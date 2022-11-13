Снова кризис. Мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок

Алексей Калмыков

Би-би-си

53 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Достаток и благополучие людей снова в опасности. На мировую экономику надвигается шторм

Нападение России на Украину поставило и без того потрепанную мировую экономику на грань финансового и экономического кризиса. Тревожные сигналы надвигающегося спада появляются все чаще. Экономисты и чиновники один за другим предупреждают: кризиса не избежать, вопрос только в том, насколько глубоким и продолжительным он будет.

Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии, и так далее. Со времен Второй мировой войны мир пережил полдесятка рецессий, включая ковидную 2020 года. Если сейчас случится еще одна, то будет поставлен мировой антирекорд - еще ни разу прирост богатства не сменялся погружением в бедность всего за несколько лет.

Главная причина - вторжение России в Украину. Есть и другие, но до развязанной Владимиром Путиным войны в Европе они не вызывали опасения рецессии. Теперь же о ней говорят как о неизбежности.

Три мотора мировой экономики - США, Европа и Китай - снижают обороты, каждый по своей особой причине, и все вместе - в связи с глобальными проблемами, прежде всего, последствиями ковида и российской агрессии. Поскольку на эту троицу приходится две трети мирового производства и потребления, от их благополучия напрямую зависит достаток жителей всех остальных стран планеты.

"У Еврозоны серьезные проблемы из-за сокращения поставок газа из России. Китай страдает от ковидного карантина и кризиса на рынке недвижимости. А США столкнулись с падением доходов населения и потребления из-за инфляция, тогда как растущие кредитные ставки подавляют инвестиции", - описала неприглядную картину глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Все это сказывается на бедных и развивающихся странах. Они зарабатывают все меньше, поскольку спрос на их экспортные товары сокращается, а тратят все больше в связи с ростом цен на продовольствие и энергоносители", - сказала она, открывая последнее ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.

Как не проспать кризис

Экономисты и чиновники пытаются наперебой предсказать спад. Они помнят, как прохлопали предыдущий мировой финансовый кризис и чем это кончилось.

В 2008 году гром прогремел средь бела дня. Рухнули сразу несколько крупных банков в США, Британии и других странах Запада. За пределами очень узкого круга финансистов и аналитиков никто не ожидал такого масштабного кризиса.

На этот раз все иначе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Рост ипотечных ставок угрожает кризисом на рынке недвижимости

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Из всех предыдущих кризисов мы бы сейчас с вами не смогли предсказать ни одного. Но вот на этот раз, я думаю, можно предсказать, что кризис с большой вероятностью все же случится", - сказал один из главных и самых известных банкиров мира Джейми Даймон в недавнем интервью CNBC.

Откуда придет беда? Может быть, с кредитного рынка, может, с фондового. "Может, это будет страна, а может и вообще что-то, о чем мы мы пока даже и не догадываемся", - сказал Даймон, возглавляющий американский банк JPMorgan Chase.

Предыдущий кризис власти залили деньгами. Кредитные ставки упали до нуля, однако вернуться к уверенному росту не получилось. За первое десятилетие ВВП крупнейшей мировой экономики США увеличился на 22%, тогда как за предыдущую, тоже десятилетнюю фазу подъема в 1990-х годах прибавил 43%, а в более короткий подъем 1961-69 годов - и вовсе 54%.

Доходы населения на Западе стагнировали, пока власти сокращали социальные расходы, чтобы вернуть потраченное на спасение банков. В политике и бизнесе началась эпоха радикальных перемен: интернет-экономика, Дональд Трамп в США, брексит в Великобритании.

С тех пор предупреждения о надвигающемся спаде звучали с завидным постоянством. Сначала в 2018 году, когда Трамп затеял сразу несколько торговых войн. Потом в 2019 году, когда появились первые признаки спада на фондовом рынке.

Экономисты, чиновники и бизнесмены заговорили о завершении очередного цикла роста. Они еще не знали, что им готовит год 2020-й.

Не успели закончиться новогодние праздники, как в газетах стали мелькать санитарные новости из далекой страны, а на сайте Русской службы Би-би-си появилась заметка под заголовком "Загадочный китайский вирус: есть ли повод для беспокойства?" Речь шла о первых 50 заболевших ковидом.

В итоге случилась пандемия, мир закрылся на карантин, и в 2020 году экономика вновь оказалась в рецессии. Она сократилась на 3%, но уже в следующем году отросла на 6%.

"Худшее впереди"

Дальше - хуже. В этом году рост будет примерно вдвое меньше, а в следующем и подавно - из-за войны, инфляции, китайского локдауна и энергетического кризиса, полагает МВФ.

"Все проблемы текущего года растеребят раны мировой экономики, так и не залеченные после пандемии. В двух словах - худшее впереди", - написали экономисты МВФ в последнем прогнозе и предсказали полугодовую рецессию в странах, на которые приходится примерно треть мировой экономики.

В целом они по-прежнему надеются, что она вырастет примерно на 3%, но не исключают и более вялого прироста деловой активности, потребления, инвестиций и производства в мире - на 2% (шанс один к четырем), а то и всего на 1% (один к 10).

"Но даже при положительным росте все это будет сильно напоминать рецессию, потому что реальные доходы будут снижаться, а цены - расти", - предупредила Георгиева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не успел турбизнес оправиться от ковида, как новая проблема - у людей все меньше денег на развлечения

Первые кандидаты на спад экономики в течение полугода (торможение два квартала подряд считается "технической рецессией") - в Европе.

