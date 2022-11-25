Холодная война. Как будут проходить боевые действия в Украине зимой и чего ждать весной?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

30 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Зимы в Украине бывают многоснежными и холодными

Характер войны в Украине сильно изменился с наступлением осенней распутицы. Однако впереди зима, которая изменит его еще сильнее. Теперь от обеих армий потребуются другие навыки ведения боевых действий и выживания. Смогут ли ВСУ или российская армия наступать, или противники будут накапливать силы для активных действий весной?

Министр обороны Британии Бен Уоллес призывает украинские войска сохранять темп и продолжать наступление в течение зимних месяцев.

"Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой, - сказал Уоллес в интервью Daily Beast. - У них есть 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества".

Уоллес отметил неподготовленность российских вооруженных сил к ведению боевых действий на одном из примеров. "Недавно российское подразделение было развернуто без еды и носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, отправляющегося на поле боя", - сказал он.

Зимой воевать тяжелее, чем летом, и трудности испытывают как российская армия, так и ВСУ. Обе стороны уже сейчас занимаются решением новых проблем, связанных с низкими температурами, нелетной погодой, выпадением снега и прочими особенностями зимнего периода.

Характер боевых действий зимой также будет обусловлен и другим факторами - мобилизацией, которую начала осенью Россия, а также высвобождением войск из-под Херсона, где линия фронта теперь пролегла по естественной преграде - широкой реке Днепр.

Затишье на фронте может быть связано с осенней распутицей и тем, что стороны не закончили перегруппировку после высвобождения сил из-под Херсона. Но что будет дальше, когда резервы окажутся на местах, а земля промерзнет? И главное, чего ждать весной?

Украинская зима

Хотя на большей части Украины преобладает умеренный климат, зимой там бывают сильные морозы и снег, особенно на востоке и северо-востоке страны. Мы изучили статистику трех регионов, которые фигурировали в военных сводках в последние недели, - Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По данным украинского метеорологического сервиса "Метеопост", в трех этих регионах средние температуры декабря, января и февраля находятся ниже нуля.

Подпись к фото, Средняя температура зимой в трех регионах, где активно шли боевые действия в последнее время

При этом средняя минимальная температура, то есть то, насколько холодно там бывает в самые морозные дни или по ночам, довольно низкая.

Подпись к фото, Этот показатель демонстрирует, насколько низко может опускаться температура

Высота снежного покрова в разных районах на линии фронта от года к году сильно разнится. В некоторые зимы снега может вообще не быть.

Как рассказал Би-би-си бывший волонтер, сейчас военный ВСУ, морской пехотинец Александр Карпюк, с географической и климатической точек зрения единого театра боевых действий в Украине нет.

"Есть юг, это бильярдный стол. Там просто нет холмов. От Николаева и до Херсона идет ровное поле. Нигде не спрячешься, посадки редки. Луганская область - Соледар и где идут бои, там наоборот, холмы, овраги, реки, балки. Есть Донецкая агломерация, там вообще - поле, степь, села разрушенные. Театры боевых действий разные, и температурно они зимой разные. Если Мариуполь или Херсон - море и влажно. Если Донецк - то он очень ветреный, бешеный ветер зимой гуляет", - рассказал он.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Осенью сильно мешает распутица, зимой почва подмерзнет, но ее может укрыть толстый слой снега

Согласно долгосрочным прогнозам, зима 2022-23 годов будет теплее обычной. В конце сентября Гидрометцентр Украины опубликовал осторожный прогноз, согласно которому средняя температура с декабря по февраль будет выше на 1-2 градуса, чем за период с 1991 по 2020 годы, вероятность продолжительного похолодания в Украине минимальна, но могут быть заморозки от одного до пяти дней.

В начале ноября сайт Severe weather Europe опубликовал прогноз, основанный на расчетах Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), согласно которому снежный покров в Европе этой зимой будет меньше обычного, но во многих районах, включая юг Херсонщины, он будет соответствовать норме, а в Донецкой и Харьковской областях будет лишь незначительно тоньше.

