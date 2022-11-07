Пользователи "Твиттера" бегут от Илона Маска на платформу Mastodon. Что она из себя представляет и как работает?
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Изменения, которые уже происходят и еще предстоят в компании Twitter с приходом Илона Маска, привели к тому, что многие пользователи стали искать альтернативные платформы. Самым популярным выбором на данный момент стала соцсеть Mastodon.
Сейчас она насчитывает более 655 тысяч пользователей, из них более 230 тысяч присоединились в прошедшую неделю.
Mastodon существует уже шесть лет, но такой беспрецедентной активности соцсеть еще не видела. По некоторым сообщениям, техперсонал компании с трудом справляется с наплывом новых пользователей и в экстренном порядке работает над расширением технических возможностей платформы.
К примеру, разработчики британского мобильного приложения MastodonApp.UK временно приостановили регистрацию новых аккаунтов, после того как за последние 24 часа к соцсети присоединились более шести тысяч человек.
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В феврале 2022 года команда Дональда Трампа тоже запустила альтернативную соцсеть под названием Truth Social. По словам ее создателей, платформа предназначена для тех, чьи мнения и политические взгляды целенаправленно вытесняются из информационного поля такими гигантами как Facebook, Twitter и YouTube.
Как работает Mastodon
Это бесплатная соцсеть с эмблемой в виде симпатичного слоника. Ее разработчик и испольнительный директор - гражданин Германии Евгений Рочко.
Основные функции Mastodon такие же как в "Твиттере": возможность писать сообщения, отвечать на них, ставить лайки и подписываться друг на друга.
Сообщения называются toots - "гудки" (по аналогии с tweets - твиты).
Присоединяясь к соцсети, пользователю необходимо выбрать подходящий ему сервер. Их множество - по географическому признаку и по интересам. К примеру: Британия (любая другая страна), Лондон (любой другой город), технологии, игры, социальная тематика и другие.
В результате все пользователи Mastodon все равно видят друг друга и могут общаться, но изначально профиль регистрируется в более узком сообществе, и посты из этого сообщества будут первыми появляться в ленте пользователя.
В отличие от подавляющего большинства существующих социальных сетей в Mastodon не предусмотрена реклама.
Сеть без центрального управления
По сути, Mastodon - это не одна платформа, а коллективная сеть, связывающая множество разных серверов. Поэтому она, в отличие от Twitter, Instagram или Facebook, не принадлежит одному человеку или компании. У каждого сервера свой владелец.
Именно это привлекает очень многих пользователей, предпочитающих децентрализованные платформы. Такой платформой нельзя управлять, руководствуясь прихотями одного человека, а также нельзя купить или продать.
Однако пользователь зависит от владельца сервера, на котором он зарегистрирован. Если владелец решит его закрыть, пользователь потеряет свою учетную запись.
По правилам соцсети, о своем намерении владелец сервера должен уведомить за три месяца, чтобы пользователи успели перерегистрироваться в другом сообществе.
По информации источников в Mastodon, в Украине действуют уже восемь локальных серверов, связанных с платформой. О фукционировании соцсети в России пока неизвестно.
Основатель Twitter Джек Дорси, продавший компанию Илону Маску, в настоящий момент работает над новой платформой под названием BlueSky, которая, по его словам, тоже будет децентрализованной.
Проблемы с модерацией
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Основная проблема социальной платформы без центрального управления - содержание контента.
У каждого сервера в сети Mastodon свои правила модерации, а у некоторых их нет вообще.
Некоторые серверы блокируют у себя контент других серверов, на которых, по мнению владельцев, много ботов или распространяется ненавистнический и незаконный контент.
В этом случае пользователи Mastodon, зарегистрированные на незалинкованных серверах, не смогут видеть сообщения друг друга.
Пожаловаться на посты можно владельцу сервера, который вправе удалить у себя спорный контент, но ссылки на него на других серверах будут по-прежнему видны.
Эксперты предсказывают, что такая выборочная модерация может привести к большим проблемам по мере разрастания соцсети. Уже поступают жалобы на расистские и гомофобные оскорбления в Mastodon, которые невозможно удалить повсеместно.
Если решение этой проблемы не будет оперативно найдено, то миграция пользователей из "Твиттера" может замедлиться, так как люди покидают эту платформу именно из опасений, что с приходом в руководство Илона Маска в соцсети будет отменена цензура на язык ненависти.