Германия - крупнейшая экономика и главная промышленная держава Старого Света страдает от газовой войны, которую Путин ведет против ЕС вот уже полтора года.

Великобритания не отстает. Сначала пятая экономика планеты отказалась от единого рынка с крупнейшим торговым партнером, проголосовав за развод с ЕС. А потом привела к власти правительство, которое за пять недель сумело обрушить цены госдолга и поставить перед лицом краха пенсионную систему. Если бы Банк Англии вопреки политике борьбы с инфляцией не напечатал бы срочно десятки миллиардов фунтов, за пенсионным крахом последовал бы финансовый кризис мирового масштаба.

ЕС, как и Британия, не избежит рецессии, признают еврокомиссары.

"Мы подошли к черте, - сказал на этой неделе главный экономический чиновник Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Ко второму кварталу все экономики еврозоны восстановились до прековидного уровня. Однако с тех пор все драйверы роста в целом сошли на нет".

"На первый план вышли потрясения, вызванные агрессией России против Украины. И теперь наши экономические прогнозы выглядят гораздо скромнее, чем летом".

И Америка долго не продержится, предсказывает банкир Даймон. У нее меньше проблем с энергетикой, но агрессивное повышение ставок центробанка ради борьбы с рекордной за последние полвека инфляцией рискует подавить потребление и инвестиции, в результате чего США "в той или иной форме ждет рецессия в ближайшие девять месяцев", сказал он.

Можно ли избежать кризиса?

Сигналы о надвигающемся экономическом несчастье поступают со всех сторон.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Терпение не бесконечно. Протесты против подорожания жизни набирают обороты в Европе. Вот этот - во Франции

Рынок недвижимости лихорадит не только в Китае, но и на Западе - от Швеции до Новой Зеландии. Лидеры корпоративного роста последних десятилетий - американские интернет-гиганты Amazon и Meta - режут расходы и массово увольняют сотрудников в ожидании рецессии.

На рынке госдолга США кризис ликвидности, да еще и инверсия доходностей, какой не было с начала 1980-х. Двухлетние облигации доходнее 10-летних, что традиционно считается признаком надвигающегося спада в течение года-полутора.

Можно ли избежать кризиса? Экономисты настроены пессимистично.

После предыдущего масштабного спада 1980-х мировая экономика росла за счет технологической и бизнес-революции, которую вызвало появление интернета, а также за счет глобализации, которая привела к подъему Китая, России и других развивающихся стран. Позже, особенно после кризиса 2008 года, ключевую роль играло денежное стимулирование.

Теперь эти источники роста исчерпаны, а глобализация и стимулирование так и вовсе повернуты вспять. Тем временем многие структурные проблемы за это время не были решены и только усугубились. Среди них главные: стареющее население, замедление роста производительности труда и последствия изменения климата.

От прозябания мировую экономику спасет только следующая технологическая революция, полагает Адам Слатер, ведущий экономист исследовательского центра Oxford Economics, который в ноябре обновил свой прогноз и предрек мировой экономике рецессию, пусть и техническую, в текущем и следующем кварталах.

Пока же нового скачка в будущее, подобного интернет-экономике, не намечается, для предотвращения спада нужно разобраться с тремя существующими проблемами: ростом цен, карантином в Китае и энергетическим кризисом в Европе.

Самое простое - открытие Китая. Для этого нужно только решение компартии. Однако возрождение китайской экономики немедленно подстегнет спрос на энергоносители, а значит, обострит первую проблему - инфляцию. А также чревато новым всплеском ковида, смертности и еще более масштабным карантином.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Китай уже два с лишним года в перманентном локдауне. Пекин 9 ноября 2022 года

Еще сложнее разобраться с энергетическим кризисом и инфляцией, из-за которой падают реальные доходы населения и растут ставки ипотеки, госдолга и кредитов бизнесу. В ближайшие год-два разрулить эти две проблемы реально только за счет решительного разрушения спроса, то есть того самого спада и кризиса, которых мир пытается избежать.

Решить проблему инфляции, не подавляя спрос, можно только подстегнув предложение. Это затруднительно в условиях высоких ставок, недостатка рабочей силы, сбоев в глобализации и международной торговле и все тех же двух зол имени Путина: войны в Украине и энергетического кризиса.

А чтобы выйти из энергетического кризиса, Западу придется заменить Россию как поставщика энергоресурсов.

За год-два сделать это невозможно. Инвестиции в новые месторождения и инфраструктуру сокращаются, и даже если начать вкладывать сейчас, отдача будет только через десятилетия. Столько же нужно для "зеленой" революции в энергетике ввиду дефицита всего: от редких металлов и мощностей для производства солнечных батарей и ветряков до дешевых кредитов и прорывных технологий накопления энергии.

А если не заменять Россию, а снова покупать у нее нефть и газ в прежних объемах, для этого потребуется окончание войны на приемлемых для Запада условиях.

Все это грустно, признала глава МВФ. Мир изменился - надолго и не к лучшему.

"Мы переживаем фундаментальный сдвиг в глобальной экономике, - сказала Кристалина Георгиева. - Мы жили в мире международного сотрудничества в рамках правового поля, низких ставок и низкой инфляции".