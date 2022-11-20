Президентские выборы в Казахстане: Токаев против пяти малоизвестных кандидатов

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Алматы

30 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

В воскресенье жители Казахстана голосуют на внеочередных президентских выборах. Решение об их проведении принял нынешний президент страны - 69-летний Касым-Жомарт Токаев, который, по словам аналитиков, таким образом пытается легитимизировать свою власть. Токаев - основной кандидат, и даже его противники прочат ему победу.

Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени, первые предварительные результаты, как ожидается, могут появиться уже к полуночи.

За пост главы государства борются шесть кандидатов, впервые среди них две женщины. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Конкуренты Токаева малоизвестны среди электората и зарегистрировались буквально за два месяца до выборов.

"Это безымянные кандидаты, у которых не было реальной возможности подготовиться к выборам или проявить себя. Даже те, кто критичен к Токаеву, пойдут за него голосовать, потому что знают, кто он есть", - рассказывает 19-летняя активистка Мира Унагурова.

Это первые выборы в жизни Миры. Когда Токаев стал президентом в 2019 году, ей было всего 15 лет. Тогда из-за митингов против нечестных выборов она впервые заинтересовалась политикой и с тех пор часто участвует в демонстрациях и мирных маршах. После того как она отдаст свой голос, она и завтра выйдет на демонстрацию с требованием честных выборов. Мира верит, что своей граждански активной позицией она может построить светлое будущее для себя в Казахстане, хотя вряд ли ее действия изменят ситуацию сейчас.

"Скорее всего Токаев победит на этих выборах, но все мы, кто проголосует за других кандидатов или против него, покажем, что мы - есть", - говорит Мира.

Интригой выборов остается, кто займет второе место и, возможно, получит должность в правительстве. Впрочем, как отмечают социологи, многим кандидатам сложно будет даже преодолеть пятипроцентный порог. Именно столько нужно, чтобы вернуть внесенный обязательный избирательный залог в 3 млн тенге (6 240 евро по текущему курсу).

Критики считают, что высокая сумма залога, сложности при регистрации и другие критерии дискриминируют претендентов и не позволяют зарегистрироваться реальным политическим противникам Токаева.

"Как и на предыдущих, на этих президентских выборах не наблюдается политического плюрализма, ни одна из оппозиционных партий, а следственно, и их кандидаты не были допущены к регистрации", - отмечает Мира Ритман, старший исследователь "Хьюман Райтс Вотч" по Центральной Азии.

По закону баллотироваться в президенты Казахстана может только человек, который соответствует определенным требованиям: владеет казахским языком, имеет пятилетний опыт работы на государственной службе и проживает в Казахстане последние 15 лет.

Этому определению лучше всего соответствуют чиновники, но никак не оппозиционеры.

Один из лидеров казахстанской оппозиции - бывший банкир Мухтар Аблязов - живет за рубежом и объявлен Казахстаном в розыск. Еще один известный оппонент Токаева - лидер общественно-политического движения "Демократический Казахстан" Жанболат Мамай - на момент регистрации кандидатов находился в тюрьме по обвинениям в оскорблении представителя власти и распространении заведомо ложной информации.

Передача власти и "кровавый январь"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году, до этого у страны был только один лидер - Нурсултан Назарбаев, который правил 28 лет.

Получивший почетный статус Елбасы (Глава нации) Назарбаев поддержал Токаева на досрочных выборах президента в 2019 году и практически передал ему власть. Поэтому Токаева многие считали лишь ставленником Назарбаева - и его лояльным сторонником.

Перед выборами 2019 года, в результате которых Токаев получил 70% голосов, по стране прошли акции протеста с лозунгами "Токаев - не мой президент, а Нурсултан - не моя столица". Речь шла о переименовании ряда улиц и столицы Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева.

До 2020 года за Назарбаевым оставалась должность главы Совета безопасности Казахстана и лидерство в правящей партии "Нур Отан" (недавно она была переименована в "Аманат").

Но влияние Назарбаева начало резко падать после кровавых акций протеста, вспыхнувших по всей стране в январе 2022 года.

Демонстрации начались из-за повышения цен на топливо, но переросли в массовые выступления. В крупнейшем городе, Алматы, вспыхнули беспорядки, были захвачены и разгромлены здание городской администрации и президентская резиденция.

Тогда Токаев пригласил в страну вооруженные силы стран ОДКБ, после чего силовые органы жестоко подавили беспорядки.

