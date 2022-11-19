Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно

Олег Черныш, Павел Аксенов

Би-би-си

36 минут назад

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Автор фото, ZALA Aero Подпись к фото, "Ланцет" это результат инициативы компании ZALA Aero, которая занимается беспилотниками с середины 2000-х годов

В последние недели Россия начала активно применять против украинских войск ударные беспилотники. Российские СМИ и блогеры восторженно пишут о массовом применении дрона-камикадзе "Ланцет". Они уже называют его фактором, который кардинально изменит ситуацию на фронте.

"Ланцет" (в медицине так называется вид скальпеля - острый инструмент для разрезания нарывов) как и его более известный собрат "Куб" - это барражирующие боеприпасы, то есть дроны, способные длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать, стремительно пикируя на нее.

Такое название беспилотник получил за свою "хирургическую точность".

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации ("Ланцет-3") составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия - 40-50 км. Сам БПЛА весит около 12 кг, из которых боевая часть (осколочно-фугасная) - до 5 кг. Такой аппарат может быть в воздухе около часа.

Видеоролики с удачными применениями "Ланцетов" на поле боя в Украине начали появляться в телеграмм-каналах российских военных блогеров и журналистов в конце октября-начале ноября.

Автор фото, Александр Сладков Подпись к фото, Украинский танк под ударом "Ланцета". Стоп-кадр видео

Кроме того, министерство обороны России в своих отчетах тоже делает акценты на "удачном применении" этого аппарата и называет его самым эффективным российским БПЛА.

В командовании украинских воздушных сил также признают, что недавно такие дроны начали широко применяться на украинском фронте.

Новое чудо-оружие?

Понятно, что больше всего одобрительных эпитетов российский дрон получает прежде всего от военных обозревателей и экспертов из РФ.

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Так, эксперт, бывший сотрудник российского генштаба Михаил Ходаренок прямо заявляет, что "Ланцет" значительно превосходит свой американский аналог - барражирующий боеприпас Switchblade-600.

В частности, за счет необычного размещения крыльев (у российского дрона Х-образное оперение) он вроде бы имеет преимущества при маневрировании и пикировании.

Российский эксперт обращает внимание, что дрон-камикадзе часто используется в паре с российским разведывательным БПЛА "Орлан". Он определяет цель, а "Ланцет" ее поражает.

Обычно таким образом российские войска пытаются вывести из строя украинские зенитно-ракетные системы (ЗРК).

Эксперт считает, что таким образом РФ сможет в ближайшем будущем преодолеть украинскую ПВО.

"Конечно, некоторое количество ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ" у ВСУ ещё сохраняется, и это доставляет определенные неудобства летчикам. Но увеличение доли БЛА "Ланцет" и "Куб" у линии боестолкновения рано или поздно сделает их работу невозможной, а там и основная авиация подключится", - пишет в своем телеграмм-канале Ходаренок, в прошлом - старший офицер главного штаба войск ПВО.

Эксперт уверен, что самое эффективное использование Россией ударных дронов - сейчас самая большая проблема для Киева.

Этот свой тезис он подтверждает информацией о предоставлении Германией партии антидроновых систем 16 ноября для украинской армии.

"Если открыть список, то мы можем убедиться в том, что больше всего "болит" у ВСУ. 10 датчиков и глушилок для защиты от БПЛА запросили. Это значит, что "Герани" и "Ланцеты" доставляют Киеву реальную головную боль", - пишет Ходаренок.

Ежедневно видео применения "Ланцетов" выкладывает и российский военкор ВГТРК Александр Сладков. Он является одним из ведущих российских пропагандистов и, в частности, занимался допросами украинских военнопленных.

На своем телеграмм-канале, где более 1 млн подписчиков, с начала ноября он регулярно выкладывает видео с российскими ударными беспилотниками.

Сладков указывает, что в последнее время появилось значительно больше контента, связанного с применением "Ланцетов".

Военкор отмечает, что эти дроны уничтожают технику ВСУ, например гаубицы М777, "пачками" и "одна за другой". "Для "Ланцета" авторитетов нет", - радуется он.

