Мартину Скорсезе - 80 лет. Италия и Нью-Йорк, религия и музыка - главные темы великого итальянца в американском кино

Автор фото, Arturo Holmes/Getty Images for FLC

"Беспечные ездоки и бешеные псы"

Италия

Америка и Нью-Йорк

Религия

Автор фото, MATT CAMPBELL/AFP via Getty Images

Музыка

Еще задолго до работы над фильмом, в 1980 году, Габриэль основал WOMAD, World of Music, Arts and Dance, международный музыкальный фестиваль, посвященный исследованию, развитию и пропаганде музыки народов мира. Термина "world music" еще не существовало, но энтузиаст мирового фольклора Габриэль и созданный им WOMAD стали двигателем ее распространения по всему миру.

В 1978 году вышел документальный фильм Скорсезе "Последний вальс" - снятый им в 1976 году прощальный концерт легендарной американской группы The Band, аккомпанировавшей одно время Бобу Дилану. В концерте кроме самих музыкантов The Band и Дилана принимали участие Ринго Старр, Эрик Клэптон, Нил Янг, Джони Митчелл, Вэн Моррисон, Мадди Уотерс и многие другие звезды.

Вэн Моррисон, Боб Дилан и Роберт Робертсон из группы The Band. Кадр из фильма Мартина Скорсезе "Последний вальс".

В 2005 году вышел документальный фильм Скорсезе No Direction Home. Название - строчка из легендарной песни Дилана Like a Rolling Stone и фильм исследует ранний период творчества великого сонграйтера, в том числе и вызвавший бурный протест его старых поклонников переход в 1966 году к электрическому року.

В 2008 году - еще один фильм-концерт "The Rolling Stones. Да будет свет". Оригинальное название "Shine on Light" по песне Stones из альбома Exile on Main Street, и фильм, зафиксировавший их выступление в нью-йоркском Beacon Theatre в 2006 году, считается одним из лучших киносвидетельств живой концертной энергии великой группы.