Россия сдала Херсон. Как войска покидают оккупированные территории?

42 минуты назад

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Автор фото, STANISLAV KOZLIUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Минобороны России в пятницу заявило о завершении отвода войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. В Москве утверждают, что эвакуировали всех военных - 30 тысяч человек - и технику, не понеся при этом потерь. Би-би-си рассказывает, почему отсутствие потерь при таком отступлении было маловероятным - и с каким сложностями связаны подобные операции.

В пятницу российское минобороны сообщило, что переброска войск из Херсона на левый берег Днепра была завершена к пяти утра 11 ноября. Таким образом, российская армия оставила единственный областной центр Украины, который удалось захватить после 24 февраля.

Москва утверждает, что на левый берег Днепра выведено больше 30 тысяч военнослужащих. В сообщении российского минобороны говорилось также, что при отводе войск "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено".

Власти Украины не делали официальных заявлений на этот счет, но в украинских СМИ появлялись видео с российской техникой, якобы брошенной на херсонском направлении. Одновременно появились фото и видеосвидетельства того, что были обрушены несколько пролетов Антоновского моста, ведущего на левый берег Днепра.

Достоверно установить факт полного отхода российских войск из Херсона пока невозможно - его ставит под сомнение главное управление разведки минобороны Украины. Заявив о том, что в Херсон заходят части ВСУ, там обратились к российским военным с призывом сдаваться в плен.

Слухи о готовящейся сдаче Херсона обсуждались в телеграм-каналах российских сторонников войны уже несколько недель, но официально российские власти объявили об этом 9 ноября.

Тогда по российскому телевидению показали видео отчета командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина перед министром обороны Сергеем Шойгу. Генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра и сказал, что держать группировку войск на правом берегу - бесперспективно. Шойгу согласился.

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Осенью Россия аннексировала Херсонскую область, как и Донецкую, Луганскую и Запорожскую, то есть российские войска ушли с территории, которую Москва формально считает своей.

Отвечая в пятницу на вопрос Би-би-си об этой коллизии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему считают Херсон частью России и не видят в отступлении ничего унизительного.

Что значит уход России с правого берега Днепра с военной точки зрения?

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов - об отступлении армии России из Херсона:

"Отступление - один из самых сложных маневров в военном деле. Такая операция требует хорошей организации и подготовки войск, она должна быть заранее спланирована. В противном случае отступление может легко превратиться в хаотичное бегство с потерей живой силы и техники - худшее, что только может ожидать любую армию.

Задача отступления - по возможности организованный переход войсковой группировки на новые рубежи обороны. Цели могут быть самые разные - вывод войск из-под удара, оптимизация линии фронта, наконец, отступление может быть обманным маневром для того, чтобы заманить противника в ловушку.

В Украине после официального объявления о начале отступления многие сочли, что отвод российских войск за Днепр вполне может быть такой уловкой. Но сейчас уже видны признаки того, что это все-таки отход, который российская армия пыталась совершить в максимально организованной форме.

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Украина уже давно заявляла о своем намерении освободить город, и российская группировка, испытывавшая проблемы со снабжением, рисковала оказаться под ударом.

Главная проблема при отступлении - преследование отступающих войск противником. Ситуация, в которой оказалась российская армия в Херсоне, также опасна тем, что ВСУ преследует отступающих, нанося удары.

"Сложности отвода крупной группировки через Днепр в том, что ВСУ могут не позволить гладкую эвакуацию. Артиллерийские и ракетные удары по немногочисленным мостам, по паромным переправам, по подручным плавсредствам, по пунктам сбора, по скученным колоннам, высадка и проникновение диверсионно-разведывательных групп для проведения налетов и создания дезорганизации и паники и так далее. Как говорится, было бы желание", - рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Поэтому отходящие войска используют различные приемы, главная цель которых - задержать противника и не дать ему возможность нанести урон отступающим. Например, можно навязать арьергардные бои, устраивая засады и минируя местность. При отступлении военная наука предписывает устанавливать столько мин, сколько возможно.

Кроме того, при отступлении по возможности надо тщательно скрывать пути отхода - военные колонны на марше крайне уязвимы для ударов артиллерии и авиации. Сложность тут возникает в том, что скрытность противоречит скорости: ты либо прячешься, либо убегаешь.

Быстро и скрытно отвести войска проще всего ночью. Наступающие войска могут учитывать это и наносить удары по заранее разведанным и пристрелянным целям - перекресткам, подходам к реке и так далее.

Сложность нынешней ситуации заключалась в том, что оккупационным войскам пришлось перебрасывать весьма значительные силы всего по нескольким переправам.

Обычно переправа (если только это не большой мост) - "бутылочное горлышко" операции по отступлению.

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Большие мосты через Днепр были сильно повреждены украинскими ракетами, по Антоновскому мосту не могла двигаться тяжелая техника.

На любой переправе теряется скорость потока, потому что ее пропускная способность ниже, чем у дороги, ведущей к ней. Это сильно снижает темп отступления.

Одним словом, переправить не только военных, но и военную технику через Днепр было сложно. Такие задачи требуют высокой организации дорожного движения возле переправ.

Сложность в том, что, с одной стороны, на дорогах не должно возникать скоплений техники, которые могли бы стать целями для украинских ракет и артиллерии, а с другой - поток не должен надолго прекращаться, потому что количество техники, которую нужно перебросить через реку, было велико.

Во время весеннего наступления на Киев российская военная полиция очевидно не очень хорошо справлялась с задачей организации движения по фронтовым дорогам - на спутниковых снимках была хорошо видна военная колонна, растянувшаяся на 60 км, на долгое время застрявшая на пути к Киеву.

Спустя почти девять месяцев после начала войны перед тыловыми службами стояла еще более сложная задача - не просто организация движения в прифронтовой полосе под обстрелами, но и с пересечением большой реки.

Американский Институт изучения войны (ISW) утром в пятницу признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было в Харьковской области.

"Битва за Херсон не окончена, но российские войска вошли в ее новую фазу и отдают приоритет отступлению своих войск через реку с сохранением боеспособности и задержке украинских войск, но не пытаются остановить украинское наступление полностью", - говорится в обзоре ISW.

Отвод российских войск из Херсона был подготовлен заранее и по сравнению с харьковским отступлением в начале сентября был организован "очень дисциплинированно и грамотно с военной точки зрения", заявил. полковник Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной рады Украины Роман Костенко (цитата по изданию Republic, объявленному в России СМИ-"иноагентом").

"Это подготовленное отступление, и это значит, что оно будет более организованным, чем тогда под Харьковом, но нехватка переправ сделает его сложным, - говорил ранее Би-би-си старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США Роб Ли. - Я думаю, что украинцы нанесут урон российским силам во время их отступления".

"Это большая политическая победа Украины, но степень военной победы будет определять цена, которую заплатят россияне за отступление", - оценивал ситуацию эксперт.

О том, насколько разрушительными могут быть удары по переправе, и к каким это может привести последствиям, можно судить по тому, как в начале мая украинская армия обстреливала переправу через намного более узкую реку Северский Донец.