Мартину Скорсезе - 80 лет. Италия и Нью-Йорк, религия и музыка - главные темы великого итальянца в американском кино

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

12 минут назад

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Автор фото, Arturo Holmes/Getty Images for FLC Подпись к фото, Так Мартин Скорсезе выглядит незадолго до своего 80-летия. Эта фотография сделана 13 октября 2022 года на Нью-йоркском кинофестивале.

17 ноября выдающемуся американскому кинорежиссеру Мартину Скорсезе исполнилось 80 лет. Лауреат "Оскаров", "Золотых глобусов", "Золотой пальмовой ветви" в Каннах, британской BAFTA и даже музыкальных "Грэмми", Скорсезе - один из признанных грандов мирового кино. Некоторые его фильмы заслуженно входят в золотой фонд мирового кинематографа.

За 55 лет работы в кино Скорсезе создал свою уникальную киновселенную - настолько огромную, обширную и разнообразную, что рассказать о ней в одном, даже самом обстоятельном юбилейном тексте совершенно невозможно. Мы попытались выделить некоторые основные, самые определяющие темы и моменты в жизни и творчестве Скорсезе, без которых понимание его киномира было бы невозможно.

"Беспечные ездоки и бешеные псы"

В 1998 в американском издательстве Simon & Schuster вышла книга критика и культуролога Питера Бискинда "Беспечные ездоки и бешеные псы. Как поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла спасло Голливуд". Вынесенные в заголовок книги названия двух фильмов "Беспечный ездок" Питера Фонды и Денниса Хоппера (1969) и "Бешеный пес" Скорсезе (1980) очень условно обрамляют ключевой, переломный для американского кино период 1960-70-х годов.

Ворвавшееся в эти годы в американское кино новое поколение, "поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла", отринуло старую голливудскую эстетику "фабрики грез", пышных исторических блокбастеров, веселых музыкальных комедий и слезливых мелодрам.

Эти режиссеры - Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Мартин Скорсезе, воспитанные и вскормленные не только старым Голливудом, но и итальянским неореализмом, французской новой волной, "золотым веком" японского кино 50-х, ну и, конечно, взрастившей их эрой рок-н-ролла, привнесли на экран новую жизнь, не сказочную и не слащаво красивую, а жесткую, погруженную в суровую реальность городских улиц.

Автор фото, Lynn Goldsmith/Getty Images Подпись к фото, Молодой Мартин Скорсезе

Именно улица, грязная, жестокая, беспощадная нью-йоркская улица рубежа 60-х и 70-х стала визитной карточкой для вошедшего в те годы в кино молодого Скорсезе. "Злые улицы" (1973) не были его дебютом, он успел к тому времени уже снять несколько короткометражек и даже два полноценных фильма, но именно эта картина стала для него первой по-настоящему авторской работой и сразу явила миру зрелого мастера со своим ярким кинематографическим языком и невиданным до сих пор взглядом.

Жизнь полуникчемной, полууличной шантрапы, беспрерывно мечущейся в поисках денег, в безнадежном жульническом стремлении сорвать куш в карточной игре, в желании прорваться в окружающий их "большой" мир настоящих мафиози и в непрекращающихся злобных ссорах и драках между собой, показан Скорсезе с неослабевающей ни на мгновение энергией. Сыгравший Чарли Харви Кейтель уже появлялся и в ранних фильмах Скорсезе, а начинающий актер Роберт де Ниро в роли Малыша Джонни получил благодаря "Злым улицам" пропуск в большое кино и стал с тех пор настоящим талисманом для Скорсезе, его главным актером на многие годы вперед.

Автор фото, Jack Manning/New York Times Co./Getty Images Подпись к фото, Мартин Скорсезе в кафе на улице Mulberry Street в нью-йоркском районе Маленькая Италия, где происходит действие фильма "Злые улицы". 17 октября 1973 г.

"В бесчисленных, вплоть до мельчайших, деталях "Злые улицы" - источник и корень всего современного кино", - писал о фильме патриарх американской кинокритики Роджер Эберт. Без него не было бы ни Тарантино, ни ранних фильмов Спайка Ли, ни британского "На игле" Дэнни Бойла, ни еще много чего. Неслучайно режиссер Ричард Линклейтер и вовсе назвал "Злые улицы" "святым-покровителем независимого кино".

Действие фильма происходит в Маленькой Италии - бедном и насыщенном мелким жульничеством и преступностью районе нью-йоркского Нижнего Ист-Сайда. Все или почти все его герои, как и играющие их актеры, - по происхождению итальянцы.

