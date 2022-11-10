Унижение для России или ловушка для Украины? Что пишут западные СМИ об отводе войск из Херсона

32 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия объявила об отходе из Херсона, но Украина и Запад пока осторожны в своих прогнозах

Крупнейшие издания мира анализируют заявление российского командования об отводе войск из Херсона. В комментариях преобладает осторожность. Победой России это, мягко говоря, не является, но и о полноценном возвращении Херсона под контроль Украины тоже говорить рано.

"Большая победа Киева, которая меняет военные расклады накануне зимы", - пишет Financial Times. Газета, как и многие другие западные издания, вспоминает, что еще недавно весь Херсон - единственный областной центр Украины, захваченный Россией - был увешан плакатами о том, что Россия здесь навсегда, но в реальности это "навсегда" продлилось чуть больше восьми месяцев.

Автор фото, TASS

FT приводит мнение аналитиков и источников, связанных с разведкой: когда армия Украины сможет войти в Херсон, это даст ВСУ больше возможностей для атак на российские подразделения. Но и говорить, что это неизбежно и еще больше ослабит российскую армию, преждевременно: Россия уже давно укрепляется на правом берегу Днепра, и если левый представляет собой преимущественно степь, то здесь укрепиться помогут каналы и болотистая местность.

Военный аналитик Роб Ли также обращает внимание, что полный доступ к берегу Днепра в районе Херсона даст Украине возможность атаковать железнодорожные станции, склады и другие объекты, по крайней мере в северной части аннексированного в 2014 году Крыма.

Комментаторы Би-би-си отмечает, что украинские официальные лица с крайней осторожностью оценивают слова российского командования об отводе войск. И ВСУ намерены внимательно изучить ситуацию, прежде чем подходить к городу. Тем более что местные жители, оставшиеся в городе, говорят, что все еще видят на улице российских военных, в частности, из Чечни.

Би-би-си также приводит реакцию на отвод войск из Херсона ряда западных официальных лиц. Они в целом рады тому, что оказанная Украине поддержка оружием работает.

Британский политолог и один из главных экспертов по России Марк Галеотти выступил в эфире радиостанции BBC Radio 4. Он предостерег от поспешных выводов, но, по его мнению, вывод войск из Херсона означает, что если раньше Россия думала только о том, как выиграть войну, то теперь она уже стала думать, как ее не проиграть.

"Может быть, это ловушка?" - задается вопросом журнал Economist. Но сам же и пишет о том, что источники издания скорее подтверждают вывод войск. А взрыв на Каховской ГЭС, которую, как писали СМИ, могли заминировать перед отходом российские войска, нанесет куда больше повреждений самой России, чем Украине.

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"Унизительно, но предсказуемо", - так характеризует ситуацию телеканал CNN. "На данном этапе неизвестно, как отреагируют украинцы, - говорит военный аналитик CNN Тим Листер. - Их войска на южных линиях фронта истощены, а земля перед ними, вероятно, сильно заминирована".

Листер считает, что в тактическом смысле маневр России объясним: приоритетом командующего российскими войсками Сергея Суровикина, похоже, является стабилизация оборонительных рубежей России после нескольких трудных месяцев. Но в политическом смысле отвод войск является безусловным и тяжелым поражением.