По данным сервиса "Метеопост", в Запорожье в среднем в течение зимы снегопад шел 34 дня, в Харькове - 48 дней, в Херсоне - 23 дня.

Хотя в целом снежной зиму на востоке Украины не назовешь, но чем севернее, тем снега будет больше, и в районе Сватово вполне можно ждать снегопадов и даже сугробов.

"Генерал мороз"

Неудачи зимних военных кампаний часто объясняют тем, что одна армия была более устойчивой к морозам, чем другая.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Танк одного из отрядов сепаратистов (судя по флагу ЛНР, нарисованному на башне) под Енакиево в 2015 году. По замерзшему грунту тяжелой бронетехнике передвигаться намного проще

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Например, итог похода Наполеона в 1812 году в Россию, или битвы за Москву в 1941 году многие историки списывают на то, что одна сторона воевала в привычных зимних условиях, а другая столкнулась с ними впервые. Однако у этого тезиса есть слабое место - "генерал мороз" никогда не воюет на чьей-то стороне, он одинаково опасен для всех.

Считается, что Красная армия или российская императорская якобы были более привычны к войне в сильные морозы, и поэтому традиционно побеждали зимой. Но когда в 1939 году СССР вторгся в Финляндию, выяснилось, что он тоже может проигрывать от непогоды и климата. Советские неудачи первого этапа Зимней войны многие объясняют тем, что советским солдатам пришлось сражаться с финнами, для которых этот климат был якобы более привычным.

На самом деле вопрос тут не столько в том, насколько привычными были морозы для тех или иных армий. Вопрос был скорее в материальном обеспечении и подготовке. Иначе история повторилась бы в других местах в другое время.

Хотя советская армия с трудом воевала в Финляндии, но зимой 1941 года смогла провести контрнаступление под Москвой. Германские войска после этого отступления и сталинградской зимы 1942-43 года смогли организовать зимнее наступление в Арденнах в декабре 1944 года.

Корпус инженеров армии США в 1993 году выпустил книгу, в которой подробно описывались особенности ведения боевых действий сухопутных сил в зимнее время. Ее автор - Джордж Свинцов, уроженец России, был интернирован во время Второй мировой войны в Германию, а потом переехал в США.

Один из тезисов наставления - соответствующая тактическая подготовка и правильное использование зимней экипировки важнее привычки жить в определенных климатических условиях, будь то тропический лес, пустыня или зимняя степь.

"Нет ничего более катастрофического, чем плохо обученные люди на поле боя зимой. Если кратко, то подготовка солдат к зимней войне должна включать использование и уход за одеждой и снаряжением, использование снега для укрытия и защиты, а также развитие умения выживать и перемещаться по заснеженной местности", - написал Свинцов.

Навыки выживания

Главное отличие войны зимой в том, что от солдат на передовой требуется не только обладать определенными тактическими навыками, но и умением выживать в условиях низких температур.

То же самое относится и к оружию, одежде, аппаратуре, технике и вообще ко всему, что имеет значение на войне. Они тоже должны соответствовать сезону. Мороз, снег и ветер могут убить так же, как пуля или осколок.

Порой важными становятся совершенно неожиданные вещи. Например, вода. Опасность обезвоживания на холоде может быть большей, чем в жару, потому что человек меньше чувствует жажду, а организм теряет влагу даже сильнее.

При этом снег не может полноценно заменить воду, и это тоже приходится учитывать в снабжении - доставлять воду на передовую зимой может быть важнее, чем летом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще одна проблема зимней войны - короткий световой день. Это обстоятельство осложняет, например, патрулирование и дозор. Этот снимок сделн в Новолуганске Бахмутского района в феврале 2018 года

По словам Александра Карпюка, в ВСУ хватает опытных ветеранов, которые провели на фронте не одну зиму.

