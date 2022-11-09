Кто такой губернатор Флориды Десантис и почему его опасается Трамп

час назад

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Автор фото, Getty Images

Республиканец Рон Десантис триумфально переизбран губернатором штата Флорида с рекордным перевесом: своего ближайшего конкурента он обошел аж на 1,5 млн голосов, или на 20 процентных пунктов.

Поговаривают, что Десантис вынашивает президентские амбиции и уже в следующем году может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз. Это явно вызывает беспокойство у другого потенциального кандидата - Дональда Трампа, уже начавшего угрожать переизбранному губернатору якобы имеющимся у него компроматом.

Рон Десантис - относительно новое лицо на американской политической сцене. В палату представителей он впервые избрался еще 10 лет назад, в возрасте 34 лет, однако на федеральном уровне он оставался практически неизвестен до своей первой победы на губернаторских выборах в 2019 году.

Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов.

Однако его электорату, похоже, такая позиция весьма импонирует: судя по результатам опросов, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десантис родился во Флориде, в городе Джексонвилль, и получил диплом историка в Йельском университете

Из Йеля - в политику

Будущий политик родился в 1978 году в Джексонвилле, штат Флорида. Получив диплом историка престижного Йельского университета (где он несколько лет возглавлял бейсбольную команду), он продолжил обучение в Гарвардской школе права.

На втором году обучения в Гарварде он был записан в правовое подразделение американской армии, а конкретно - морских пехотинцев. В этом качестве он представлял юридические интересы американского военного командования, успев поработать, в частности, с узниками Гуантанамо и элитным подразделением "морских котиков", проходящих службу в Ираке.

Уволившись из армии в 2010 году, он перешел на работу в федеральную прокуратуру, но предпочел остаться в списке резервистов. Примерно тогда же Десантис познакомился со своей будущей женой Кейси, работавшей корреспондентом местного телеканала, и вскоре сделал ей предложение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За левым плечом губернатора - его жена Кейси

Пара выглядела настолько идеальной, что журналисты сразу прочили ей большое будущее. Газета New Yorker писала, что семья Десантиса (у молодоженов быстро родилось двое детей) "выглядят так, словно сошли с обложки избирательной брошюры".

На посту федерального прокурора Десантис активно критиковал администрацию президента Барака Обамы - в частности, за то, что Белый дом, по его мнению, пытался "влезть в решение практически любого вопроса - от объема талии школьников до температуры Земли".

Когда в 2018 году он решил выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах, Десантис получил полную и безоговорочную поддержку президента Дональда Трампа.

Строптивый губернатор, или Уроки пандемии во Флориде

Через год после принятия Десантисом губернаторской присяги в мире разразилась коронавирусная пандемия. Именно на ней, по мнению большинства аналитиков, Десантис и заработал свои основные политические очки.

Уже к середине марта 2020 года, раньше многих других штатов, во Флориде был введен строжайший карантин и открыты сотни центров тестирования на вирус. А пока в Америке спорили по поводу полезности ношения масок, Десантис распорядился закупить несколько миллионов штук за бюджетные деньги, публично заявив, что они могут спасти тех, кто рискует больше всего.

Впрочем, вскоре ограничения начали понемногу снимать, а к началу учебного года, несмотря на растущее число заболевших и настойчивые рекомендации Вашингтона повременить, Десантис распорядился открыть школы.

Избирателям Флориды это явно пришлось по нраву, укрепив репутацию губернатора как независимого политика, не боящегося перечить федеральным властям.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для властей по всему миру, однако большинство избирателей Десантиса пришли к выводу, что губернатор достойно справился со своей работой - и выбрали его еще на один срок

Заодно Десантис стал чаще появляться в национальных новостях, чем он не преминул воспользоваться для ярой критики новой администрации и лично президента Джо Байдена.

Пересмотр Верховным судом права на аборт он назвал "ответом на молитвы миллионов" — впрочем, с тех пор на эту тему он особо не высказывался: судя по опросам, как раз эта его позиция у большинства избирателей Флориды симпатий не вызывает.

И тем не менее в целом, как отмечают аналитики, своим восхождением по политическому Олимпу Десантис обязан именно бесконечным боданиям с прессой по поводу своих наиболее консервативных взглядов и неоднозначных политических шагов.