Российский телеграмм-канал "Рыбарь" даже подсчитал, что за месяц (с 13 октября по 12 ноября) "Ланцеты" якобы уничтожили и повредили 11 украинских гаубиц, семь танков, семь самоходных артиллерийских установок, шесть бронемашин, четыре ЗРК и пять РЛС, три пусковые установки системы С-300 и один бронекатер.

Что касается противодействий этим дронам, то в России самоуверенно заявляют, что это почти нереально. "Благодаря противолазерной защите перехватить или уничтожить БПЛА практически невозможно", - пишет телеграмм-канал "Вестник ПВО и ВКС".

Однако у вооруженных сил Украины другое мнение. Первый экземпляр такого БПЛА украинские силы сбили в середине июля в Запорожье и выложили соответствующие фотографии. Еще один российский дрон-камикадзе был сбит через неделю в Николаевской области при попытке атаковать радиолокационную станцию.

В октябре воздушные силы ВСУ сообщили, что смогли сбить два "Ланцета" с помощью истребителя.

Действительно ли они так эффективны?

"Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества", - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.

Автор фото, Александр Сладков Подпись к фото, "Ланцет" во время удара по гаубице М777 ВСУ 17 ноября. Стоп-кадр видео

Проблема, по его мнению, в значительном дефиците БПЛА, особенно ударных, в украинской армии. А это в свою очередь связано с тем, что в Украине, в отличие от России и Ирана, так и не был запущен процесс массового производства дронов.

Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением "ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику".

"Мы потеряли инициативу в беспилотниках. Противник уже начал массово применять дроны-камикадзе типа "Куб" и "Ланцет", а мы все делаем с опозданием", - объясняет он Би-би-си.

По его словам, украинская армия с начала войны действительно была насыщена "бытовыми" дронами, которые переделали под военные задачи. Но промышленное производство специализированных ударных БПЛА в Украине пытаются запустить только сейчас.

Помощи от западных партнеров в этом деле тоже немного. Израиль, производящий подобные БПЛА, принципиально не поставляет Киеву летальное оружие, а у США нет необходимого количества, чтобы предоставить большую партию ВСУ.

"Обычно он используется не для поражения техники, а для подавления огневых точек противника, уничтожения личного состава или небронированной техники, например, грузовиков", - говорит Касьянов.

Схожие параметры имеет и "Ланцет". Его боевая часть 3-5 кг, а дальность полета - примерно 40 км.

Это сильно отличается от параметров иранского "Шахед-136" (он же "Герань-2"), который РФ массово применяет в атаках на Украину. Его боевая часть в 10 раз больше, чем у "Ланцета", а дальность полета составляет почти полторы тысячи километров.

Однако Юрий Касьянов отмечает, что эти БПЛА не стоит сравнивать, потому что они выполняют кардинально отличные задачи. Если иранский дрон используется для поражения крупных инфраструктурных объектов в глубине территории, то "Ланцет" - беспилотник поля боя, работающий по отдельным РЛС или ЗРК непосредственно у линии фронта.

Что касается эффективности российских дронов-камикадзе, то эксперт обращает внимание на небольшой размер боевой части и малую дальность их работы. К примеру, "Куб" работает на дальности 10-20 км и несет боеприпас до 3 кг.

"Это совершенно разные классы. Это все равно что сравнивать крылатую ракету и пилотируемый истребитель. Это совершенно разное оружие и совершенно разные методы ведения войны".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Шахед" в небе над Украиной

Что касается влияния российских дронов-камикадзе на ход войны в Украине, то собеседник Би-би-си довольно осторожен в оценках.

"Я считаю, что применение БПЛА типа "Ланцет" на поле боя безусловно дает определенные преимущества противнику, - говорит он. - Но в то же время я не могу сказать, что применение такого рода оружия может как-то кардинально отразиться на течении и характере войны. Нет, это не повлияет на результат войны".

Касьянов отмечает, что есть разные методы противодействия таким БПЛА, например, уничтожение его на земле, вместе с оператором и станцией наведения.

