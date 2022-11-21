"Пациент скорее мертв". Как война и кризис гарантировали провал климатическому саммиту ООН COP27

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, От изменения климата страдают и бедные, и самые богатые. Пожары, жара и засуха в Калифорнии с каждым годом все масштабнее

Нападение России на Украину и наступающий мировой кризис отвлекли мир от борьбы с климатической катастрофой. Две сотни стран на ежегодном саммите ООН так и не решились взять на себя повышенные обязательства сократить выбросы, чтобы не допустить нагревания атмосферы выше 1,5°C к доиндустриальному уровню.

Еще до саммита COP27 было ясно, что он обречен на провал. По двум причинам.

Во-первых, в мире бушует энергетический кризис. К нему привели агрессия России против Украины и газовая война Кремля против Евросоюза. Цены на энергоносители взлетели, Европа вновь топит углем, а производители нефти и газа получили надежду немного отсрочить будущее без нефти и газа, к которому мир шел семимильными шагами перед угрозой климатической катастрофы.

Теперь помимо далекой перспективы сгореть в геенне огненной у населения другая проблема - как не замерзнуть грядущей и следующей зимой. Вложения в традиционную энергетику и добычу полезных ископаемых снова в моде, пусть и вынужденно. В таких условиях брать повышенные обязательства сократить выбросы проблематично, и практически никто не сделал этого за год, прошедший с прошлогоднего саммита COP26 в Глазго.

Во-вторых, слет проходил в Египте, а следующий состоится в ОАЭ. Обе страны на годы вперед связывают свое будущее с добычей и продажей нефти и газа. Не случайно впервые в этом году на собрание пригласили нефтегазовых производителей. В отличие от Египта и ООН, они не пожалели денег, канапе и шампанского, чтобы представить контраргументы будущему без ископаемого топлива.

Испорченный праздник

Двухнедельный саммит должен был завершиться в минувшую пятницу, но договориться ни о чем не получалось. Переговоры затянулись до субботы, но и ее не хватило. Итоговое решение было согласовано только около четырех утра в воскресенье. Оно не понравилось никому, кроме организаторов мероприятия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Итоговое заседание наутро после ночных переговоров

Полного провала удалось избежать, но и прогресса достичь не вышло. Единственный условный прорыв - согласие богатых стран больше не блокировать идею выплаты компенсаций развивающимся странам за то, что они тратятся на борьбу с глобальным потеплением, раз уж оно вызвано индустриальной революцией, благодаря которой и разбогатели нынешние развитые экономики.

Бедные страны боролись за это 30 лет, и многие бросились праздновать. Однако рано: компенсационный фонд не создан, образована лишь рабочая группа, которой поручено доработать идею и представить предложения к следующему саммиту СOP28 в Дубае через год.

Эйфория по случаю окончания ночных спасительных бдений обошла стороной вице-президента Еврокомиссии Франца Тиммерманса.

"Я извиняюсь, если я кому-то тут порчу праздник, но кто-то должен это сказать", - обратился к собранию утомленный и расстроенный Тиммерманс.

"Мы могли бы достичь большего, если бы договорились активнее сокращать выбросы, - сказал он и напомнил о 1,5°C. - Если не ускориться, нынешняя траектория выводит нас на 2,4°C. Это недопустимо. Мы обязательно должны ускориться".

В полтора градуса давно никто не верит. Изначально в Парижском соглашении, подписанном на саммите СOP21 в 2015 году, была заложена цель не допустить нагревания на 2°C, но попытаться ограничиться 1,5°C от доиндустриального уровня.

Нынешними темпами к концу столетия будет +3°C, предупреждают ученые. Подобное потепление чревато катастрофическими последствиями: природными катаклизмами новой силы, массовой миграцией и бедностью.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Засуха в Африке угрожает населению голодом, а Европе обещает новую волну беженцев

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У еврокомиссара Тиммерманса есть полное право портить праздник и читать лекции другим. Евросоюз входит в тройку крупнейших экономик мира наряду с США и Китаем - крупнейшими загрязнителями атмосферы на планете. При этом ЕС - бесспорный лидер борьбы с климатическим кризисом, поскольку он единственный из всех крупных экономик не ограничился заявлениями и обещаниями достичь целей Парижского соглашения, а перешел от слов к делу и закрепил их законом, обязательным для исполнения.

Расстройство Тиммерманса разделили многие западные делегаты. А также генсек ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил участникам саммита, что обещание богатых стран задуматься о том, кто, когда и сколько заплатит бедным за промышленную революцию, никак не предотвращает вызванную ею природную катастрофу. Сведение счетов - хорошо, но цель подобных собраний в другом.

"Климатический кризис - беда библейского масштаба, - говорится в заявлении Гутерриша по итогам СOP27. - Планета по-прежнему в реанимации. Мы обязаны немедленно и резко сократить выбросы, а с этой точки зрения саммит прошел впустую".

"Фонд компесанций нужен, но он не спасет нас, когда климатический кризис смоет с карты островное государство или превратит африканскую страну в пустыню".

Победа нефтяного лобби

На прошлогоднем саммите в Глазго двум сотням стран едва удалось договориться о том, чтобы "постепенно отказаться" от сжигания угля. Первоначально предложенная формулировка "полностью отказаться" не прошла.