Чарли - истый верующий католик - разрывается между моральными постулатами церкви и аморальностью мира, в котором он живет и в котором хочет преуспеть.

Автор фото, Sunset Boulevard/Getty Images Подпись к фото, Харви Кейтель в роли Чарли в фильме "Злые улицы"

Энергия и драйв фильма во многом обеспечиваются практически непрерывно - с первых до последних кадров - звучащим в нем музыкальным саундтреком. В этом саундтреке ни много ни мало 26 песен - от американского соул Смоуки Робинсона и Marvelettes до британского рока Rolling Stones и Cream и итальянских песен Ренато Каразоне и Джузеппе ди Стефано.

Эти темы: Италия и ее отражение в современном Нью-Йорке, как и сам Нью-Йорк, религия и музыка стали во многом определяющими для всего творчества Скорсезе.

Италия

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Мартин Скорсезе родился в небогатой, но артистической семье второго поколения иммигрантов из Сицилии. Еще в его раннем детстве родители переехали из окраинного нью-йоркского района Флашинг в Маленькую Италию - несколько кварталов в южном Манхэттене, где была сосредоточена итальянская жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и с пронесенными через поколения повадками и нравами сицилийской мафии.

В его прорывном фильме "Злые улицы" некоторые критики были склонны увидеть вынесенные из жизни в Маленькой Италии автобиографические элементы. Скорсезе это отрицал, но в то же время признавал: "Это была попытка перенести на экран меня самого и моих старых друзей, показать, как мы жили, что представляла собой Маленькая Италия. Это был своего рода антропологический и социологический трактат".

В поколении "беспечных ездоков и бешеных псов" Скорсезе был не единственный итальянец. Но если в фильмах Брайна де Пальмы итальянский элемент был практически незаметен, то другой американский итальянец Фрэнсис Форд Коппола сделал семейную сагу итальянской мафиозной семьи в Нью-Йорке темой своего главного шедевра - трилогии "Крестный отец".

Не менее, если не более, чем режиссеры, были значимы в американском кино того периода и актеры итальянского происхождения. Для Роберта де Ниро "Злые улицы" были таким же прорывом к признанию и славе, как и для Скорсезе, и затем на многие годы этот "итало-американский" творческий тандем стал практически нерушимым и лег в основу десятка лучших картин режиссера: "Таксист" (1976), "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977), "Бешеный бык" (1980), "Король комедии" (1983), "Славные парни" (1990), "Мыс страха" (1991) , "Казино", (1995), "Ирландец" (2019), вплоть до только что завершенного и ожидающего своей премьеры в 2023 году "Убийцы цветочной луны".

Автор фото, Columbia Pictures/Getty Images Подпись к фото, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе - сложившийся еще в 70-е годы и продолжающийся и по сей день творческий тандем

Два из этих фильмов - "Славные парни" и "Казино" сняты по романам и по сценариям еще одного итальянского американца - Николаса Пеледжи. Действие "Славных парней" переместилось из Маленькой Италии в Бруклин, но в такое же мафиозное окружение, и здесь Скорсезе рядом с де Ниро задействовал целое созвездие итало-американских актеров: Рэй Лиотта, Джо Пеши, Лоррейн Бракко, Пол Сорвино и множество других, с менее известными и громкими именами.

В итальянскую среду погружен и лучший, на мой взгляд, фильм Скорсезе с лучшей ролью де Ниро "Бешеный бык", сценарий которого постоянный соавтор режиссера сценарист Пол Шредер написал на основе мемуаров американского боксера итальянского происхождения Джейка Ламотты.

Автор фото, Silver Screen Collection/Getty Images Подпись к фото, Роберт де Ниро в роли боксера Джейка Ламотты в фильме "Бешеный бык"

И даже сменивший по мере старения де Ниро в молодых ролях фильмов Скорсезе Леонардо ди Каприо ("Банды Нью-Йорка", "Волк Уолл-Стрит", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых" и опять же таки будущий "Убийцы цветочной луны") тоже обладает по меньшей мере четвертью итальянской крови и явственно итальянской фамилией. Хотя фильмы с его участием уже далеки от итальянской тематики.