"Но нет и не было специальной программы подготовки к зиме. Есть просто понимание, как воевать в какой период. ВСУ уже не первую зиму отвоевали в степях. Да, предыдущие годы на Донбассе было немного легче, но этот опыт есть. Есть те же люди, которые 3-4 года сидели без света под Мариуполем, в Широкино и Павлополе. Эти люди прекрасно понимают, как копать окопы зимой, как ползать так, чтобы не оставлять след на снегу. Как ходить по посадкам. У нас многие пережили зимы на передовой с буржуйками и генераторами. Они в армии, мы уже умеем воевать зимой", - рассказал он.

Теплые вещи

Зимой военная форма становится гораздо более важной частью снабжения, чем летом. Причем дело не только в ее качестве, понятно, что зимой одежда должна быть теплой, иначе человек просто замерзнет. Важно еще и количество.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Прошлогодняя зима в Донецкой области была вполне снежной

Низкие температуры могут стать причиной смерти, например в случае ранения. Если летом раненый может после перевязки остаться на поле боя и дождаться темноты, то зимой несколько часов без движения на земле могут стать фатальными.

Зимой фронтовой быт обрастает новыми предметами - химическими грелками, электрическими и обычными печками, генераторами, специальной смазкой для оружия, цепями на колеса и многим другим. Все это необходимо доставлять.

Из-за непогоды зимой солдатам нужно поставлять больше одежды, одеял, спальников и палаток - расход таких вещей в полевых условиях высок, а военные зависят от них сильнее, чем летом.

Одежда в окопах изнашивается, рвется, что-то может потеряться. Но если летом, например, отсутствие сухих носков не так сильно скажется на боеспособности и здоровье, то зимой мокрые ноги могут привести к сильному обморожению. Это может происходить уже поздней осенью. Из-за того, что зимняя погода может быть очень разной, готовиться тоже лучше и к сырости, и к морозу.

"Нельзя сказать, что морозы в пять или 10 градусов являются критическими. Есть же ряд других факторов - ветер, влажность. Многие бойцы считают самой неприятной температурой - около нуля. Потому что снег растекается и стекает в окопы. Все превращается в грязь. Нельзя нормально ходить по посадкам, и влага всюду проникает. Поэтому все зависит от того, где стоит подразделение, тает ли снег и так далее. Из-за погоды часто позиция становится небоеспособной. Зимой может быть и сугробы и минус десять, и ноль и все течет. Температура бывает зимой здесь очень разной", - рассказал украинский морпех Александр Карпюк.

Военный, который воевал в составе вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР в 2014-15 годах (он попросил об анонимности из соображений безопасности), рассказал Би-би-си, что, по его информации, зимняя экипировка в подразделениях ДНР находится на приемлемом уровне.

"Зимой сложность в том, чтоб не намокнуть. То есть нужны качественные ВВЗ [ветроводозащитный костюм - Би-би-си], желательно мембрана. При хорошей экипировке и обмундировании зимой пофиг на снег и мороз. К примеру, если сравнить ботинки наши современные зимние и, к примеру, КСК немецкие образца 2010 года, то у немцев стоимость сейчас 15-20 [тысяч рублей], у наших 8-9, а разницы в носке я не заметил. По форме тоже сейчас в РФ и мембрана используется, и вставки демпфирующие, и кордура", - рассказал он.

Мобилизованные, которыми российская армия старается заполнить нехватку личного состава на передовой, судя по многочисленным видеообращениям, которые записывают они сами и их родственники, часто вынуждены закупать одежду и даже средства защиты за свой счет.

Среди них наверняка есть те, кто увлекается зимней рыбалкой и знает, какие сапоги, брюки и куртка лучше держат тепло и хуже промокают, но многие могут купить теплые вещи, которые годятся для прогулок в парке, но не будут полезны в окопе.

По словам Александра Карпюка, украинская армия сейчас готова к зиме лучше, чем российская.

"Войска РФ переживут эту зиму гораздо хуже, чем прошлую. У них уже тогда было очень плохо с экипировкой. Мы таких бомжей вытаскивали, что не понимали, гражданские они или военные. Нам сейчас много формы поставляют западные партнеры. И главное - у нас есть народ, этого нет у россиян. То есть у нас, если у кого-то чего-то нет в армии, ему люди всё соберут. Нет генератора - какие-то волонтеры привезут. Есть пути закрывать важные и зимние нужды не через государство".

