Стремительный рост потерь: что известно о погибших в Украине россиянах к ноябрю

Ольга Ившина

Би-би-си

14 минут назад

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На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 8700 российских военных, погибших на войне в Украине. За последние две недели отмечается резкий рост потерь среди мобилизованных россиян. Много погибших и в подразделениях “добровольцев” - большинство из них отправлялось на фронт, получив лишь несколько дней подготовки.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 11 ноября нам удалось подтвердить информацию более чем о 8712 погибших солдатах и офицерах.

По меньшей мере 163 из них - это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 78 300 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

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Смерти мобилизованных

За последнюю неделю было много сообщений о больших потерях среди мобилизованных, брошенных на фронт. Но мы учитываем только те, в которых сообщаются фамилии погибших.

Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян. Из них нам удалось установить имена 163 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус - поэтому иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

Только за последнюю неделю достоверно известно о гибели на фронте еще 72 мобилизованных россиян.

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS

Причин для роста числа потерь может быть несколько. Во-первых, это плохая координация мобилизованных. С появлением у ВСУ высокоточной артиллерии западного образца российское командование вынуждено выносить штабы и другие пункты оперативного управления глубоко в тыл. А это сильно сказывается на качестве управления войсками, когда ситуация на поле боя постоянно меняется.

Во-вторых, часть мобилизованных сразу же, безо всякой подготовки и должного снаряжения отправили на фронт, чтобы заткнуть дыры на передовой. Более подробно о причинах высоких потерь среди мобилизованных рассказывается здесь

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Кладбища в регионах

Впервые с начала войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (365 погибших). Дагестан опустился на второе место (338 погибших), за ним следует Бурятия (332 человека).

Для сравнения: известно лишь о 29 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Официальные лица все реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся настенные таблички в школах, мемориалы в парках и воинских частях, а также надгробия на кладбищах.

Автор фото, viseparchia.ru

За прошедший месяц Би-би-си удалось узнать о новых захоронениях военных, появившихся на кладбищах Калининградской области, в Подмосковье и в Татарстане. Всего с начала войны нам удалось изучить захоронения на более чем 65 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока.

Практически на каждом из них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

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Только по подтвержденным данным, более 2400 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Спецназ ГРУ и другие элитные отряды российской армии и Росгвардии несут чувствительные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а отряды Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

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Данные по офицерам

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Из 8712 установленных российских военных, погибших в Украине, 1278 человек, то есть 16%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 44 полковника.

Судя по данным за восемь месяцев, наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Они гибнут в несколько раз чаще, чем их подчиненные.

Еще до начала вторжения в Украину российская армия испытывала нехватку опытных контрактников и недоукомплектованность многих военных частей. По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава.

В итоге в ходе войны лейтенанты и капитаны вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных. При этом многие младшие офицеры еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

В публичном пространстве появляются признаки серьезного недовольства рядовых и младших офицеров своими командирами. Так, например, в опубликованном в сети письме морских пехотинцев 155-й бригады говорится, что в ходе "непонятного наступления" на село Павловка в Донецкой области за четыре дня из строя выбыло 300 человек (включая убитых, раненых и пропавших без вести). По мнению военных, этот штурм был нужен лишь для того, чтобы их старшие командиры выслужились перед генштабом и получили ордена.

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Данные по родам войск и ЧВК

К девятому месяцу войны наибольшее число потерь - 18% - приходится на пехоту.

За последние месяцы существенно выросло число потерь среди тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами. В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны.

Но, по данным ряда правозащитников, по крайней мере в Чечне, некоторых заставляют записываться в отряды "добровольцев", угрожая серьезными проблемами для близких в случае отказа.

Одна из причин высоких потерь среди добровольцев - недостаточная подготовка. Перед отправкой на фронт наспех сведенные отряды часто проходят лишь 3-10 дней подготовки.

Доля погибших десантников постепенно снижается, поскольку сейчас основная нагрузка ложится на подразделения мотострелков (большая часть мобилизованных и добровольцев вливается как раз в пехотные части) и отряды ЧВК, в числе которых воюют и заключенные.

К 11 ноября нам удалось узнать имена 47 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. По оценке фонда 'Русь сидящая' (признан в России иноагентом), число завербованных на войну заключенных превысило 20 000 человек.

Автор фото, Bataysk press office

Что известно о потерях “ДНР” и “ЛНР”?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На 11 ноября власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 3746 военнослужащих, в самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают, но из открытых источников следует, что счет погибших может превышать 1000 человек.

Помимо этого, в группах сторонников ДНР и ЛНР в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4000 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

По оценке США, если считать убитых и раненных, потери России в Украине превысили 100 тысяч человек. Это цифра сопоставима с нашей оценкой безвозвратных потерь России

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в 77 тыс. человек. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, “Медиазона” и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.