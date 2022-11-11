Лозунг "Жыве Беларусь" теперь "нацистский"; депутаты проголосовали за амнистию, но не политзаключенным. Главное в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, Getty Images

МВД внесло в перечень нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь"; белорусам больше нельзя ездить за границу на самокатах; амнистия не коснется политзаключенных, а священнослужителю дали 2,5 года за тексты с молитвами. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Лозунг "Жыве Беларусь" приравняли к нацизму

Белорусское МВД внесло в перечень нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь". Об этом сообщается в постановлении ведомства, на которое обратила внимание "Медиазона" (в России издание внесено в реестр СМИ-"иностранных агентов")

"Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер" и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве", - утверждается в постановлении МВД.

Оппозиционеры (и не только - к ним присоединилось, например, посольство США в Минске) отреагировали на это решение ведомства постами со словами "Жыве Беларусь".

Лозунг "Жыве Беларусь" стал одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко. Однако придуман он далеко не демонстрантами в 2020-м году. Его можно встретить в стихах одного из главных белорусских поэтов начала ХХ века Яна Купалы, в стихах времен Великой Отечественной войны, а также на советских плакатах.

МВД ранее предлагало запретить и другой символ белорусского протестного движения - бело-красно-белый флаг, который был государственным с 1991 по 1995 годы. Сейчас в стране за этот флаг продолжают арестовывать людей. Недавно милиция задержала шестерых жителей Минска за вывешенное на опоре линии электропередач "полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины".

Амнистия, но не для политзаключенных

Депутаты Палаты представителей Национального собрания 10 ноября приняли в двух чтениях закон об амнистии, сообщает пресс-служба парламента. Согласно законопроекту, предполагается освободить около четырех с половиной тысяч осужденных, а еще четырем тысячам - смягчить срок на один год.

Участвовавшая в разработке законопроекта депутат Марина Ленчевская заявила в эфире Белорусского радио, что в первую очередь эта амнистия будет касаться несовершеннолетних, которых посадили по статьям, связанных с оборотом наркотиков.

Под амнистию не смогут попасть белорусы, участвовавшие в протестах 2020 года, а также те, кого признали виновными по преступлениям, связанным с "экстремизмом и терроризмом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ни один из политических заключенных на амнистию расчитывать не сможет

"Постоянная комиссия по национальной безопасности Палаты представителей рассмотрела все предложения, высказанные в Овальном зале (место, где обычно заседает белорусский парламент - прим. Би-би-си), и пришла к выводу, что сегодня стоит прислушаться к мнению не применять амнистию к лицам, совершившим подобного рода преступления. На мой взгляд, это справедливо", - заявила Ленчевская. Политзаключенным депутат ранее советовала писать прошения о помиловании.

По данным правозащитного центра "Весна", на данный момент в Беларуси политзаключенными признаны почти 1400 человек . В 2021 году Александр Лукашенко утверждал в интервью Би-би-си, что в стране нет политзаключенных из-за отсутствия такой статьи в белорусском законодательстве.

Служителя церкви приговорили к домашней химии за участие в протестах

Служитель Минской церкви христиан веры евангельской "Гефсимания" Максим Стасилевич получил 2,5 года "домашней химии" (больше всего эта мера похожа на российский домашний арест) - за участие в акциях протеста.

Автор фото, Spring96.org

Стасилевича впервые задержали в июле этого года и отправили под административный арест за то, что нашли у него листы бумаги с текстами "Молитвы за Беларусь" и евангелистским гимном "Ждем тебя, наш Иисус".