Ну и, говоря об итальянской теме в кинематографе Скорсезе, невозможно обойтись без упоминания его грандиозного четырехчасового документального фильма "Мое путешествие в Италию" (1999). Название может показаться обманчивым. Это если и травелог, то не по прелестям природы, архитектуры и кулинарии исторической родины. Путешествие это - в формировавшее Скорсезе великое прошлое итальянского кино - от первых немых лент начала века через классику неореализма (Росселлини, Де Сика, де Сантис) и до "золотого века" 60-70-х - Феллини, Антониони, Висконти.

Америка и Нью-Йорк

За четыре года до путешествия по истории итальянского кино Скорсезе предпринял еще одно документальное киностранствие - в захватывающий мир кинематографа уже не исторической, а реальной его родины - Америки. Он рос в Америке, с детства был очарован и погружен в американское кино, и, как бы его поколение "беспечных ездоков и бешеных быков" ни стремилось по молодости отринуть старое, именно американское кино во всей своей традиции - от немых лент начала века до вестернов, от музыкальной комедии до фильмов нуар 40-х годов - по-настоящему формировало его.

Снятая в 1995 году по заказу Британского киноинститута грандиозная четырехчасовая документальная "История американского кино от Мартина Скорсезе" - глубоко личный взгляд режиссера на величественное наследие Голливуда. Сотни фильмов, о которых рассказывает Скорсезе, разбиты на главы, в которых он анализирует их с точки зрения профессии режиссера. Каждая глава: "Режиссер как рассказчик", "Режиссер как иллюзионист", "Режиссер как контрабандист" и "Режиссер как иконоборец" представляет свой угол зрения, и в совокупности они раскрывают широчайшую картину американского кинематографа - так, как она видится глазами одного из самых выдающихся его мастеров.

Сюда же примыкает и тема Нью-Йорка - родного города Скорсезе. Вскрыв в "Злых улицах" и "Славных парнях" тайны итальянского мафиозного Нью-Йорка, он сильно расширил угол зрения на главный город Америки.

Тут и выворачивающая своей откровенностью история одиночества в огромном городе "Таксист" (1996); и мюзикл "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977); и черный юмор нью-йоркского шоубизнеса в "Короле комедии" (1982); и новелла "Уроки жизни" в трехчастных "Нью-йоркских историях" (1989), где картинки городской жизни представлены тремя режиссерами - наряду со Скорсезе, это еще два нью-йоркца - Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен.

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, Роберт де Ниро в фильме "Таксист"

Это и "Воскрешая мертвецов" (1999) - мрачная, трагическая безысходность жизни нью-йоркской бедноты, увиденная глазами работающего на скорой помощи парамедика.

Ну и, наконец, величественная "Банды Нью-Йорка" (2002) - эпическая картина становления города, увиденная сквозь историю противостояния в середине XIX века двух господствующих в городе банд - "коренных" протестантов и массово переселившихся сюда католиков из Ирландии.

Религия

Как любой итальянец, Скорсезе рос в набожной католической семье, и с раннего детства религия играла огромную роль в становлении и формировании его личности и мировоззрения. Он учился в католической школе, после чего поступил даже в семинарию, намереваясь посвятить свою жизнь церкви. Страсть к кино, впрочем, победила.

Жизнь, тем не менее, неизбежно вносила коррективы в незыблемость католических догм, и уже в 1972 году, после первого же своего развода, как известно, недопустимого по постулатам Ватикана, он провозгласил себя "непрактикующим католиком", оговорившись при этом: "Но я католик, и иного пути для меня нет". Уже много лет спустя, в 2016 году он подтвердил свою приверженность вере: "Мой путь был и остается неразрывно связан с католицизмом. Через многие годы размышлений о самых разных вещах, попыток поиска в самых разных направлениях, я могу сказать, что наиболее уютно и уверенно я ощущаю себя как католик. Я верю в постулаты католицизма".

Вслед за Чарли в "Злых улицах", отчаянно пытающимся совместить свою искреннюю веру с часто противостоящими ей суровыми реалиями жизни, Скорсезе и другие герои его так называемых "религиозных" фильмов проходят такой же трудный путь сомнений и компромиссов.

Тэнцзин Гьямцхо, нынешний 14-й Далай Лама, герой вышедшего в 1997 году фильма "Кундун", предстает в картине как идеальное воплощение служения вере и долгу. Патриарх американской кинокритики Роджер Эберт воспринял картину как отражение идеальных, даже идеалистических представлений Скорсезе о религии.

Автор фото, MATT CAMPBELL/AFP via Getty Images Подпись к фото, На презентации фильма "Кундун" в Нью-Йорке. Слева направо: актер и известный буддист Ричард Гир, режиссер Мартин Скорсезе, Далай Лама, сценарист фильма Мелисса Матисон.