Теплая одежда и прочее зимнее снаряжение стали появляться в списках западных поставок в Украину еще ранней осенью.

В сентябре о таких поставках заявила Бельгия, в начале октября Канада объявила, что поставит в Украину 400 тысяч единиц различных предметов зимней одежды. Десятки тысяч зимних курток, брюк и шапок тогда же пообещала поставить Германия. 35 тысяч комплектов зимней формы передала Литва, 25 тысяч Великобритания. Одеяла и теплую одежду поставлял Израиль, Финляндия. О поставках в Украину теплой зимней одежды сообщали и на брифинге в Пентагоне.

Сколько именно комплектов зимней формы было поставлено в Украину западными партнерами, неизвестно.

Снабжение

Зимой снабжение само по себе становится гораздо более сложной задачей.

Хотя подмерзший грунт более удобен для передвижения, чем мокрая земля в осеннюю и весеннюю распутицу, выпавший снег, даже небольшой его слой сильно ограничивает возможность перемещения по пересеченной местности. Тезис "война ведется вдоль дорог" зимой особенно точен.

Сами дороги становятся тоже менее проезжими. Достаточно вспомнить вереницу фур, которые останавливаются на обочинах после каждого сильного снегопада в ожидании расчистки дороги.

Снегопад, гололед после заморозков требуют дополнительных усилий по обеспечению пропускной способности дорог.

В случае небольшой поломки грузовика летом его можно отремонтировать на обочине. В мороз это делать намного сложнее.

Любая поломка становится проблемой не только для тех, кому приходится эвакуировать и ремонтировать неисправную или подбитую технику, но и для снабженцев, которым надо доставлять в фронтовые мастерские запасные части.

Электричество на вылет

Минусовая температура, даже если это не трескучий мороз, все равно оказывает пагубное воздействие на электрические системы, которых в войсках становится всё больше.

В первую очередь, это касается аккумуляторов, которые используются в армии повсюду, например, в радиостанциях и квадрокоптерах. Связь и воздушная разведка дронами - одни из главных составляющих современного боя.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, На зимней форме манекена можно и сэкономить

Андрей Морозов, российский военный блогер, воюющий в составе вооруженных формирований самопровозглашенной ЛНР, пишет, что главная проблема квадрокоптеров - литиевые батареи, которые гораздо хуже держат заряд на холоде. Это касается и разведывательных дронов, и воздушных ретрансляторов.

В ЛНР, как и в украинской армии, хватает опытных ветеранов, которые придумывают различные хитрости, чтобы решить проблему низких температур. По его словам, в ЛНР даже пытались использовать для ретранслирования радиосигнала воздушных змеев.

В российской армии один из основных беспилотников среднего звена - "Орлан-10" - использует бензиновый двигатель, который не зависит от холода. Однако из-за сложностей с производством небольших двигателей внутреннего сгорания многие российские беспилотники, включая барражирующий боеприпас "Ланцет", применяют электромоторы, что снижает их эффективность в мороз.

Тактика зимней войны

В зимнее время сложнее использовать авиацию, поскольку нелетная погода зимой бывает чаще, чем летом. Но зима дает и определенные возможности для тех, кто готов их использовать.

Хотя квадрокоптеры с электродвигателями сложно применять на холоде, эффективность разведки с воздуха зимой возрастает. Летом листва на деревьях скрывает то, что находится под ними. Снег, особенно тонкий, может выдать расположение позиции, укрытия, склада - зимой с воздуха отчетливо видны следы на земле.

Джордж Свинцов в своей книге цитирует финскую поговорку: "Наставление по безопасности лагеря написано на снегу - просто прочитай его".

Следы могут выдать расположение, но ложные следы могут и обмануть разведку противника. "Маскировка, уклонение и обман в заснеженной местности отличаются от других условий - любое движение оставляет четко различимые следы, которые сохраняются до следующего сильного снегопада. Эти следы могут выдать, но их также можно использовать для обмана. Все старые хитрости, применявшиеся во время Второй мировой войны, должны быть включены в учебные программы", - говорится в американской книге.

