Выборы в США: почему не произошло республиканской "красной волны"

Бернд Дебюссманн & Натали Шерман

Би-би-си, Нью-Йорк, Вашингтон

46 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Красную волну" на прошедших промежуточных выборах предсказывал, в частности, президент США Дональд Трамп. Но ее не произошло

На фоне выросшей до 8% инфляции и низких рейтингов одобрения Джо Байдена, республиканцы надеялись добиться больших успехов на выборах в Конгресс. Почему этого не произошло.

На протяжении нескольких недель социологические агентства и комментаторы предупреждали о "красной волне" - электоральном триумфе республиканцев и полном поражении Джо Байдена и демократов. Однако к утру среды стало ясно, что "цунами", на которое надеялись республиканцы, на выборах не случилось.

Партия добилась скромных успехов, и есть вероятность, что она получит контроль над Палатой представителей, но за контроль над Сенатом идет интенсивная борьба, а демократы добились большего, чем ожидалось. Почему?

Дело было не только в экономике

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Инфляция и экономика, хотя и были одними из самых важных для избирателей проблем, не так сильно повлияли на результаты демократов, как того боялись в самой партии.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что экономика США, хотя ее рост и замедлился, остается в сравнительно здоровом состоянии. Она по-прежнему растет, хотя растут и цены, и уровень безработицы остается сравнительно низким.

"Люди не в восторге от экономики, но их не увольняют, и это в последние предвыборные недели вывело на первый план другие вопросы, такие как право на аборт, миграция, "большая ложь" справа", - говорит вице-президент социологической службы Ipsos Крис Джексон.

При этом отношение к экономическим вопросам отражает поляризацию в стране.

Демократы в этом году делали несколько более мрачные, чем обычно, прогнозы, но их взгляд все же более позитивный, чем у республиканцев и независимых политиков. На их взгляд такие вопросы как перемена климата, расизм и право на аборт, важнее.

Сторонники Дональда Трампа высказывались именно по этим вопросам, придавая их обсуждению новый импульс, и тем самым мотивируя электорат демократов голосовать активнее.

"Я могу сказать, что в нынешнем электоральном цикле республиканцы, и особенно сторонники Трампа, не могли сменить тактику и позволить инфляции или экономике доминировать в повестке, что, возможно, принесло бы республиканцем большую выгоду", - говорит Джексон.

"Республиканцы, по сути, дали демократам платформу, добавив эти вопросы к экономическим, по которым у демократов более слабая позиция", - говорит аналитик.

Активность базового электората демократов

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Если судить по предварительным подсчетам, на прошедших выборах во многих частях страны была рекордная явка. Наблюдатели связывают это с высокой активностью базового электората демократов, в том числе молодых людей, для которых важны вопросы, связанные с репродуктивными правами.

"Среди голосовавших из "поколения Z" [поколения людей, родившихся примерно с 2005 по 2012 год - Би-би-си] была высокая явка", - говорит профессор-политолог из Университета Техаса в Сан-Антонио.

"Если бы Верховный суд не отменил в июне решение по делу "Роу против Вейда" [это решение, принятое в 1973 году, узаконило в США аборты - Би-би-си] то у демократов не было бы способа мотивировать своих сторонников, учитывая динамику общественного отношения к вопросам, связанным с преступностью, иммиграцией и инфляцией. Это в конечном итоге помогло демократам предотвратить "красную волну".

19-летний студент Джек Приббл, один из проголосовавших на выборах говорит, что боится, что отмена конституционного права на аборт может поставить под вопрос и другие права.

"Я мужчина, гей, и решение по поводу абортов подчеркивает то, насколько репрессивной становится политика в США", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демократы, в том числе Джо Байден, перед выборами много говорили о праве на аборт

Некоторые республиканцы, с другой стороны, говорят, что надежды республиканцев не оправдались именно из-за низкой явки среди их сторонников.

"Сторонники республиканцев и независимых кандидатов сидели дома", - написала в "Твиттере" республиканка Майра Флорес, потерпевшая поражение от демократа Винсенте Гонсалеса в Техасе. "Не жалуйтесь на результаты, если не попытались сделать то, что можете".

Против тренда

Как правило партия находящегося у власти президента - в данном случае это демократы - по итогам промежуточных выборов теряет позиции. По данным Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, в среднем президентская партия в период между 1934 и 2018 годами в такой ситуации теряла 28 кресел в Палате представителей и четыре в сенате.

Джастин Булхер, профессор-политолог университета "Кейс Вестерн Резерв" в штате Огайо, говорит, что результаты предыдущих выборов могли сформировать "базовое" или "стандартное" ожидание более заметного успеха республиканцев.

"Я думаю, что многие люди слишком далеко зашли в своих прогнозах", - говорит он.

"Как правило люди делают заявления, не подкрепленные данными, и у каждой стороны есть причины заниматься своего рода чирлидингом. Я думаю, что один из уроков прошедших выборов а том, что нужно быть немного более осторожными в таких прогнозах. Люди этого не поняли", - добавляет политолог.

Референдум о Трампе

Многие рассматривали нынешние выборы еще и как проверку отношения к наследию Дональда Трампа и его сохраняющемуся влиянию в республиканской партии.

Джон Тейлор, политолог из Техасского университета, полагает, что многие из числа колеблющихся избирателей могли проголосовать за демократов именно для того, чтобы ослабить влияние Трампа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кандидату-республиканцу Мехмету Озу не помогла поддержка Трампа

"Можно сказать, что эти выборы помимо прочего были и референдумом по поводу фигуры Трампа, - говорит он. Если посмотреть на кандидатов, которых он поддержал, особенно из тех, кто публично не признавал результаты [предыдущих] выборов и пытался избраться на должность губернатора, главы канцелярии губернатора, или в Сенат. Многие из них проиграли. Если кто-то и выиграл, то расширения электората республиканцев все равно не произошло", - говорит он.

Похожим образом оценивает результаты выборов Алекс Хейд - 31-летний житель Джорджии, который долго не мог определиться, но говорит, что объявление о поддержке Трампом одного из кандидатов заставило его проголосовать против поддержанного - в данном случае это был республиканский кандидат Гершель Уокер в Джорджии, где ни он, ни демократ Рафаэль Уорнок не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы с первой попытки.