Поначалу реакция властей и лично Токаева на протесты менялась от равнодушия до признания ответственности за проблемы и уступок демонстрантам в Жанаозене (город на западе Казахстана).

Но затем Токаев заявил о "20 тысячах иностранных террористов", которые якобы были зачинщиками беспорядков. Доказательств тому представлено не было.

К сентябрю было известно о 225 погибших во время январских протестов, более 5 тысяч раненых и тысячах задержанных. Среди убитых были сотрудники полиции, военные - и множество гражданских, в том числе детей и женщин, случайно оказавшихся на месте событий.

"Международное сообщество уже год призывает правительство Токаева к проведению независимого расследования случившегося, с участием независимых международных экспертов, но безрезультатно. Никто не понес ответственности за многочисленные случаи пыток, незаконных задержаний и смертей", - говорит Мира Ритман.

"Обычный пенсионер"

Январские события вынудили Назарбаева отказаться от оставшихся у него должностей и заявить публично, что теперь "он обычный пенсионер". Столица страны вновь стала называться Астаной, а родственники бывшего президента потеряли должности в различных ведомствах и государственных компаниях.

Токаев также демонстративно уволил и арестовал часть назарбаевских кадров в спецслужбах, обвинив их в причастности к беспорядкам.

Оценивая "кровавый январь", эксперты часто говорят, что в этот момент отношения между Токаевым и Назарбаевым ухудшились - и называют подавление протестов "личным Жанаозеном" нового президента. В 2011 году в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана прошли массовые протесты нефтяников, которые были жестоко подавлены - по официальным данным, погибли 16 человек и более ста получили ранения. Участники тех событий настаивают, что погибших было не менее 70, а раненых - больше 500.

В январских протестах 2022 года участвовало много молодежи - тех, кто родился и вырос при Назарбаеве. Его уход стал для них символом перемен. И несмотря на то, что протесты были подавлены, они считают, что Токаев уже не сможет стать "новым Назарбаевым".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Влияние Назарбаева в Казахстане в последнее время резко снизилось

"Когда ушел Назарбаев, это стало началом надежды на перемены. За почти 30 лет ему удалось вселить сначала любовь, а затем и страх всему народу. Токаев такой властью и популярностью не обладает. Он пытается сейчас запугать электорат, но ему это пока не удается", - говорит Суинбике Сулейманова, художница и активистка.

30-летняя Суинбике на этих выборах зарегистрировалась в штаб независимых наблюдателей, наряду с 2 тысячами других добровольцев. Среди них пенсионеры, активисты, студенты и общественные деятели, которые хотят следить за нарушениями во время выборов. Руководитель этой организации Арайлым Назарова говорит, что воочию убедилась в 2019 году, что в Казахстане были нечестные выборы.

"Я была в штабе наблюдателей кандидата от оппозиции Косанова, но в последний день Косанов слил выборы и признал победу Токаева, а протоколы шестисот наблюдателей оказались никому не нужны. Тогда мы решили объединиться в общественное объединение и таким образом выражать свой протест и добиваться честных выборов", - делится Назарова.

Новый Казахстан Токаева

Назарова считает самым важным отследить реальный процент явки, так как именно то, насколько активно казахстанцы участвуют в выборах, продемонстрирует доверие народа к власти. Всего правом голоса обладают около 12 миллионов казахстанцев.

Аналитики считают, что Токаев объявил досрочные выборы, чтобы утвердить свою победу до появления реальных противников или роста протестов в стране.

"Думаю, говорить о реальной острой борьбе за должность президента можно будет через семь лет, сейчас мы имеем то политическое поле, которое мы заслуживаем. Электорат еще не готов к реальным изменениям", - считает руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований Айдар Амребаев.

По его словам, как президент, так и его администрация основательно подготовились к выборам и исключили любой элемент неожиданности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки

"Они вынесли урок из опыта 2019 года, когда может появиться случайный кандидат, такой как Косанов, и стать "темной лошадкой". На этот раз такие сильные кандидаты не были допущены к выборам", - говорит Амребаев.

Решение о досрочных выборах Токаева последовало за всенародным референдумом в сентябре этого года, которые многие аналитики назвали "репетицией президентских выборов". На референдуме были утверждены поправки к конституции. Теперь основной закон Казахстана предполагает, что президент может занимать должность только в течение одного семилетнего срока. В случае победы Токаева он будет президентом до 2029 года.

В течение этого времени Токаев обещает провести масштабные политические и экономические реформы, повысить зарплаты и пенсии, гуманизировать систему правосудия. Конкретный план действий он пока не представил.