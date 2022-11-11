Как американцы захватили яхту "Амадея" российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Амадея"

Когда 24 февраля на Украину обрушился шквал ракет и снарядов, в разных уголках мира началось движение совсем иного рода: десятки роскошных яхт, обладателями которых, тайными или явными, являются связанные с Кремлем олигархи, поспешили покинуть вдруг ставшие негостеприимными воды, где их активам грозил арест, и отправились, причем многие - с выключенными транспондерами, искать тихие гавани.

Но даже среди этих плавучих символов богатства, вдруг оказавшихся вне закона во многих странах, выделялась одна мега-яхта - "Амадея". Это судно стоимостью в 325 млн долларов и длиною с футбольное поле оборудовано вертолетной площадкой, имеет 10-метровый бассейн, тренажерный зал, спа-салон, кинозал и винный погреб. На яхте не просто с комфортом, а в роскоши могут разместиться 16 гостей, к услугам которых - 36 членов команды.

Яхта, которая издалека своими обводами и девственной белизной напоминает вершину айсберга, большую часть времени провела в круизах по Средиземноморью, часто гостила в Монако и Марселе, а на карандаш к американским прокурорам попала из-за своего предполагаемого хозяина - Сулеймана Керимова.

Керимов, один из богатейших людей России, сенатор и олигарх, состояние семьи которого Forbes оценивает в 12,4 млрд долларов, попал под американские санкции еще в 2018 году. Вскоре вслед за США Великобритания и Евросоюз обвинили Керимова в том, что он поддержал политику Кремля, направленную на подрыв суверенитета, стабильности и безопасности Украины.

А уже 1 марта, через неделю после начала российского вторжения, президент Байден заявил по поводу влиятельных российских политиков и олигархов из санкционного списка: "Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам в поиске и конфискации их яхт, роскошных апартаментов и частных самолетов".

Автор фото, Bruno Federico/BBC Подпись к фото, По словам прокурора Эндрю Адамса, "Амадея" была легитимной целью

Тогда же была создана команда под кодовым названием KleptoCapture, которую возглавил американский прокурор Эндрю Адамс.

Задачей команды, в которую вошли агенты ФБР и других американских спецслужб, имеющих опыт борьбы с организованной преступностью, была, как намекает название операции, охота на клептократов: обнаружить крупные цели, выявить признаки нарушения закона и, как говорит сам Адамс, по возможности быстро и решительно реквизировать эти активы.

"Амадея" явно подходила на роль очень крупной цели, но через две недели после начала войны в Украине Адамс с тревогой отметил, что цель начинает ускользать, пытаясь покинуть воды, где американцы могли бы ее перехватить.

"Ситуация стала критической, когда яхта выключила транспондер", - говорит он,- то есть по сути попыталась исчезнуть с радаров".

12 марта "Амадея", находившаяся в водах Антигуа, покинула Карибский бассейн и через пять дней прошла через Панамский канал, ненадолго задержавшись в Мексике, чтобы потом, 25 марта, выйти с Тихий океан.

Автор фото, FBI Подпись к фото, При обыске на яхте команда Адамса нашла необходимые для ареста финансовые документы

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Две недели спустя изрядно потрепанная яхта - океанский переход дался ей нелегко - прибыла на Фиджи, откуда через двое суток намеревалась уйти в сторону Филиппин, однако американцы подозревали, что на самом деле ее конечным пунктом был Владивосток.

Адамс тем временем срочно искал доказательства, необходимые для конфискации яхты - подтверждения, что яхтой владеет Керимов, находящийся под санкциями, и что она была куплена и обслуживалась на американские доллары.

Обычно такая информация тщательно скрывается, и докопаться до истины очень сложно. Но, по его словам, в этом сильно помог возникший на фоне военной агрессии России поток новой информации, когда "исторически непрозрачные страны" вдруг охотно пошли на сотрудничество.

"Отчасти мы смогли добыть нужную информацию из-за огромной волны поддержки Украины", - говорит прокурор.

В частности, им удалось обнаружить документы, которые, как утверждают американцы, свидетельствуют о том, что Керимов владел этой яхтой с августа 2021 года, то есть через три года после того, как он попал под американские санкции. При обыске яхты на Фиджи обнаружились также платежные ведомости об обслуживании яхты за доллары, и вооруженная этими документами команда Адамса запросила ордер на арест яхты.

Однако через неделю после того, как яхта прибыла на Фиджи, объявился местный адвокат и от имени компании-формального владельца яхты подал в Верховный суд Фиджи апелляцию, утверждая, что яхта никак не связана с криминалом и вообще принадлежит другому олигарху - бывшему первому вице-президенту и заместителю председателя правления "Роснефти" Эдуарду Худайнатову.

Автор фото, FBI

Худайнатов, правда, тоже находится под санкциями, но европейскими, а не американскими. Он же является формальным владельцем другой супер-яхты стоимостью в 700 млн долларов, которую связывают с Путиным, которую заморозили итальянские власти.

Но американцы настаивали, что Худайнатов - подставное лицо, функция которого - скрыть настоящих владельцев (ни сам он, ни его представители эту историю никак не комментировали), а по мнению прокурора Адамса, совершенно неправдоподобно, чтобы промышленник средней руки мог владеть несколькими яхтами стоимостью в полмиллиарда.

Пока шло разбирательство, команда Адамса попыталась оценить стоимость находящихся на яхте ценностей и их подлинность. Среди прочих ценностей там было было ювелирное изделие, похожее на яйцо Фаберже, но окончательная экспертиза еще предстоит.

Яхта провела почти два месяца в порту Фиджи прежде, чем Верховный суд Фиджи постановил, что американцы могут экспроприировать ее, и под вспышки фотокамер шеф фиджийской полиции в обществе сотрудников американского посольства наблюдал, как с флагштока судна убрали флаг Каймановых островов, заменив его на звездно-полосатый флаг США.

Прежде чем отплыть в США, Адамс решил заменить экипаж. "Нам нужна была команда, которой мы могли бы доверить яхту", - говорит он.

Автор фото, Getty Images

Через три недели "Амедея" благополучно прибыла в Сан-Диего. Команда Адамса сделала свое дело, и у них был хороший повод для гордости, однако, по словам самого прокурора, это далеко не конец истории, а скорее ее начало.

Теперь ему предстоит убедить уже американский суд в том, что настоящим владельцем яхты является Сулейман Керимов (сам он категорически отрицает это), и что ее покупка было осуществлена в нарушение санкций.