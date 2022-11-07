Пользователи "Твиттера" бегут от Илона Маска на платформу Mastodon. Что она из себя представляет и как работает?

час назад

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Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Сообщается, что десятки тысяч пользователей Twitter за несколько дней перешли на платформу Mastodon

Изменения, которые уже происходят и еще предстоят в компании Twitter с приходом Илона Маска, привели к тому, что многие пользователи стали искать альтернативные платформы. Самым популярным выбором на данный момент стала соцсеть Mastodon.

Сейчас она насчитывает более 655 тысяч пользователей, из них более 230 тысяч присоединились в прошедшую неделю.

Mastodon существует уже шесть лет, но такой беспрецедентной активности соцсеть еще не видела. По некоторым сообщениям, техперсонал компании с трудом справляется с наплывом новых пользователей и в экстренном порядке работает над расширением технических возможностей платформы.

К примеру, разработчики британского мобильного приложения MastodonApp.UK временно приостановили регистрацию новых аккаунтов, после того как за последние 24 часа к соцсети присоединились более шести тысяч человек.

В феврале 2022 года команда Дональда Трампа тоже запустила альтернативную соцсеть под названием Truth Social. По словам ее создателей, платформа предназначена для тех, чьи мнения и политические взгляды целенаправленно вытесняются из информационного поля такими гигантами как Facebook, Twitter и YouTube.

Как работает Mastodon

Это бесплатная соцсеть с эмблемой в виде симпатичного слоника. Ее разработчик и испольнительный директор - гражданин Германии Евгений Рочко.

Основные функции Mastodon такие же как в "Твиттере": возможность писать сообщения, отвечать на них, ставить лайки и подписываться друг на друга.

Сообщения называются toots - "гудки" (по аналогии с tweets - твиты).

Автор фото, Mastodon

Присоединяясь к соцсети, пользователю необходимо выбрать подходящий ему сервер. Их множество - по географическому признаку и по интересам. К примеру: Британия (любая другая страна), Лондон (любой другой город), технологии, игры, социальная тематика и другие.

В результате все пользователи Mastodon все равно видят друг друга и могут общаться, но изначально профиль регистрируется в более узком сообществе, и посты из этого сообщества будут первыми появляться в ленте пользователя.

В отличие от подавляющего большинства существующих социальных сетей в Mastodon не предусмотрена реклама.

Сеть без центрального управления

По сути, Mastodon - это не одна платформа, а коллективная сеть, связывающая множество разных серверов. Поэтому она, в отличие от Twitter, Instagram или Facebook, не принадлежит одному человеку или компании. У каждого сервера свой владелец.

Именно это привлекает очень многих пользователей, предпочитающих децентрализованные платформы. Такой платформой нельзя управлять, руководствуясь прихотями одного человека, а также нельзя купить или продать.

Однако пользователь зависит от владельца сервера, на котором он зарегистрирован. Если владелец решит его закрыть, пользователь потеряет свою учетную запись.

По правилам соцсети, о своем намерении владелец сервера должен уведомить за три месяца, чтобы пользователи успели перерегистрироваться в другом сообществе.

По информации источников в Mastodon, в Украине действуют уже восемь локальных серверов, связанных с платформой. О фукционировании соцсети в России пока неизвестно.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в конце октября и в первые несколько дней уволил половину сотрудников по всему миру - более 3500 человек

Основатель Twitter Джек Дорси, продавший компанию Илону Маску, в настоящий момент работает над новой платформой под названием BlueSky, которая, по его словам, тоже будет децентрализованной.

Проблемы с модерацией

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Основная проблема социальной платформы без центрального управления - содержание контента.

У каждого сервера в сети Mastodon свои правила модерации, а у некоторых их нет вообще.

Некоторые серверы блокируют у себя контент других серверов, на которых, по мнению владельцев, много ботов или распространяется ненавистнический и незаконный контент.

В этом случае пользователи Mastodon, зарегистрированные на незалинкованных серверах, не смогут видеть сообщения друг друга.

Пожаловаться на посты можно владельцу сервера, который вправе удалить у себя спорный контент, но ссылки на него на других серверах будут по-прежнему видны.

Эксперты предсказывают, что такая выборочная модерация может привести к большим проблемам по мере разрастания соцсети. Уже поступают жалобы на расистские и гомофобные оскорбления в Mastodon, которые невозможно удалить повсеместно.