Свинцов пишет, что зимой гораздо эффективней действовать небольшими, хорошо подготовленными группами, чем крупными соединениями.

Соответственно, поскольку такие группы играют значительную роль в зимней войне, для них очень важны разведка, связь и координация действий с другими отрядами.

По словам американского эксперта, техника, которая играет ключевую роль в современном конфликте, зимой в большей степени, чем летом, зависит от дорог. Хотя промерзший грунт и лучше осеннего бездорожья, но в случае сильного снегопада движение даже гусеничных машин по пересеченной местности может быть затруднено, пишет он.

Украинский морпех Александр Карпюк рассказал, что в войне в Украине вообще важнее всего артиллерия. "Многое зависит от насыщенности подразделений инженерными машинами и техникой. Но у нас не очень-то на бронетехнику идет надежда. Да, на ней надо прорываться, но самая главная - арта [артиллерия]. 60-70% оружия победы при наступлении что летом, что зимой, это арта", - сказал он Би-би-си.

Можно ли вообще наступать зимой?

Согласно расхожей точке зрения, в зимнее время активность боевых действий стихает. Однако, как пишет Джордж Свинцов, поскольку зима осложняет действия обеим сторонам на фронте, та, которая будет чувствовать себя более уверенно, чьи военные будут более подготовлены, должна воспользоваться преимуществом.

"Удержание и контроль над территорией означает стабильность. Зимой это означает неподвижность. А неподвижность зимой - отложенное поражение, в котором территория теряет свою стратегическую ценность", - говорится в книге.

Единственный продуктивный подход в такой ситуации, по его словам - действовать как можно более гибко, не опасаясь терять какую-то часть территории.

"Фактор гибкости важен как в обороне, так и в наступлении. Можно атаковать, умышленно пропускать противника (например, в Сталинград), бить во фланг, захватывать и немедленно использовать вражеское вооружение, боеприпасы и технику - это все обязательные приемы, которые ведут к успеху", - пишет он.

При этом, признает американский автор, зимнее наступление возможно при пяти- шестикратном превосходстве в живой силе. Если такого превосходства нет в общем соотношении сил на большом участке, его нужно создать локально.

Ветеран боевых действий из ДНР говорит, что у разных частей может быть разная способность наступать зимой. "В общей массе зима для нас привычна. Локально для какого-то подразделения, может, будет сложно, для какого-то нет. В масштабе всей операции, думаю, что нет большой разницы", - сказал он.

Украинский морпех считает, что украинская армия доказала, что способна наступать: "Еще год назад я сказал бы, что не способны наступать зимой. ВСУ мало вели наступательные операции, мы неплохие в обороне [...]. Но под Лиманом и в Харьковской области, где наступление было сделано очень грамотно, развалили логистику, сделали напряженность на нескольких направлениях, ударили по наименее защищенному, и направление посыпалось. Это дает надежду, что такое могут делать ВСУ".

Может ли начаться новое наступление?

Украинская армия достаточно многочисленна, чтобы противостоять российской, однако после начала мобилизации Россия смогла направить в фронтовые части пополнения.

Поспешность, с которой это было сделано, практически исключило тактическую подготовку новых солдат. При этом мобилизованным очень часто не хватало теплой одежды и даже средств защиты, которые они были вынуждены закупать за свой счет.

Как бы то ни было, теперь российские войска на фронте получили пополнение, которое позволило уплотнить боевые порядки и осложнить наступательные действия ВСУ.

В конце лета Украина смогла перехватить стратегическую инициативу. Осенью ВСУ провели два больших наступления: на востоке страны в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также на юге, где после серии прорывов под Херсоном российская группировка была вынуждена покинуть правый берег Днепра.

Российская армия в свою очередь в течение нескольких месяцев продолжала натиск в Донецкой области, который по характеру отличался от стремительных прорывов ВСУ. Российская тактика заключалась (и до сих пор заключается) скорее в "прогрызании" хорошо подготовленной обороны ВСУ.