"В "Кундуне", - пишет он, - мы не видим драмы человеческого характера, это гимн беззаветному служению, воспетый как противовес материализму ХХ века. Визуальная и музыкальная красочность поражает и не может не восхитить, но, как и мессы Баха или религиозная живопись Ренессанса, она воспринимается как бесспорный и не подлежащий сомнению объект поклонения".

"Молчание" (2016) - погруженная в XVII век история двух монахов-иезуитов, отправляющихся в Японию с миссионерской задачей обратить японцев в истинную христианскую веру, наоборот, далека от благочестивого поклонения. Парадоксы и дилеммы веры, ради и во имя которой люди подвергают себя и других нечеловеческим испытаниям и даже пыткам, - вот главная тема для неизбежно подвергающего сомнению непогрешимость религии думающего человека.

"Молчание" вслед за "Кундуном" стало третьим и завершающим фильмом неофициальной "религиозной трилогии" Скорсезе. Но главным, самым ярким и самым даже скандальным для христианского мира стало открывающее эту трилогию "Последнее искушение Христа" (1988).

В основу фильма Скорсезе и его постоянный сценарист Пол Шредер положили изданный еще в 1955 году роман греческого писателя Никоса Казандакиса "Последнее искушение".

Несмотря на то, что в большей своей части сюжетная канва и романа, и фильма повторяет евангельскую историю, Скорсезе был вынужден предпослать ему предупредительное уведомление о том, что фильм основан не на евангельских текстах, а на романе. Живой, из плоти и крови Христос в исполнении Уиллема Дефо не только постоянно сомневается в своем божественном предназначении, но и - к ужасу церковников - вожделеет и прямо на глазах у зрителя совершает греховное совокупление с Марией Магдаленой. Более того, поддавшись искушению явившегося ему в облике ангельской девочки-подростки Сатаны, он нарушает волю Бога-отца, сходит с креста и начинает жизнь обычного человека - возвращается к своему плотничьему ремеслу, обзаводится женами и детьми.

Автор фото, Sunset Boulevard/Getty Images Подпись к фото, Уиллем Дефо в роли Христа (в центре) и Харви Кейтель в роли Иуды (справа) в фильме "Последнее искушение Христа".

Как в свое время книга Казандакиса, как и вышедшая полутора десятилетием раньше киноверсия рок-оперы "Иисус Христос Суперзезда", равно как и обозванная кощунством насмешка над официальным христианством в фильме британских комиков из группы Monty Python "Жизнь Брайана", фильм Скорсезе вызвал бурю возмущения и протестов, вылившихся в том числе и в акты насилия.

В парижском кинотеатре во время показа фильма взорвалась бомба, ранившая 13 человек и практически уничтожившая здание.

В адрес Скорсезе посыпались угрозы убийства - настолько серьезные, что в течение нескольких лет режиссер появлялся на людях только в сопровождении охраны.

В Греции, Турции, Южной Африке, Мексике, Чили и Аргентине фильм был запрещен в течение многих лет.

Одна религиозная организация предложила владеющей фильмом компании Universal немалые деньги за негатив, желая сжечь его.

Как всегда в подобных случаях, скандал лишь подогрел интерес к фильму, который, впрочем и без того пользовался успехом и у зрителей, и у критики.

Музыка

Как и "Злые улицы", "Последнее искушение Христа" сопровождается практически беспрерывно звучащим музыкальным саундтреком. Но если в раннем фильме это был набор известных и популярных поп- и рок-хитов, в эту картину искушенный меломан Скорсезе пригласил для создания оригинального саундтрека Питера Габриэля.

Еще задолго до работы над фильмом, в 1980 году, Габриэль основал WOMAD, World of Music, Arts and Dance, международный музыкальный фестиваль, посвященный исследованию, развитию и пропаганде музыки народов мира. Термина "world music" еще не существовало, но энтузиаст мирового фольклора Габриэль и созданный им WOMAD стали двигателем ее распространения по всему миру.

Вместе с Габриэлем в создании музыки к "Последнему искушению Христа", отражающей различные этнические влияния Ближнего Востока, Азии и Африки, принимали участие самые разные, либо к тому времени уже известные, либо прославленные именно благодаря этой работе музыканты: пакистанский суфийский вокалист Нусрат Фатех Али Хан, индийский скрипач Лакшминараяна Шанкар, сенегалийские вокалисты Бааба Маал и Йуссу Н'Дур, французский перкуссионист, выходец из Кот-д'Ивуар, Ману Катче, армянский исполнитель на дудуке Андраник Аскарян и многие-многие другие.

