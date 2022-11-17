Перехват инициативы. Китайский лидер вернулся из ковидного затворничества в очную дипломатию

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трехчасовая встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена стала главным событием саммита "двадцатки". А кроме нее, Си провел на Бали еще шесть встреч

Возвращение Си Цзиньпина из ковидного затворничества в очную дипломатию на высшем уровне заметили, наверное, даже те, кто не любит "серьезные" новости - благодаря видео, на котором председатель Си на саммите "двадцатки" отчитывает канадского премьера Джастина Трюдо. Но для международных обозревателей этот курьез не заслоняет общей картины: Си возвращается и намерен починить то, что забарахлило за время пандемии.

Министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что на снятом на саммите G20 на Бали и разлетевшемся по сети видео Си Цзиньпин вовсе не отчитывает Джастина Трюдо, как это описали многие издания, а ведет с ним нормальную, уважительную беседу.

"На упомянутом вами видео - действительно, короткая беседа, которую два лидера имели во время саммита G20. Это совершенно нормально. Я не думаю, что его следует истолковывать как то, что председатель Си критикует или обвиняет кого-либо," - сказала журналистам пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

На видео слышно, как переводчик Си Цзиньпина произносит: "...все, о чем мы говорили, утекло в газеты, это неправильно". Затем сам Си на китайском говорит: "Если мы будем искренни, мы сможем хорошо общаться в духе взаимного уважения, иначе же результаты будут труднопредсказуемы".

Как поясняет канадская пресса, Си, очевидно, был недоволен сообщениями газет о том, что Джастин Трюдо на их первой за три года встрече, кроме прочего, высказал претензии по поводу предполагаемых шпионажа и попыток китайцев повлиять на результаты выборов в Канаде.

Мао Нин в четверг заверила, что слова Си о непредсказуемости результатов не были угрозой, и что Китай надеется, что Канада будет стремиться улучшить отношения с ним.

Выход в свет с глобальными целями

Международные обозреватели и дипломаты говорят, что небольшой инцидент с Трюдо - это лишь деталь, которая не отражает общей картины, а общая картина такова: за те три года, что китайское руководство, закрывшись от ковида, физически отсутствовало в международной дипломатии, отношения Китая с США и некоторыми азиатскими соседями изрядно испортились, и теперь Си, "выйдя в свет", взялся энергично если не исправлять, то хотя бы стабилизировать положение.

Главным событием на полях саммита "двадцатки" стала трехчасовая беседа Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, на которой они, в частности, договорились, что в следующем году Китай посетит госсекретарь Энтони Блинкен.

Автор фото, Canada PM's Office Подпись к фото, Видео беседы Трюдо и Си не было случайностью или "утечкой" - оператор снимал открыто, и никто ему не пытался помешать

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Кроме Байдена и Трюдо, Си встретился на Бали с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом (первая китайско-австралийская встреча на высшем уровне за шесть лет), а также лидерами Южной Кореи, Франции, Италии, Нидерландов и Аргентины. Планировалась и встреча с британским премьером Риши Сунаком, но была отменена по техническим причинам.

И уже в пятницу дипломатический натиск Си Цзиньпина продолжится: на начинающемся в Бангкоке саммите АТЭС он планирует встретиться с японским премьером Фумио Кисидой и главой правительства Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

"Эти встречи, возможно, еще не позволят добиться прогресса в решении сложных экономических и военно-политических проблем, но на них можно предотвратить ухудшение дипломатических отношений", - рассуждает работающий в Южной Корее политолог-международник Лейф-Эрик Изли.

"Для Китая эти встречи - возможность перехватить инициативу в борьбе за влияние с Соединенными Штатами, чей напор в тихоокеанском регионе в виде поддержки Тайваня и создания союза AUKUS с Австралией и Британией все больше тревожит Пекин", - пишет агентство Рейтер.

Агентство отмечает, что Китай беспокоят и попытки США отрезать его от передовых технологий в области полупроводников - очевидно, именно поэтому он встречался с голландским премьером Марком Рютте: в Нидерландах базируется один из главных производителей чипов в мире, ASML.

Научный сотрудник японского Национального института оборонных исследований Масафуми Иида уверен, что Китай будет пытаться хоть в какой-то степени перетянуть партнеров США на свою сторону.

"Это было видно по тому, как Си провел саммиты с премьер-министрами Австралии и Южной Кореи. Он надеется наладить с ними отношения", - сказал Иида агентству Рейтер.