Теперь, как отмечают многие эксперты, у обеих сторон есть основания проводить наступательные действия. Украина, удерживая инициативу, не может позволить себе потерять ее, поскольку это сильно осложнит характер войны.

В России от армии после серии больших отступлений ждут какого-то успеха, чтобы компенсировать разочарование от войны, которое может усугубиться из-за растущих потерь.

Все зависит от резервов

Два фактора, которые оказывают сильное влияние на обстановку на фронте - высвобождение боеспособных частей из-под Херсона и мобилизация. После отвода российской группировки на левый берег России стало незачем держать на этом направлении много боеспособных частей.

Днепр - широкая река, форсировать ее нелегко, поэтому держать оборону там могут менее многочисленные или боеспособные части.

Как рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, то, куда и как быстро направят высвободившиеся подразделения - главная интрига ситуации на фронтах в Украине.

"В целом в стратегическом смысле наиболее привлекательным и заманчивым для ВСУ было бы наступление с запорожского направления на Мелитополь с целью рассечения сухопутного коридора в Крым: успех такого наступления резко осложнил бы положение российской группировки в Крыму и на левобережье Херсонской области, в первую очередь в плане логистики", - рассуждает он.

Однако, как отметил эксперт, противнику также очевидна эта возможность, и поэтому российское командование перебрасывает силы на запорожское направление, а также готовит там новые линии обороны, включая фортификационные сооружения.

Гендельман также отмечает, что поскольку на остальных направлениях продолжают вестись активные боевые действия, то ВСУ потребуется перебросить часть сил туда. Эти резервы помогли бы остановить продвижение российской армии под Бахмутом и Угледаром, отмечает он.

"В целом в зависимости от конкретного соотношения сил на выбранном направлении у ВСУ есть шансы на успешное наступление, но желательно было бы дополнительно получить еще несколько сот единиц бронетехники и артиллерии. С российской стороны масштабное наступление и, таким образом, перехват стратегической инициативы пока выглядит маловероятным, вероятнее дальнейшее медленное прогрызание, как в Бахмуте и под Угледаром", - сказал Давид Гендельман.

По его словам, сейчас все зависит от поступления ресурсов: дальнейшая переброска российских мобилизованных на фронт, подготовка дополнительных украинских резервов, поставки западных вооружений и так далее. В случае, если таких сил будет хватать одной из сторон, она начнет действовать активней, но произойдет это не раньше, чем завершится процесс переброски высвободившихся частей из-под Херсона.

Три сценария

Строить прогнозы на более отдаленную перспективу сложно, в этой войне уже не раз происходили события, которые в корне меняли обстановку. Однако на прошлой неделе издание Economist все-таки попыталось изучить три сценария того, как может сложиться военная обстановка в Украине в будущем году.

Согласно первому сценарию, зимой линия фронта стабилизируется, Россия накапливает резервы и переходит весной в наступление. Поток американской помощи блокируется республиканцами в Конгрессе, европейская кончается, и Украина, потеряв Кривой Рог, Славянск и Краматорск, соглашается на перемирие. Россия использует его для перевооружения армии и подготовки к новой войне.

Второй сценарий предусматривает патовую ситуацию, когда ни одна из сторон не может добиться решительной победы на фронте. Мобилизованные заполняют окопы на передовой, но не могут идти в наступление, а украинской армии продвижение вперед стоит слишком больших потерь. Война замирает на долгие месяцы или даже годы.

В третьем сценарии рассматривается возможность наступления ВСУ зимой, включая крушение российской обороны в Луганской области. Весной украинская армия начинает движение в Запорожье, окружает Мариуполь и подходит к границе Крыма.

В каждом из этих сценариев рассматриваются риски для обеих сторон. Первый грозит новым витком войны в Украине в будущем; второй опасен больше для России, в которой общество все меньше поддерживает войну; в третьем Economist опасается применения Россией ядерного оружия.