Выпущенный на основе музыки к фильму альбом Габриэля Passion получил в 1990 году Грэмми.

Скорсезе, однако, и сам реализовывал свои, неизбежные для "поколения рок-н-ролла", музыкальные интересы в кино.

Его профессиональное приобщение к рок-музыке началось еще в 1969 году, когда он, начинающий кинематографист, работал над монтажом для грандиозного трехчасового фильма "Вудсток", задокументировавшего легендарный одноименный рок-фестиваль.

Автор фото, Warner Bros/Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, Режиссер фильма "Вудсток" Майкл Уодлей (с голым торсом), на заднем плане Мартин Скорсезе (в очках), перед монтажным столом - в будущем постоянный монтажер Скорсезе Тельма Шунмейкер на Вудстокском фестивале 16 августа 1969 г.

В 1978 году вышел документальный фильм Скорсезе "Последний вальс" - снятый им в 1976 году прощальный концерт легендарной американской группы The Band, аккомпанировавшей одно время Бобу Дилану. В концерте кроме самих музыкантов The Band и Дилана принимали участие Ринго Старр, Эрик Клэптон, Нил Янг, Джони Митчелл, Вэн Моррисон, Мадди Уотерс и многие другие звезды.

Автор фото, United Artists/Getty Images Подпись к фото, Вэн Моррисон, Боб Дилан и Роберт Робертсон из группы The Band. Кадр из фильма Мартина Скорсезе "Последний вальс".

В 1987 году он снял превратившийся в 18-минутный фильм видеоклип к песне Майкла Джексона Bad.

В 2005 году вышел документальный фильм Скорсезе No Direction Home. Название - строчка из легендарной песни Дилана Like a Rolling Stone и фильм исследует ранний период творчества великого сонграйтера, в том числе и вызвавший бурный протест его старых поклонников переход в 1966 году к электрическому року.

В 2008 году - еще один фильм-концерт "The Rolling Stones. Да будет свет". Оригинальное название "Shine on Light" по песне Stones из альбома Exile on Main Street, и фильм, зафиксировавший их выступление в нью-йоркском Beacon Theatre в 2006 году, считается одним из лучших киносвидетельств живой концертной энергии великой группы.

В 2011 году вышел фильм Скорсезе "Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире" - подробное, сделанное при участии вдовы музыканта Оливии, его сына Дани с привлечением обширнейшего документального материала и интервью с Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Ринго Старром, Джорджем Мартином, Эриком Клэптоном, Рави Шанкаром, Терри Гильямом и еще многими другими друзьями и соратниками Харрисона исследование жизни бывшего битла - от детства в Ливерпуле до увлечения индийской музыкой и философией.

И, наконец, в 2019 году вновь возвращение к Дилану - псевдодокументальный фильм "Rolling Thunder Revue: История Боба Дилана от Мартина Скорсезе". Фильм основан на легендарном концертном туре Дилана 1975 года Rolling Thunder Revue и наряду с архивными документальными кадрами включает в себя интервью с вымышленными персонажами, которых играют Аллен Гинзберг, Пэтти Смит, Шэрон Стоун, Джоан Баэз и масса других более или менее известных личностей.

Непоспевающие "Оскары"

К 2007 году, когда в послужном списке Скорсезе числился уже не один десяток фильмов, в том числе такие общепризнанные шедевры как "Таксист", "Славные парни", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа", "Банды Нью-Йорка", на его счету было уже семь оскаровских номинаций на лучшую режиссуру и лучший фильм. Семь номинаций и ни одной золотой статуэтки.

В кинопрессе, в киносообществе и даже в рядах присуждающей "Оскары" Американской академии кинематографических искусств и наук все более явственно слышалось недовольное роптание.

Понимая, что ситуация становится очевидно неловкой, в 2007 году академики все же присудили Скорсезе "Оскар" за фильм "Отступники" - увы, далеко не самую яркую и самую сильную работу режиссера, римейк гонконгского фильма "Двойная рокировка".

Автор фото, ROBYN BECK/Getty Images Подпись к фото, Мартин Скорсезе с "Оскаром" за фильм "Отступники"

С тех пор у Скорсезе было еще шесть номинаций и вновь ни одной награды.