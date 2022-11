30-й Лондонский джаз-фестиваль: открытия, очарования и разочарования

час назад

Открытия

Речь идет об альбоме выдающегося джазового музыканта и композитора Чарли Мингуса Black Saint and the Sinner Lady. Альбом, сочетающий в себе элементы джаза, классической музыки, африканских ритмов и испанской мелодики, давно и справедливо считается не только главным шедевром в наследии Мингуса-композитора, но и одним из высших достижений джаза.

Ну и, наконец, настоящие открытия. Еще на рубеже 70-80-х годов, в начале своего приобщения к современному джазу я был очарован и музыкой, и эстетикой, и радикальной идеологией сложившейся в Чикаго еще в 1960-е годы так называемой AACM - Association for the Advancement of Creative Musicians (Ассоциация развития творческих музыкантов).

Очарования

Разочарования

Он представил полную энергии, страсти и драйва музыку, в которой наряду с академической формой проявилось и явственное джазовое чувство и, пусть и скрытый не столько в ритме, сколько во фразировке и звукоизвлечении, свинг. Тот самый свинг, без которого, согласно классической формуле великого Дюка Эллингтона it don't mean a thing if it ain't got that swing ("ничего это не значит, если в нем нет свинга").