На этот раз Индия попыталась расширить это обязательство до постепенного отказа от всех ископаемых видов топлива. Не одобрили. Не только "полностью отказаться", но даже "постепенно".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Это уже 27-й климатический саммит ООН. А призрак надвигающейся катастрофы всё здесь

Франция - вторая после Германии экономика Европы - поделилась "разочарованием" в связи с "отсутствием решимости и прогресса" на саммите, а британский политик Алок Шарма, ответственный за организацию прошлогоднего климатического саммита в Глазго, сказал, что итоговый документ египетской встречи оставляет желать лучшего.

"Ученые говорят нам, что с 2025 года выбросы нельзя увеличивать. Ничего про это в тексте нет. Четкие обязательства отказаться от угля - в тексте про это ни слова. А в последний момент еще и выхолостили пункт про энергетику", - сказал он.

"Друзья, я говорил в Глазго, что у 1,5°C пульс едва нащупывается. К сожалению, сегодня пациент скорее мертв, чем жив".

Глава немецкого МИД из "партии зеленых" Анналена Бербок обвинила в саботаже борьбы с потеплением тех, кто зарабатывает на полезных ископаемых.

"Более чем разочаровывает тот факт, что альянс нефтедобывающих стран и крупных загрязнителей атмосферы заблокировал давно назревшие решения о сокращении выбросов и отказе от ископаемого топлива", - прокомментировала она итоги СOP27.

Речь идет о коалиции противников резких телодвижений в деле отказа от нефти и газа, среди которых Саудовская Аравия, Китай, Ирак, Иран и Россия.

На нынешнем саммите их голос усилили нефтяные лоббисты - в Шарм-эль-Шейх их съехалось больше, чем делегатов от какой бы то ни было страны.

Их основной посыл: от ископаемого топлива отказываться рано, и нынешний энергетический кризис показал, как опасно сворачивать инвестиции в добычу нефти и газа. У энергоносителей прошлого есть будущее, особенно у газа, и надо с этим смириться - не запрещать, а поддерживать и инвестировать, говорили они.

Генсек ООН Гутерриш, известный громкими призывами к чистому будущему, попытался противопоставить им авторитет объединенных наций.

"Чем больше ископаемого топлива, тем больше проблем", - сказал он.

Есть и хорошие новости

Несмотря на рост напряженности в мире и разногласия по другим вопросам между Китаем и США, Евросоюзом и Бразилией, Россией и Вануату, им удалось не разругаться и не отбросить амбициозную цель удержать потепление в рамках уже явно недостижимых полутора градусов.

Автор фото, EPA

Климатический посол США Джон Керри так активно общался со всеми, что в предпоследний день слег с ковидом. Но дело было сделано: его переговоры в Египте и первая встреча руководителей Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии в те же дни показали всему миру, что две крупнейшие экономики и главные источники выбросов на планете серьезно относятся к проблеме изменения климата.

Другие итоги саммита скромнее.

Страны договорились немного смягчить ограничения на субсидирование добычи полезных ископаемых на фоне энергетического кризиса и ужесточили призывы к Всемирному банку и другим международным кредиторам думать только о климате, когда они принимают решения о том, кому и на что давать в кредит миллиарды долларов.

Вот примерно все, что смогли решить в Египте. Следующий саммит пройдет в Дубае, и надежд на прорыв еще меньше. И не только потому, что мир переживает сразу несколько кризисов.

Сколько стоит спасти планету

Чистое будущее без климатической катастрофы стоит дорого. Население планеты и достаток растут, энергии нужно все больше. Вопрос в приоритетах - в какую энергетику вкладываться и в какой пропорции.

В этом году общие инвестиции в энергетику в мире вырастут на 8% и достигнут 2,4 трлн долларов, подсчитало Международное энергетическое агентство (IEA). Из них 60% или 1,4 трлн придется на чистую энергетику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Как ни в чем не бывало = смерть". Протестующие в дни СОР27 пытались напомнить, что сжигание нефти прежними темпами ведет к повышению уровня океана

Рост на 8% обманчив - половину дополнительных вложений съест инфляция - в мире все дорожает, включая услуги, оборудование и кредиты. Например, солнечные панели и ветряки с 2020 года подорожали примерно на 10-20%.

К тому же из-за войны значительную часть общего прироста инвестиций обеспечили вложения не в чистую, а в традиционную ископаемую энергетику. В угольную - на 10% в прошлом и еще на 10% в текущем году. А крупнейшие в мире добытчики нефти и газа США и Саудовская Аравия планируют нарастить вложения на 30%.

Россия тоже было собиралась, но из-за санкций вынуждена умерить траты.

Но даже если бы все эти 2,4 трлн вложили в солнечную и ветряную энергию, зарядки для электромобилей и батареи, этого не хватило бы для достижения цели нейтрализовать выбросы к 2050 году.

Для этого придется нарастить ежегодные инвестиции до 4 трлн к 2030 году, предупредили ученые и экономисты на СOP27.

Вложения окупятся не только чистым и прохладным воздухом, но и вполне конкретными суммами на счетах, обещает генсек ООН Гутерриш. По его словам, к 2030 году экономический эффект от "зеленой" перестройки мировой экономики достигнет 26 трлн долларов.

Где взять деньги, когда кризис и всем плохо? Не всем, вежливо намекает IEA.

Доходы нефтедобытчиков в текущем году удвоятся, подсчитало агентство, созданное странами-потребителями с целью прогнозировать спрос и предложение и избежать нефтяного кризиса, подобного пережитому в 1970-х.