очень серьезно", - сказала Уилсон.

Однако, по ее словам, сами сети по перевозке людей плохо организованы.

"Если в случае с наркотиками или оружием есть иерархическая структура с неким авторитетом во главе, в ситуации с контрабандой людей мы видим разрозненные сети, где люди находят друг друга через соцсети - это сильно осложняет работу", - объясняет Уилсон.

Албания согласилась быстро принимать обратно граждан, которым отказали в праве оставаться в Британии, и направила сотрудников в помощь британской пограничной полиции.

Однако премьер-министр страны Эди Рама сказал мне, что сети, работающие на севере Франции - международные, и его правительство мало что может с ними сделать.

"Канал [Ла-Манш] георгафически и политически находится вне зоны ответственности албанского правительства, - говорит Рама. - Не стоит называть страну происхождения, когда о проблеме пишут газеты. Очень просто быть британским премьер-министром, выступать по телевидению, показывать мускулы и указывать на албанцев и Албанию".

Албанские сети контрабанды людей существовали во Франции задолго до появления в проливе резиновых лодок. Албанские посредники в Бельгии и Франции десятилетиями прятали своих соотечественников в грузовиках, направлявшихся в Британию.

Огромные инвестиции Великобритании и Франции в усиление безопасности в паромных портах сделали этот маршрут более сложным и более дорогим.

Переправа на лодке стоит чуть не вдвое меньше стоимости проезда на грузовике, а социальные сети полны свидетельств тех, кто переправился. Каждый новый успешный транзит вдохновляет на это других.

Сын Майлинды связался с ней уже из Великобритании. Он вышел из-под стражи и живет в отеле.

"Он уехал в поисках лучшей жизни. Но для этого пришлось кое-чем пожертвовать. Теперь мы в долгах, взятых чтобы вернуть деньги, которые пришлось занимать", - сокрушается Майлинда.

Тем временем 14-летний младший сын Майлинды уже планирует свою поездку. История старшего брата, при всей опасности и появившихся долгах, выглядит для него заманчивой возможностью.

Каждый успешный переход через пролив как невидимая нить цепляет албанцев, оставшихся на родине.