Откуда в России "Ланцеты"?

То, что в России вообще появился беспилотный барражирующий боеприпас - это результат инициативы компании ZALA Aero, которая занимается беспилотниками с середины 2000-х годов.

Однако барражирующими боеприпасами они занялись только в 2010-х. Как рассказал Би-би-си эксперт, пожелавший остаться неназванным, такие дроны не интересовали министерство обороны России, а коммерческие компании, понимая, что военные этим не заинтересуются, не интересовались такими разработками.

ZALA Aero, которая сейчас входит в состав группы компаний "Калашников", начала разрабатывать барражирующие боеприпасы, рассчитывая на экспортные поставки. "Ланцет" - не первый их продукт, к нему был выпущен дрон "Куб", который сейчас также использует российская армия.

"Куб" в 2019 году был представлен на выставке в Абу-Даби. Премьера "Ланцета" состоялась летом 2019 года на выставке "Армия" в Подмосковье, причем на стенде "Калашникова" тогда это был главный экспонат.

Подпись к фото, Дрон "Ланцет" на стенде "Калашникова"

Тем не менее, как отметил российский эксперт, российская армия заинтересовалась дронами-камикадзе только после того, как их опробовали в Сирии.

Судя по публикациям в российской прессе, хотя испытания и продемонстрировали эффективность БПЛА, это не привело к запуску их в производство - они показались достаточно дорогим оружием, для которого в Сирии не всегда находились столь важные цели, которые нельзя было поразить другими средствами, например, артиллерией.

Иностранная начинка

Загадкой остается начинка русских дронов. Скепсис экспертов о возможности РФ собственноручно производить все комплектующие для них имеет свои основания.

В основном потому, что еще недавно сами российские производители говорили об отсутствии у них такой возможности.

Поэтому Юрий Касьянов считает, что "Ланцеты" на 80% состоят из китайских комплектующих, но финальная сборка и настройка проходят на российских заводах.

Но он допускает, что микросхемы для них также вполне вероятно производятся в РФ. "Они могут их делать вечно, по крайней мере, пока Китай будет продавать им комплектующие".

В то же время, говорит он, Россия уже начала сама осваивать процесс производства электромоторов и аккумуляторов для БПЛА, ранее закупаемых у китайских поставщиков.

Не так давно, в апреле 2021 года в интервью интернет-изданию Gazeta.Ru глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал, что разработку и строительство небольших партий беспилотников в России наладить можно, но с запуском их в широкое производство будут проблемы, связанные прежде всего с иностранными комплектующими. По его словам, в "Ланцете" они есть с высокой вероятностью.

"При серийном производстве и насыщении войск в требуемом количестве этого типа БЛА мы столкнемся с серьезными вызовами. Может быть, стоит подумать и о закупке за рубежом каких-либо позиций и технологий", - сказал Пухов.

Слабое место всех российских беспилотников - отсутствие в массовом производстве небольшого надежного двигателя внутреннего сгорания. Хотя в "Ланцете" используется электродвигатель, но и его происхождение на самом деле неизвестно.

В октябре в интервью "РИА Новости" глава НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сказал, что "сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном - Китая и стран Евросоюза)", и что его компания занялась разработкой таких моторов.

Судить о том, сколько "Ланцетов" может построить Россия, сложно - эта информация засекречена. По идее, некоторые элементы этого барражирующего боеприпаса производитель может получать из-за границы.

Серийное производство беспилотников в России началось недавно. К примеру, завод компании "Кронштадт" по производству крупных беспилотников "Орион" был построен только в прошлом году, пишет военный блог BMPD, связанный с Центром анализа стратегий и технологий.

Беспилотник "Куб" год назад только прошел государственные испытания, пишет "Вестник ПВО и ВКС".

Представленные в 2019 году "Ланцеты", судя по комментариям в российской печати и блогосфере, начали появляться в войсках на фронте только в конце лета-начале осени. Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов говорит, что российские предприятия готовы его поставлять в необходимых количествах, если будет заказ.